21 ઓક્ટોબરે ખુલશે Jioનો IPO: રોકાણ કરતા પહેલા જાણી લો રિલાયન્સના શેરધારકોને કેવી રીતે થઈ શકે છે મોટો ફાયદો
રોકાણકારો 21થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન સબ્સક્રિપ્શન લઈ શકશે, અને એન્કર રોકાણકારો માટેની બિડિંગ પ્રક્રિયા 19 ઓક્ટોબરે યોજાશે.
Published : October 15, 2026 at 11:00 AM IST
મુંબઈ: રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)ની પેટાકંપની, 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms)ના ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO)ની રાહ જોઈ રહેલા રોકાણકારો માટે એક મોટું અપડેટ છે. બુધવાર, 14 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, કંપનીએ તેના પ્રસ્તાવિત IPO માટે સત્તાવાર રીતે 'રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ' (RHP) દાખલ કર્યું છે. આ IPO માટે સબસ્ક્રિપ્શનનો સમયગાળો બુધવાર, 21 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને શુક્રવાર, 23 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ પૂર્ણ થશે. આ દરમિયાન, મોટા રોકાણકારો અને 'એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ' (anchor investors) માટે બિડિંગની તારીખ સોમવાર, 19 ઓક્ટોબર નક્કી કરવામાં આવી છે.
Jio IPO માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો
એન્કર રોકાણકારો માટે બિડિંગ: 19 ઓક્ટોબર, 2026
IPO ખુલવાની તારીખ: 21 ઓક્ટોબર, 2026
IPO બંધ થવાની તારીખ: 23 ઓક્ટોબર, 2026
Reliance Industries Limited has announced that Jio Platforms Limited (JPL), its subsidiary, has filed the Red Herring Prospectus (RHP) with the Registrar of Companies, Gujarat, at Ahmedabad, for its proposed Initial Public Offering (IPO). https://t.co/JxFFt9PT59— ANI (@ANI) October 14, 2026
પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,065થી ₹1,119 નક્કી
Jioના IPO માટેની પ્રાઇસ બેન્ડની વિગતો હવે સંપૂર્ણપણે જાહેર કરવામાં આવી છે. કંપનીએ આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ ઇક્વિટી શેર ₹1,065થી ₹1,119 નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોએ એક શેર માટે ઓછામાં ઓછા ₹1,065 અને વધુમાં વધુ ₹1,119 ચૂકવવા પડશે. આ પબ્લિક ઓફરિંગ દ્વારા, કંપની 27 કરોડ સુધીના નવા ઇક્વિટી શેર જારી કરવાની યોજના ધરાવે છે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, આ IPO પછી Jioની કૂલ વેલ્યુએશન (valuation) આશરે ₹10.3 લાખ કરોડ રહેવાનું લક્ષ્ય રાખવામા આવ્યું છે.
શેરધારકો અને કર્મચારીઓ માટે અનામત
આ મેગા IPOમાં, પેરેન્ટ કંપની 'રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ'ના પાત્ર શેરધારકો માટે ખાસ રિઝર્વેશન રાખવામાં આવ્યું છે. દાખલ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, પાત્ર શેરધારકો માટે ₹2500 કરોડ સુધીના શેર રિઝર્વ રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, કંપનીના કર્મચારીઓ માટે પણ ₹500 કરોડ સુધીનું રિઝર્વેશન સુરક્ષિત રાખવામા આવ્યું છે.
દેવાની ચુકવણી માટે ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે
માળખાની દૃષ્ટિએ, જિયો (Jio)ના IPOમાં સંપૂર્ણપણે નવા શેર બહાર પાડવામા આવશે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ પબ્લિક ઓફરિંગમાંથી મળનારી રકમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે 'રિલાયન્સ જિયો ઇન્ફોકોમ' (RJIL) ના બાકી દેવાની ચુકવણી કરવા અને કંપનીની સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે થઈ શકે છે.
ગ્રે માર્કેટમાં ભારે ચહલપહલ; GMP ₹220ને પાર કરી ગયું છે. IPO માર્કેટમાં સત્તાવાર શરૂઆત થાય તે પહેલાં જ રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર રસ અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બાબત ગ્રે માર્કેટમાં સ્પષ્ટપણે તેની અસર જોઈ શકાય છે, જ્યાં કંપનીનું પ્રીમિયમ ₹200ના સ્તરને વટાવી ગયું છે. 'IPO વોચ'ના 14 ઓક્ટોબરના તાજેતરના ડેટા મુજબ, Jio IPO માટે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) ₹220 પર પહોંચ્યું છે, જે શેરબજારમાં સફળ અને મજબૂત પ્રવેશનો સંકેત આપે છે.
Disclaimer: આ લેખ માત્ર માહિતીના હેતુ માટે છે. અમે રોકાણકારોને સલાહ આપીએ છીએ કે રોકાણ સંબંધિત કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા તેઓ કોઈ લાયક નિષ્ણાતની સલાહ લે, કારણ કે બજારની પરિસ્થિતિઓ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે અને સંજોગો અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
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