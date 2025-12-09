અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ વિરુદ્ધ FIR, 228 કરોડની છેતરપિંડી કર્યાનો આરોપ
CBIએ જય અનમોલ અંબાણી અને RHFL વિરુદ્ધ યુનિયન બેંકમાંથી 228 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી અને ખાતાઓમાં હેરાફેરીનો કેસ નોંધ્યો.
Published : December 9, 2025 at 8:23 PM IST
મુંબઈ: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) સામે જાહેર ક્ષેત્રની યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (અગાઉ આંધ્ર બેંક) ને ₹228 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે. કંપનીના અન્ય ડિરેક્ટર રવિન્દ્ર શરદ સુધાકરનું પણ FIR માં નામ આપવામાં આવ્યું છે.
CBI ની કાર્યવાહી બેંકની ફરિયાદ બાદ કરવામાં આવી છે જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે RHFL એ બેંકની મુંબઈ સ્થિત SCF શાખામાંથી તેના વ્યવસાય માટે ₹450 કરોડની ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવી છે. બેંકે શરત રાખી હતી કે કંપની નાણાકીય શિસ્તનું પાલન કરશે, જેમાં હપ્તાઓ, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસની સમયસર ચુકવણી, સુરક્ષા માહિતી સહિત અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો સમયસર સબમિટ કરવા અને તમામ વેચાણની રકમ બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
બેંકનો આરોપ છે કે કંપની આ શરતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને હપ્તાઓ ચૂકવવાનું બંધ કરી દીધું, જેના પરિણામે કંપનીના ખાતાને 30 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ) જાહેર કરવામાં આવ્યું.
ત્યારબાદ બેંકે ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન (GT) દ્વારા કંપનીના ખાતાઓનું ફોરેન્સિક ઓડિટ કરાવ્યું, જેમાં એપ્રિલ 2016 થી જૂન 2019 ના સમયગાળાનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કંપનીની લોનનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને ભંડોળ તેમના હેતુઓ સિવાયના હેતુઓ માટે વાળવામાં આવ્યું હતું. તેમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે ખાતામાં હેરાફેરી કરીને નાણાની હેરફેર કરવામાં આવી.
બેંકનો આરોપ છે કે આરોપી, જે તે સમયે કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર અને ડિરેક્ટર હતા, તેમણે છેતરપિંડીભર્યા એકાઉન્ટિંગ મેનિપ્યુલેશન દ્વારા નાણાકીય ગેરવર્તણૂક, વિશ્વાસઘાત અને ભંડોળનો છેતરપિંડીથી દુરુપયોગ કર્યો હતો. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે ઉધાર લીધેલા ભંડોળ તેમના કાયદેસર વ્યવસાયિક ઉપયોગ સિવાયના હેતુઓ માટે વાળવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે બેંકને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. CBI દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાતનો ગુનાહિત ભંગ અને મની લોન્ડરિંગ જેવા ગંભીર આરોપો સામેલ છે.
