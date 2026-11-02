EPFOએ લૉન્ચ કરી નવી WhatsApp સર્વિસ; ફક્ત 'Hi' લખતા જ WhatsApp પર મળશે PFની તમામ વિગતો
એમ્પ્લોયીઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (EPFO)ની આ નવી સેવા દ્વારા, તમારી તમામ વિગતો તમારા મોબાઈલ ફોન પર ઉપલબ્ધ થશે. વધુ જાણો.
Published : November 2, 2026 at 11:54 AM IST
નવી દિલ્હી: એમ્પ્લોયીઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (EPFO)એ ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા સભ્યો માટે એક નવી સુવિધા શરૂ કરી છે. આ સુવિધા વોટ્સએપ (WhatsApp) સેવા સાથે સંબંધિત છે, જેના માધ્યમથી તમામ સભ્યો ત્વરિત ધોરણે તેમના PF ખાતા વિશેની માહિતી મેળવી શકે છે.
EPFO WhatsApp સેવા દ્વારા, તમે તમારા PF ખાતાના બેલેન્સ અને તમારા વ્યવહારો (transactions) વિશેની વિગતો મેળવી શકો છો. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી ફક્ત 'Hi' લખીને મોકલો, અને તમામ સંબંધિત માહિતી તમારા ફોન પર આવી જશે. આ ઉપરાંત, તમામ EPFO સભ્યોને વિવિધ અપડેટ્સ મળતા રહેશે. ચાલો આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા વિશે જાણીએ...
EPFO Services on WhatsApp Launched! 💬 Check your EPF Balance, view your last 5 transactions and download your Passbook with just a WhatsApp message. 📲 Scan the QR Code or say Hi at +91 8796441800. #EPFO #WhatsAppServices https://t.co/AqxDzFJr6E— EPFO (@officialepfo) November 1, 2026
સરકારે લૉન્ચ કરી નવી સુવિધા
રવિવારે, કેન્દ્ર સરકારે તેના સભ્યો માટે EPFO WhatsApp સેવા શરૂ કરી છે. તેનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ નવી સુવિધાની મદદથી, સભ્યો તેમનું PF બેલેન્સ તપાસી શકે છે અને તેમની પાસબુક પણ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. વિભાગે તેના 'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) સોશિયલ મીડિયા પેજ પર આ નવી EPFO WhatsApp સેવા અંગે એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તમામ જરૂરી વિગતો આપવામાં આવી છે.
EPFOએ શેર કરી પોસ્ટ
એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (EPFO)એ 'X' પર જાહેરાત કરી છે કે, તમામ સભ્યો માટે 'EPFO WhatsApp સેવા' શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા દ્વારા, કોઈપણ વ્યક્તિ સરળતાથી પોતાનું PF ખાતાનું બેલેન્સ તપાસી શકે છે અને છેલ્લા પાંચ વ્યવહારોની વિગતો જોઈ શકે છે. વધુમાં, સભ્યો તેમની પાસબુક પણ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. પોસ્ટમાં એક QR કોડ આપવામાં આવ્યો છે, જેને સ્કેન કરીને તમે તમામ માહિતી મેળવી શકો છો. વિભાગે એક WhatsApp નંબર પણ આપ્યો છે; આ નંબરનો ઉપયોગ કરીને, તમને તમામ અપડેટ્સ સીધા તમારા મોબાઈલ ફોન પર મળી જશે.
WhatsApp નંબરથી આ રીતે જોડાઓ
- EPFO WhatsApp નંબર: 8796441800 ને સેવ કરો.
- આ નંબર પર WhatsApp દ્વારા 'Hi' લખીને મોકલો.
- ત્યારબાદ આવતી વેરિફિકેશન (ચકાસણી) પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
- મહેરબાની કરીને ધ્યાન રાખો કે આ મોબાઈલ નંબર તમારા UAN (યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર) સાથે લિંક થયેલો હોવો જોઈએ.
- એકવાર વેરિફિકેશન થઈ જાય, પછી તમને જે માહિતી જોઈએ છે તે માટે સંબંધિત સેવા પસંદ કરો.
- તમે તમારું PF બેલેન્સ જોવા, છેલ્લા 5 વ્યવહારો તપાસવા અથવા પાસબુક ડાઉનલોડ કરવા જેવા વિકલ્પો પસંદ કરી શકો છો.
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