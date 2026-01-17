બજેટ 2026: રવિવારે ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે, 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ માટે NSE અને BSE ખુલ્લા રહેશે
બજારો રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે. પ્રી-ઓપન સત્ર સવારે 9:00 થી 9:08 વાગ્યા સુધી ચાલશે, અને સામાન્ય ટ્રેડિંગ સવારે 9:15 થી બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી રહેશે.
Published : January 17, 2026 at 10:48 AM IST
મુંબઈ: દેશના બે મુખ્ય સ્ટોક એક્સચેન્જ - બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) - એ કેન્દ્રીય બજેટ 2026 અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. બંને એક્સચેન્જોએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ શેરબજાર ખુલ્લા રહેશે. નોંધપાત્ર રીતે, 1 ફેબ્રુઆરી રવિવારે હોવા છતાં, સામાન્ય ટ્રેડિંગ થશે. આ નિર્ણયથી રોકાણકારો અને બજારના સહભાગીઓમાં અટકળોનો અંત આવ્યો છે.
ટ્રેડિંગ સમય મુજબ કરવામાં આવશે
NSE એ એક પરિપત્ર જારી કરીને જણાવ્યું છે કે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થવાને કારણે ૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ લાઇવ ટ્રેડિંગ સત્ર યોજાશે. BSE અને NSE બંને એક્સચેન્જ સમયપત્રક મુજબ ખુલશે અને બંધ થશે. આનો અર્થ એ થયો કે શેરબજાર સવારે 9:15 વાગ્યે ખુલશે અને બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી ટ્રેડિંગ ચાલુ રહેશે. સામાન્ય ટ્રેડિંગ દિવસોમાં પ્રી-ઓપન અને ક્લોઝિંગ સત્રો પણ રાબેતા મુજબ યોજાશે.
કેન્દ્રીય બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 11 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવશે
સરકારે સંસદના બજેટ સત્રની જાહેરાત કરી દીધી છે. લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ 12 જાન્યુઆરીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે કેન્દ્રીય બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સવારે 11 વાગ્યે લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે. પરંપરાગત રીતે, કેન્દ્રીય બજેટ દર વર્ષે લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવે છે, અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, 1 ફેબ્રુઆરી એ નિશ્ચિત તારીખ રહી છે.
નિર્મલા સીતારમણ સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરશે
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સતત નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરશે. બજેટ પહેલાં, સંસદમાં આર્થિક સર્વે રજૂ કરવામાં આવશે, જે દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓનું મૂલ્યાંકન કરશે. આ પછી, મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી. અનંત નાગેશ્વરન અને નાણાં મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આર્થિક સર્વેક્ષણના મુખ્ય મુદ્દાઓ રજૂ કરવા માટે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે. નાણા મંત્રાલયનો આર્થિક બાબતોનો વિભાગ કેન્દ્રીય બજેટ તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર છે.
આ પહેલા પણ સપ્તાહના અંતે બજારો ખુલ્લા રહ્યા
આ પહેલી વાર નથી કે સપ્તાહના અંતે હોવા છતાં બજેટના દિવસે શેરબજારો ખુલ્લા રહેશે. અગાઉ, 1 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, બજેટ શનિવારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે દિવસે બજારો ખુલ્લા હતા. તેવી જ રીતે, 28 ફેબ્રુઆરી, 2015 ના રોજ, બજેટ શનિવારે રજૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ ટ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે શેરબજાર સામાન્ય રીતે શનિવાર અને રવિવારે બંધ રહે છે, ત્યારે બજેટ જેવી મોટી આર્થિક ઘટનાઓ માટે ખાસ ટ્રેડિંગ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
રોકાણકારો માટે આ દિવસ શા માટે મહત્વપૂર્ણ?
બજેટના દિવસે બજારો ખુલ્લા રહેવાથી રોકાણકારો સરકારી નીતિઓ અને ઘોષણાઓ પર તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે. આ બજારની પારદર્શિતા જાળવી રાખે છે, અને આર્થિક નિર્ણયો સીધા શેરબજારમાં જોવા મળે છે.
