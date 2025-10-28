8મા પગાર પંચથી 50 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને ફાયદો થશે, કેબિનેટે ToR ને મંજૂરી આપી
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે 8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતો (ToR) ને મંજૂરી આપી.
Published : October 28, 2025 at 3:49 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે 8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતો (ToR) ને મંજૂરી આપી, જે આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં સુધારો કરશે. જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, કેબિનેટે કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરોના ભથ્થામાં સુધારો કરવા માટે 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી હતી.
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, "વડાપ્રધાને 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના, સંદર્ભ શરતો અને સમયગાળો મંજૂર કર્યો છે. આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે. કમિશનની ભલામણો સંરક્ષણ સેવા કર્મચારીઓ સહિત આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરોને આવરી લેશે."
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the composition, the terms of reference, and the time period of the 8th central pay commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
'પરામર્શ પછી સંદર્ભની શરતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું'
મંગળવારે કેબિનેટ બ્રીફિંગમાં નિર્ણયોની જાહેરાત કરતા, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે વિવિધ મંત્રાલયો, રાજ્ય સરકારો અને સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરીના સ્ટાફ પક્ષ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી સંદર્ભની શરતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
મુખ્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવ્યા હતા
ઉલ્લેખનીય છે કે સરકારે જુલાઈમાં સંસદને જાણ કરી હતી કે તેણે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના અંગે સંરક્ષણ અને ગૃહ મંત્રાલયો, કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ અને રાજ્યો સહિત મુખ્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સુધારેલા પગાર ધોરણો ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે તે અંગે પૂછવામાં આવતા, કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ તે સમયે કહ્યું હતું કે 8મા પગાર પંચની ભલામણો સરકાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યા પછી લાગુ કરવામાં આવશે.
10 વર્ષમાં પગાર પંચની રચના
એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર સરકાર સામાન્ય રીતે સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં સુધારો કરવા માટે દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરે છે. 7મા પગાર પંચની રચના ફેબ્રુઆરી 2014 માં કરવામાં આવી હતી, અને તેની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2016 થી લાગુ કરવામાં આવી હતી. 8મા પગાર પંચનો અમલ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી થવાનો છે.
મોંઘવારી ભથ્થું (DA) કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને ફુગાવાને કારણે તેમના પગારના વાસ્તવિક મૂલ્યમાં થયેલા ઘટાડાની ભરપાઈ કરવા માટે વહેંચવામાં આવે છે અને ફુગાવાના દરના આધારે દર છ મહિને સમયાંતરે DA ના દરમાં સુધારો કરવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો:
ગુજરાત-UP સહિત 12 રાજ્યો-કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં આજથી SIRનો અમલ થશે, કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચ પર કર્યા આક્ષેપ
આ વિસ્તારમાં ટકરાશે "ચક્રવાત મોંથા": 10 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, રેડ એલર્ટ જારી