Budget 2026: રવિવારના ખાસ ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન બજાર સ્થિર રહ્યા; સેન્સેક્સ 82,278 પર અને નિફ્ટી 25,291 પર ખુલ્યા
બજેટ 2026 પહેલા માર્કેટ સાવચેત રહ્યું; સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ફ્લેટ ખુલ્યા. મેટલ શેરોમાં ઘટાડો થયો, જ્યારે સંરક્ષણ શેરોમાં બજેટની અપેક્ષાઓ પર વધારો થયો.
Published : February 1, 2026 at 10:14 AM IST
મુંબઈ: કેન્દ્રીય બજેટ 2026ને ધ્યાનમાં રાખીને, આજે, 1 ફેબ્રુઆરી (રવિવાર) ના રોજ ભારતીય શેરબજારો ખાસ સત્ર માટે ખુલ્યા. શરૂઆતમાં ઉચ્ચ અસ્થિરતા અને સાવચેતીભર્યું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. સવારે 9:24 વાગ્યા સુધીમાં, સેન્સેક્સ 82,278 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, જેમાં માત્ર 9 પોઈન્ટનો નજીવો વધારો થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 28 પોઈન્ટ ઘટીને 25,291 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.
ક્ષેત્રવાર કામગીરી અને મિડકેપ્સમાં દબાણ
બજારમાં મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં સૌથી વધુ દબાણ હતું. નિફ્ટી મિડકેપ 100 0.73% ઘટ્યો અને સ્મોલકેપ 100 1.55% ઘટ્યો. ક્ષેત્રીય રીતે, મેટલ ઇન્ડેક્સ સૌથી મોટો ઘટાડો રહ્યો, જેમાં 3.10%નો મોટો ઘટાડો થયો. ઓટો, ખાનગી બેંકો અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સમાં હળવી ખરીદી જોવા મળી. બજેટમાં સંરક્ષણ ફાળવણીમાં વધારાની અપેક્ષાઓ પર ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (BEL) જેવા શેરોમાં ઉછાળો આવ્યો.
મુખ્ય રોકાણકારોની અપેક્ષાઓ
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે ગયા વર્ષે આપવામાં આવેલી નોંધપાત્ર કર રાહતને કારણે આ વખતે નોંધપાત્ર ફેરફારો થવાની શક્યતા નથી. જોકે, રોકાણકારો LTCG (લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ) મુક્તિ મર્યાદામાં ₹1.25 લાખથી વધારો થવાની આશા રાખી રહ્યા છે. વધુમાં, રાજકોષીય ખાધ લક્ષ્ય 4.3-4.4% ની નજીક રહેવાની અપેક્ષા છે.
ખાસ ટ્રેડિંગ નિયમો
આજે 'સેટલમેન્ટ હોલિડે' હોવાથી, 30 જાન્યુઆરીએ ખરીદેલા શેર આજે વેચી શકાતા નથી. તેવી જ રીતે, આજે ખરીદેલા શેર બીજા દિવસે વેચી શકાશે નહીં. બજારમાં 25,100 પર મજબૂત સપોર્ટ અને 25,500 પર પ્રતિકાર જોવા મળી રહ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારોમાંથી નબળા સંકેતો
વૈશ્વિક બજારોમાંથી નબળા સંકેતોએ ભારતીય રોકાણકારોમાં ચિંતા વધારી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેવિન વોર્શને ફેડરલ રિઝર્વના આગામી વડા તરીકે નિયુક્ત કર્યા પછી વોલ સ્ટ્રીટમાં ઘટાડો થયો. વોર્શને હઠીલા નાણાકીય નીતિઓના સમર્થક માનવામાં આવે છે, જેના કારણે વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ ગઈ છે.
શુક્રવારે, યુએસ બજારોમાં S&P 500 0.43% ઘટીને બંધ થયો અને નાસ્ડેક લગભગ 1% ઘટ્યો. વધુમાં, અપેક્ષા કરતા વધુ ફુગાવાના ડેટાએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને ઠંડક આપી.
એશિયન બજારો પણ દબાણ હેઠળ હતા. એપલ દ્વારા ચિપના ખર્ચમાં વધારો થવાની ચેતવણી અને ચીનમાં સટ્ટાબાજી પર સરકારના કડક પગલાંને કારણે શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અને નિક્કી જેવા મુખ્ય સૂચકાંકો લાલ રંગમાં બંધ થયા. જોકે, આ નુકસાન વચ્ચે દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પીએ થોડો વધારો નોંધાવ્યો.
