સમાવેશી વિકાસ માટે AI ના ઉપયોગમાં વિલંબ કરવો ભારતને મોંઘુ પડશે: CEA નાગેશ્વરન

મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA) વી. અનંત નાગેશ્વરને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અપનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 2:50 PM IST

નવી દિલ્હી: સોમવારે ભારત મંડપમ ખાતે પાંચ દિવસીય "ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026"નું ઉદ્ઘાટન કરતા, મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA) વી. અનંત નાગેશ્વરને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અપનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપી હતી કે સમાવેશી વિકાસ માટે એઆઈના ઉપયોગમાં વિલંબ કરવાથી ભારતના આર્થિક અને તકનીકી વિકલ્પો મર્યાદિત થઈ શકે છે.

"ટીમ ઇન્ડિયા" અભિગમની જરૂર

નાગેશ્વરને જણાવ્યું હતું કે સરકાર, ખાનગી ક્ષેત્ર, શિક્ષણવિદો અને નીતિ નિર્માતાઓએ એઆઈનો લાભ લેવા માટે "ટીમ ઇન્ડિયા" તરીકે કામ કરવું જોઈએ. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે આ પ્રગતિ આપમેળે થશે નહીં; તેના માટે રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ અને મજબૂત વહીવટી ક્ષમતાની જરૂર છે.

શિક્ષણ અને કૌશલ્ય પર ભાર

CEA અનુસાર, એઆઈ-આધારિત સમૃદ્ધિનું પ્રથમ પગલું શિક્ષણ પ્રણાલી અને મૂળભૂત કુશળતામાં સુધારો છે. તેમણે શ્રમ-સઘન સેવા ક્ષેત્રોના વિસ્તરણ અને નિયમનકારી અવરોધોને દૂર કરવાની હિમાયત કરી.

માનવ-મશીન સિનર્જી

તેમણે ભારત માટે એક અનોખું મોડેલ પ્રસ્તાવિત કર્યું જ્યાં 'માનવ વિપુલતા' અને 'મશીન ઇન્ટેલિજન્સ' એકબીજાને નબળા પાડવાને બદલે એકબીજાને મજબૂત બનાવે છે.

અસ્થિરતાનું જોખમ

નાગેશ્વરને ચેતવણી આપી હતી કે જો આ દિશામાં સમયસર યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો ભવિષ્યમાં સામાજિક અને આર્થિક અસ્થિરતા તરફ દોરી શકે છે.

માનવ-કેન્દ્રિત વિકાસ પર ભાર

આ જ કાર્યક્રમમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયના સચિવ, એસ. કૃષ્ણને કહ્યું કે AI વિકાસ 'માનવ-કેન્દ્રિત' હોવો જોઈએ. તેમણે સંસાધનોની લોકશાહી પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા હાકલ કરી જેથી ટેકનોલોજીના લાભો સમાજના દરેક વર્ગ સુધી પહોંચી શકે.

પીએમ મોદીએ ગર્વ વ્યક્ત કર્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સમિટની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે એ ગર્વની વાત છે કે વિશ્વભરના લોકો AI પર ચર્ચા કરવા માટે ભારતમાં આવી રહ્યા છે.

70,000 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલો આ AI એક્સ્પો 16 થી 20 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે અને તેમાં સ્ટાર્ટઅપ્સ, વૈશ્વિક ટેક કંપનીઓ અને સંશોધન સંસ્થાઓ ભાગ લેશે. આ કાર્યક્રમનો હેતુ વૈશ્વિક AI ઇકોસિસ્ટમમાં નવી ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા અને વ્યવસાયિક તકો ઊભી કરવાનો છે. 500 થી વધુ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં 3,250 થી વધુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા વક્તાઓ અને પેનલિસ્ટ ભાગ લેશે.

