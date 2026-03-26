રિલાયન્સ ટેલિકોમ સામે CBIની મોટી કાર્યવાહી, 114 કરોડના છેતરપિંડીના કેસમાં દરોડા
રિલાયન્સ ટેલિકોમ અને તેના પૂર્વ ડિરેક્ટરો સામે SBI સાથે સંકળાયેલા ₹114.98 કરોડના છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં CBIએ મુંબઈમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
Published : March 26, 2026 at 6:08 PM IST
મુંબઇ: રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ અને તેના પૂર્વ ડિરેક્ટરો સાથે સંકળાયેલા એક બેન્ક છેતરપિંડીના કેસમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ મુંબઇમાં દરોડા પાડ્યા હતા. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)ની ફરિયાદના આધારે નવી FIR નોંધાયા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી જેમાં આરોપ મુકવામાં આવ્યો હતો કે બેન્ક સાથે 114.98 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે.
ડિરેક્ટરોના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા
CBIની ટીમોએ સવારે મુંબઇ સ્થિત રિલાયન્સ ટેલિકોમની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ તેમજ કંપનીના તત્કાલીન ડિરેક્ટરો- સતીશ સેઠ અને ગૌતમ બી.દોશીના ખાનગી નિવાસસ્થાનો પર દરોડા પાડ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા કલાકો સુધી ચાલેલા આ દરોડા દરમિયાન લોન વ્યવહાર, નાણાકીય નિવેદન અને આંતરિક પત્રવ્યવહાર સંબંધિત ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સી હવે આ દસ્તાવેજની બારીકાઇથી તપાસ કરી રહી છે જેથી ધનના હેરફેરના પુરાવા મળી શકે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
SBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ અનુસાર, રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ 11 બેન્કોના એક કન્સોર્ટિયમનો ભાગ હતી જેણે કંપનીને કૂલ 735 કરોડ રૂપિયાની ટર્મ લોન સુવિધા મંજૂર કરી હતી. એવો આરોપ છે કે આરોપીઓએ ગુનાહિત કાવતરૂં આગળ ધપાવતા બેન્ક સાથે છેતરપિંડી કરી અને લોનની રકમનો દૂરઉપયોગ કર્યો હતો. CBIએ આ ઘટનામાં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમો હેઠળ ગુનાહિત ષડયંત્ર અને છેતરપિંડીની સાથે સાથે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.
અનિલ અંબાણી ગ્રુપ પર સકંજો
આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ ગ્રુપ (અનિલ અંબાણીના નેતૃત્ત્વ) સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓમાં ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ મહિનાની શરૂઆતમાં, CBIએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCoM) સાથે જોડાયેલા ₹2,929 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડી કેસમાં અનિલ અંબાણીની આઠ કલાક પૂછપરછ કરી હતી. ફેબ્રુઆરીમાં, બેન્ક ઓફ બરોડા દ્વારા દાખલ ફરિયાદ બાદ RCoM સામે ₹2,220 કરોડનો બીજો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીઓ જણાવે છે કે, પ્રાપ્ત થયેલા દસ્તાવેજોના આધારે, કંપનીના અન્ય અધિકારીઓ અને સંબંધિત સરકારી કર્મચારીઓને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવી શકે છે. બેન્ક ખાતાને પહેલા જ ફ્રૉડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. CBI હવે આ વાતની તપાસ કરી રહી છે કે શું લોનની રકમ અન્ય શેલ કંપનીઓ અથવા વિદેશી ખાતામાં ડાઇવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે?
આ પણ વાંચો: