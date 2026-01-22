Explainer: બજેટ રજૂ કરતા પહેલા નિભાવવામાં આવે છે આ પરંપરાઓ, નવા જૂતા અને બેઠક નક્કી કરે છે બજેટનો મિજાજ
નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પોતાનું નવમું બજેટ રજૂ કરશે. આવામાં બજેટની જૂની નિભાવવામાં આવતી પરંપરાઓને જાણીએ
હૈદરાબાદ: ભારતમાં બજેટ 2026ને લઈને ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ દેશનું સામાન્ય બજેટ (યુનિયન બજેટ 2026) રજૂ કરવાના છે. વળી, બજેટ રજૂ કરતા પહેલા ઘણા દેશોમાં કેટલીક સેરેમની આયોજિત કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, નવું કામ કરતા પહેલા બધાનું મોં મીઠું કરવું જરૂરી હોય છે અને તેનો સકારાત્મક અસર પણ પડે છે. જાણકારી અનુસાર, જ્યાં ભારતમાં બજેટ રજૂ કરતા પહેલા હલવા સેરેમની આયોજિત કરવામાં આવે છે તો મોરેશિયસ અને કેનેડામાં પણ કેટલીક પરંપરાઓ પાળવામાં આવે છે. આવો વિગતવાર જાણીએ તમામ દેશોની આવી પરંપરાઓ વિશે.
સૌથી પહેલા વાત ભારતની
નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આગામી મહિનાની પહેલી તારીખ એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારે સંસદમાં મોદી સરકાર 3.0નું સમગ્ર બજેટ રજૂ કરશે. આના પહેલા નાણાં મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે હલવા પાર્ટી કરવાનો રિવાજ છે.આ સેરેમનીમાં નાણાં મંત્રીની સાથે-સાથે રાજ્ય નાણાં મંત્રી, રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર અને નાણાં મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ શામેલ થાય છે. આ દરમિયાન નાણાં મંત્રી અધિકારીઓ સાથે મોટી કઢાઈમાં હલવો બનવા છે અને બધાને ખવડાવે છે. આ સીતારમણનું નવમું બજેટ હશે.
બજેટ પર સમગ્ર દેશની નજર
2026ના બજેટ પર આખા દેશની નજર ટકેલી છે. દેશના લોકો એ જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે આ વખતે શું સસ્તું થશે અને શું મોંઘું. જણાવી દઈએ કે, ભારતમાં સદીઓથી પરંપરા ચાલી આવે છે કે કોઈપણ શુભ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા મ્હોં મીઠું કરાવવામાં આવે છે. આ સેરેમની બજેટને અંતિમ રૂપ આપતા પહેલા યોજવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની સ્થિત નાણાં મંત્રાલયના નૉર્થ બ્લૉકમાં આ સેરેમની યોજવામાં આવે છે. અહીં હલવા સેરેમની માટે એક મંચ બનાવવામાં આવે છે. આઝાદી પછીથી આ પરંપરા નિભાવવાનો સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે.
અધિકારીઓના ઘરે જવા પર પાબંદી
જાણકારો અનુસાર હલવા સેરેમનીનો અર્થ નાણાં મંત્રાલયના અધિકારીઓ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાગ્યો તેવો થાય છે. આ સેરેમની બાદ મંત્રાલય સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના ઘરે જવા પર પ્રતિબંધ લાગી જાય છે. તમામ લોકો આગામી 10 દિવસ માટે નૉર્થ બ્લૉકના બેઝમેન્ટમાં કેદ થઈ જાય છે, સાથે જ તેમના મોબાઈલ પણ જમા કરી લેવામાં આવે છે. તેમને કોઈની પણ સાથે વાત કરવાની પરમિશન હોતી નથી. આ પાબંદી લોકસભામાં બજેટ રજૂ થાય ત્યાં સુધી રહે છે. તેની સુરક્ષાની જવાબદારી ઈન્ટેલિજન્સ બ્યૂરોના અધિકારીઓ પર હોય છે. આવો પહેરો એટલા માટે લગાવવામાં આવે જેથી બજેટને લગતી જાણકારીઓ લીક ન થઈ જાય. તમામ અધિકારીઓ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. તબિયત ખરાબ થાય તો ડૉક્ટરની પણ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવાય છે. જાણકારી અનુસાર 1950ની પહેલા બજેટનું પ્રીન્ટિંગ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં થતું હતું પરંતુ કેટલીક જાણકારીઓ લીક થયા બાદ તે દિલ્હીના મિન્ટો રોડ સ્થિત પ્રેસમાં થવા લાગી. 1980થી આ પ્રિન્ટિંગ નૉર્થ બ્લૉકમાં જ થાય છે.
અન્ય દેશોમાં આવી હોય છે બજેટ પહેલાની સેરેમની
જે રીતે ભારતમાં બજેટ રજૂ કરતા પહેલા હલવા સેરેમની થાય છે એ જ રીતે કેનેડા, બ્રિટેન અને મૉરેશિયસમાં પણ કેટલીક સેરેમની યોજવામાં આવે છે. કેનેડાની વાત કરીએ તો બજેટ રજૂ કરતા પહેલા અહીંના નાણાં મંત્રી નવા જૂતા ખરીદે છે. આ નવા જૂતાથી જ કેનેડાની બજેટ નક્કી થાય છે. બીજી તરફ કેનેડામાં બજેટ દિવસ મનાવવામાં આવે છે.
કેનેડામાં શું છે પરંપરા
કેનેડામાં બજેટ રજૂ કરતા પહેલા દેશના લોકોની નજર નાણાં મંત્રીના નવા જૂતા તરફ હોય છે. જે જાણકારી મળી છે તે અનુસાર કેનેડાના નાણાં મંત્રી બજેટ રજૂ કરતા પહેલા નવા જૂતા ખરીદે છે. આ બધું મીડિયાની નજર સામે થાય છે. કેનેડામાં બજેટ શૂઝની આ પરંપરા હવે નિયમ બની ગઈ છે. નાણાં મંત્રી નવા જૂતા પહેરીને આવે છે અને બજેટ રજૂ કરે છે. આ માત્ર ફેશનની વાત નથી પરંતુ સરકારના આર્થિક દૃષ્ટિકોણને પણ દર્શાવે છે.
1954થી શરૂ થઈ આ પરંપરા
કેનેડાના ઘણા લોકોનું માનવું છે કે, આ બજેટ શૂઝ પરંપરા 1954માં શરૂ થઈ. તત્કાલીન નાણાં મંત્રી વૉલ્ટર હેરિસે તેને શરૂ કરી હતી. તે સમયે તેની પ્રશંસા પણ થઈ હતી. બાદમાં નાણાં મંત્રી આને ભાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા. 1966માં તત્કાલીન નાણાં મંત્રી મિચેલ શાર્પે તેને સત્તાવાર માન્યતા આપી દીધી. લોકો ફાયનાન્સ મિનિસ્ટરના નવા જૂતાને જોઈને જ બજેટના મિજાજનો અંદાજ લગાવવા લાગ્યા. જો જૂતા મોંઘા અને ચામડાના હોય તો તેને બિઝનેસ જગત માટે ફેવરેબલ માનવામાં આવે છે. જો નાણાં મંત્રીએ સસ્તા અને સાધારણ જૂતા પહેર્યા હોય તો તેનો અર્થ કે સરકારી ખર્ચા પર લગામ લાગવાની છે અને બજેટ વાજબી અને બચત આધારિત રહેશે. ક્યારેક-ક્યારેક નાણાં મંત્રીઓએ બાળકોના જૂતા પણ ખરીદ્યા છે, જેનો અર્થ થાય છે કે, બજેટ પરિવારો અને આગામી પેઢીઓ પર ફોકસ કરનારું રહેશે. તો એકવાર એવું પણ બન્યું કે, નાણાં મંત્રીએ જૂના જૂતા પહેરીને ફોટો ખેંચાવ્યો. આનો અર્થ સરકારનું ધ્યાન સરકારી માળખા અને મજૂરો તરફ રહેશે તેવો થાય છે. વળી, જો નાણાં મંત્રી મેડ કેનેડાના જૂતા પહેરી બજેટ રજૂ કરે છે તો તેનો મતલબ થાય છે કે, બજેટમાં દેશની અર્થવ્ચવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે.
વિવાદો સાથે પણ રહ્યો સંબંધ
એક તરફ જ્યાં લોકો આને પરંપરા તરીકે જુએ છે તો બીજી તરફ કેટલાક લોકો તેની આલોચના પણ કરે છે. લોકોનું કહેવું છે કે, આ માત્ર દેખાડો છે. આ પરંપરા પાછળ તેમનું કહેવું છે કે જ્ચારે દેશની અર્થવ્ચવસ્થા ખૂબ ખરાબ છે ત્યારે નાણાં મંત્રી નવા જૂતા ખરીદીને લોકોને ચિઢવી રહ્યા છે.
બ્રિટેનમાં આવો છે રિવાજ
બ્રિટેનમાં બજેટ રજૂ કરતા પહેલા બજેટ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. દેશનું બજેટ રજૂ કરતા પહેલા નાણાં મંત્રી અને વિભાગ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ લંડનની બહાર એક મીટિંગ કરે છે. જાણકારી મુજબ, આની શરૂઆત રૉબર્ટ વાલપોલે કરી હતી.
મોરેશિયસમાં નિભાવવામાં આવે છે આવી પરંપરા
હવે વાત કરીએ મોરેશિયસની. અહીં પણ બજેટ રજૂ કરતા પહેલા એક પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે, જે ખૂબ લોકપ્રિય છે. અહીં બજેટ રજૂ કરતા પહેલા નાણાં મંત્રી ગંગા તળાવ (ગ્રાન્ડ બેસિન)નો પ્રવાસ કરે છે. આ એક કુદરતી સરોવર છે, જેને ત્યાંના લોકો દુનિયામાં સૌથી પવિત્ર માને છે. પરંપરા મુજબ નાણાં મંત્રી મંદિર જાય છે અને ભગવાનના દર્શન કરે છે. અહીં તેઓ ગ્રાન્ડ બેસિનના પવિત્ર જળનો ભગવાનને સ્પર્શ કરાવે છે અને પાર્થના કરે છે કે દેશનું આર્થિક ભવિષ્ય ગંગાની જેમ શુદ્ધ, નિર્મળ અને કાયમ સમૃદ્ધ રહે. મૉરેશિયસમાં આશરે 68 ટકા લોકો ભારતીય છે. 19મી સદીમાં જ્યારે ભારતીય મજૂરો અહીં ગયા હતા ત્યારે તેઓ પોતાની સાથે ગંગા નદીનું પાણી પણ લઈ ગયા હતા. 1970માં મજૂરો ગંગાના જળને આ તળાવમાં ભેળવી દીધું હતું. ત્યારથી તેને ગંગા તળાવ કહેવામાં આવે છે. આ તળાવને દેશના અર્થવ્યવસ્થાનો ભાગ માનવામાં આવે છે.
