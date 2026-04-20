અમેરિકામાં વેપારીઓની મોટી જીત: ટ્રમ્પના 'ગેરબંધારણીય' આયાત શુલ્ક રિફંડ માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ શરૂ
સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પ ટેરિફને ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યા પછી, વ્યવસાયોને અબજો ડોલર પરત કરવા માટે આજે પોર્ટલ શરૂ થયું.
Published : April 20, 2026 at 2:17 PM IST
યોર્ક : અમેરિકન વ્યાપાર જગત માટે આજનો દિવસ એટલે કે સોમવાર, 20 એપ્રિલ 2026 એક નવી શરૂઆત છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા આયાત શુલ્ક (Tariffs)ને સુપ્રીમ કોર્ટે 'અસંવિધાનિક' જાહેર કર્યા બાદ, તેના રિફંડ માટે આજે સવારે 8 વાગ્યાથી ઓનલાઈન પોર્ટલ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયથી લાખો નાના-મોટા વેપારીઓને મોટી રાહત મળશે, જેમણે છેલ્લા વર્ષોમાં સરકારને અબજો ડોલરનો ટેક્સ ચૂકવ્યો હતો.
શું છે આખો મામલો?
આ કેસ ગયા એપ્રિલમાં શરૂ થયો હતો, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુએસ વેપાર ખાધને "રાષ્ટ્રીય કટોકટી" જાહેર કરી હતી અને લગભગ દરેક દેશના ઉત્પાદનો પર નવા આયાત ટેરિફ લાદ્યા હતા. તેમણે 1977ના ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA)નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
જોકે, આ નિર્ણયને કાયદેસર રીતે પડકારવામાં આવ્યો હતો. 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે 6-3 બહુમતીથી ચુકાદો આપ્યો કે રાષ્ટ્રપતિએ કોંગ્રેસ (સંસદ) ની કરવેરા સત્તાઓ ઓળંગી છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે આવા કર એકપક્ષીય રીતે લાદવાની બંધારણીય સત્તાનો અભાવ છે.
કેટલા પૈસા પરત કરવામાં આવશે?
યુએસ કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (CBP) દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા ડેટા અનુસાર, આશરે 330,000 આયાતકારોએ કુલ $166 બિલિયન ટેરિફ ચૂકવ્યા હતા. આ રકમ 53 મિલિયન શિપમેન્ટ પર આધારિત હતી. હાલમાં, આશરે $127 બિલિયન (વ્યાજ સહિત) રિફંડ માટે ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે 56,000 થી વધુ આયાતકારો પહેલાથી જ નોંધણી કરાવી ચૂક્યા છે.
રિફંડ પ્રક્રિયા અને પડકારો
CBP એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ રિફંડ પ્રક્રિયા અનેક તબક્કામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
- પોર્ટલ અને નોંધણી: વેપારીઓએ CBP ની ઇલેક્ટ્રોનિક ચુકવણી સિસ્ટમ (ACE પોર્ટલ) સાથે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.
- ચોકસાઈ જરૂરી છે: કાયદાકીય નિષ્ણાતો કહે છે કે એક નાની ભૂલ પણ આખી રિફંડ અરજીને નકારી શકે છે. એક ફાઇલમાં હજારો એન્ટ્રીઓ હોઈ શકે છે, તેથી ડેટાની ચોકસાઈ જરૂરી છે.
- સમય મર્યાદા: અરજી મંજૂર થયા પછી, ખાતામાં પૈસા જમા થવામાં 60 થી 90 દિવસનો સમય લાગશે.
કોને રિફંડ મળશે અને કોને નહીં?
હાલમાં, રિફંડનો પ્રથમ તબક્કો ફક્ત એવા કિસ્સાઓ માટે છે જ્યાં ટેરિફ અપેક્ષિત હતા પરંતુ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું ન હતું, અથવા જે છેલ્લા 80 દિવસમાં થયા હતા. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન ચીન પર લાદવામાં આવેલા કલમ 301 ટેરિફ અથવા સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પરના ટેરિફ હાલમાં આ રિફંડનો ભાગ નથી.
સામાન્ય ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે?
આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. શું સામાન સસ્તો થશે કે ગ્રાહકોને તેમના પૈસા પાછા મળશે?
વ્યવસાયો પાસે વિકલ્પ છે: કાયદાકીય રીતે કંપનીઓ ગ્રાહકોને પૈસા પાછા આપવા માટે બંધાયેલી નથી. ઘણા નાના વેપારીઓએ ટેક્સનો બોજ જાતે ઉઠાવ્યો હોવાથી તેઓ આ પૈસા પોતાની પાસે રાખશે
ડિલિવરી કંપનીઓ: ફેડએક્સ અને યુપીએસ જેવી કંપનીઓએ સકારાત્મક સંકેતો દર્શાવ્યા છે. ફેડએક્સે કહ્યું છે કે તે સરકાર તરફથી પૈસા મળતાની સાથે જ તેના ગ્રાહકોને પૈસા પરત કરશે.
કાનૂની લડાઈ: કોસ્ટકો અને એસિલોરલુક્સોટિકા (રે-બેન્સના નિર્માતા) જેવા મુખ્ય રિટેલર્સ સામે સામે કેસ ચાલી રહ્યા છે.જેથી સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે રિફંડનો લાભ તે ગ્રાહકોને પણ મળે જેમણે મોંઘા ભાવે સામાન ખરીદ્યો હતો.તો.
મિનેસોટાના રોચેસ્ટરમાં આફ્ટર એક્શન સિગાર્સના સહ-સ્થાપક બ્રેડ જેક્સન જેવા હજારો ઉદ્યોગસાહસિકો આ રિફંડની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જેક્સને કહ્યું કે તેણે ગયા વર્ષે ટેરિફમાં $34,000 ચૂકવ્યા હતા. તેના માટે, આ ફક્ત પૈસા નથી, તે તેના પરંતુ તેમના બિઝનેસના રોકડ પ્રવાહ (Cash Flow) ની સમસ્યાનું સમાધાન છે. જોકે, 3-4 મહિનાની લાંબી રાહ તેમના જેવા નાના વ્યવસાયો માટે ચિંતાનો વિષય છે.
