બજેટ 2026: શું સર્જરી અને દવાઓ સસ્તી થશે? તબીબી ઉદ્યોગ સરકારને ટેક્સ ઘટાડવાની કરી રહ્યો છે અપીલ

કંપનીઓ બજેટમાં ટેક્સ રાહત, સંશોધન અને વિકાસ રોકાણ, નિદાન અને ડિજિટલ આરોગ્ય ભંડોળ વધારવાની માંગ કરી રહી છે જેથી સસ્તી અને અસરકારક સારવાર સુનિશ્ચિત થાય.

નવી દિલ્હી: આરોગ્યસંભાળ, તબીબી ઉપકરણ અને ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓએ 2026-27 ના કેન્દ્રીય બજેટમાં સરકારને ટેક્સ બોજ ઘટાડવા અને સંશોધન અને વિકાસ (R&D) માં રોકાણ વધારવા વિનંતી કરી છે. તેઓ કહે છે કે આનાથી સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં વધારો થશે અને રોગ નિવારણ પગલાં ઝડપી બનશે.

તબીબી ઉપકરણો પર ઊંચો ટેક્સ બોજ

બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડના અહેવાલ મુજબ, તબીબી ઉપકરણ ઉત્પાદકો અહેવાલ આપે છે કે ઘણા આવશ્યક ઉપકરણો પર કુલ ટેક્સ 30% સુધી પહોંચે છે. MTAI ના પ્રમુખ પવન ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ઊંચા કર ગંભીર બીમારીઓની સારવાર, સર્જરી અને NCDs (બિન-સંક્રામક રોગો) ના સંચાલનને વધુ ખર્ચાળ બનાવે છે, જેનાથી પરિવારો પર નાણાકીય દબાણ આવે છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સપ્લાય ચેઇન પડકારો ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, ફીમાં નાનો ઘટાડો પણ રાહત જ નહીં પણ સારવારને સસ્તી રાખવા માટે જરૂરી પણ છે.

GST સુધારાઓમાં હજુ પણ અભાવ

આ માંગ એવા સમયે આવી છે જ્યારે GSTને તર્કસંગત બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. ઘણા ફિનિશ્ડ ઉપકરણો પર હવે 5% GST લાગે છે, જ્યારે ઇનપુટ અને ઇનપુટ સેવાઓ પર 18% ટેક્સ લાદવામાં આવે છે. ઉદ્યોગ કહે છે કે તેઓ નવી મુક્તિઓનો લાભ મેળવી શકતા નથી, અને આનાથી ઉત્પાદકોની કાર્યકારી મૂડી પર દબાણ વધ્યું છે.

પોલી મેડિક્યુરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હિમાંશુ વૈદ્યના જણાવ્યા અનુસાર, જો તબીબી ઉપકરણો પર દવાઓની જેમ 5% ટેક્સ લાદવામાં આવે અને ઇનપુટ સેવાઓ અને મૂડી માલ પર કર રિફંડ આપવામાં આવે, તો તે કંપનીઓને તાત્કાલિક રાહત આપશે અને આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રમાં રમતનું ક્ષેત્ર સમાન બનાવશે.

આર એન્ડ ડી અને આરોગ્યસંભાળમાં રોકાણ

કંપનીઓએ સરકારને ટેક્સ ઘટાડવા અને સંશોધન અને વિકાસ અને નિવારક આરોગ્યસંભાળમાં રોકાણ વધારવા વિનંતી કરી છે. હિમાંશુ વૈદ્યએ જણાવ્યું હતું કે ₹1,000 કરોડનું અલગ ફંડ ભારતમાં ઉત્પાદિત તબીબી ઉપકરણોની ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે, જેનાથી દેશ વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકશે.

હેલ્થકેર ઉદ્યોગ સંસ્થા નટહેલ્થે આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન (ABDM) હેઠળ સ્ક્રીનીંગ માટે ₹10,000 સુધીની ટેક્સ મુક્તિ આપવાની ભલામણ કરી છે. નટહેલ્થના પ્રમુખ અમીરા શાહના જણાવ્યા અનુસાર, આનાથી વધુ સ્ક્રીનીંગને પ્રોત્સાહન મળશે, બિન-ચેપી રોગોનું વહેલું નિદાન થશે અને સારવાર અને કામકાજમાં ઘટાડો થશે.

અપેક્ષાઓ અને બજેટ અપેક્ષાઓ

હેલ્થકેર ઉદ્યોગને આશા છે કે બજેટ 2026-27 ટેક્સ રાહત, સંશોધન, સ્થાનિક ઉત્પાદન અને નિવારક આરોગ્ય પગલાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આનાથી સસ્તી સારવાર, આરોગ્યસંભાળ સેવાઓની ઉપલબ્ધતામાં વધારો અને ડિજિટલ આરોગ્ય ડેટા મજબૂત બનશે.

