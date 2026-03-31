1 એપ્રિલથી ટોલ પ્લાઝા પર રોકડ રકમ બંધ; FASTag અને UPI વગર હાઇવે પર પ્રવેશ કરવો મુશ્કેલ, નવા નિયમો જાણો
આવતીકાલથી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગના ટોલ પર રોકડ રકમ બંધ કરવામાં આવશે. FASTag અથવા UPI દ્વારા 100% ડિજિટલ ચુકવણી હવે ફરજિયાત છે.
Published : March 31, 2026 at 5:19 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને એક્સપ્રેસવે પર મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) આવતીકાલથી એટલે કે 1 એપ્રિલથી ટોલ પ્લાઝા પર રોકડ ચુકવણી સુવિધા સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા જઈ રહી છે. હવેથી, ટોલ પ્લાઝા પરથી પસાર થતા દરેક વાહનને ફક્ત ડિજિટલ મોડ દ્વારા ચુકવણી કરવાની રહેશે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ટોલ વસૂલાતમાં પારદર્શિતા વધારવા, ટ્રાફિક પ્રવાહને સુવ્યવસ્થિત કરવાનો અને મુસાફરોનો સમય બચાવવાનો છે.
અસ્તિત્વ બંધ કરવા માટે રોકડ લેન
NHAI દ્વારા જારી કરાયેલી નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ટોલ પ્લાઝા પર હવે કોઈ 'કેશ કાઉન્ટર' રહેશે નહીં. બધી લેનને ડિજિટલ લેનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી છે. મુસાફરો પાસે ટોલ ચૂકવવા માટે મુખ્યત્વે બે વિકલ્પો હશે: પ્રથમ FASTag અને બીજું UPI (QR કોડ દ્વારા). ઓથોરિટી માને છે કે આ સંક્રમણ ટોલ પ્લાઝા પર સામાન્ય રીતે જોવા મળતી લાંબી કતારોને દૂર કરવામાં મદદ કરશે. આંકડા મુજબ, FASTag દાખલ થવાથી સરેરાશ રાહ જોવાનો સમય 8 મિનિટથી ઘટાડીને માત્ર 47 સેકન્ડ થઈ ગયો છે - આ આંકડો હવે ઓથોરિટી શૂન્યની નજીક લાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
FASTag વગરના વાહનો માટે દંડ; UPI વિકલ્પ ઉપલબ્ધ
નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વાહન સક્રિય FASTag વગર અથવા અપૂરતા બેલેન્સ સાથે ટોલ લેનમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તેને ભારે દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વર્તમાન નિયમો હેઠળ, આવી પરિસ્થિતિઓમાં વાહનો પાસેથી પ્રમાણભૂત ટોલ રકમ કરતાં બમણું વસૂલવામાં આવે છે. જો કે, કટોકટીની પરિસ્થિતિઓને પહોંચી વળવા માટે, NHAI એ ટોલ બૂથ પર UPI-આધારિત QR કોડ સુવિધા સક્ષમ કરી છે, જે મુસાફરોને તેમના સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેમ છતાં, અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી સમસ્યાઓને કારણે UPI ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે; તેથી, મુસાફરોને FASTag ના ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
પર્યાવરણ અને અર્થતંત્ર માટે ફાયદા
નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે 100% ડિજિટલ ચુકવણી પ્રણાલી માત્ર ઇંધણના વપરાશમાં ઘટાડો કરશે નહીં પરંતુ વાહનોની સ્ટોપ-એન્ડ-ગો ને કારણે કાર્બન ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે. વધુમાં, માનવ હસ્તક્ષેપ માટેનો અવકાશ ઓછો થવાથી ટોલ વસૂલાત પ્રક્રિયામાં વિસંગતતાઓ અને અનિયમિતતાઓ દૂર થવાની અપેક્ષા છે.
પ્રવાસીઓ માટે આવશ્યક સલાહ
- તમારું KYC અપડેટ કરો: તમારી મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમારા FASTag માટે Know Your Customer (KYC) ચકાસણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે; અન્યથા, તમારા ટેગને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી શકે છે.
- બેલેન્સ તપાસો: તમારી બેંક અથવા વોલેટ એપ્લિકેશન દ્વારા તમારા બેલેન્સની ચકાસણી કરો.
- બેકઅપ રાખો: તમારા ફોન પર સક્રિય UPI એપ્લિકેશન (જેમ કે Google Pay અથવા PhonePe) તૈયાર રાખો.
આ ફેરફાર ભારતના ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એક ક્રાંતિકારી પગલું છે, જે હાઇવે મુસાફરીને વધુ આધુનિક અને ઝડપી બનાવશે.
