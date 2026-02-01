Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટની મહત્વની જોગવાઈઓ, જે તમારે જાણવી જરુરી છે
નાણામંત્રીના બજેટમાં કરવેરા, નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને જાહેરાતો છે. જે દરેક નાગરિકોએ જાણવી જરુરી છે. કેન્દ્રીય બજેટમાં શું છે મહત્વની જોગવાઈઓ જાણીએ.
Published : February 1, 2026 at 4:54 PM IST
અમદાવાદ: રવિવારે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે મોદી સરકારનું વર્ષ 2026-27નું બજેટ સંસદમાં રજૂ કર્યું છે. નાણામંત્રીના બજેટમાં કરવેરા, નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને જાહેરાતો છે. જે દરેક નાગરિકોએ જાણવી જરુરી છે. કેન્દ્રીય બજેટમાં શું છે મહત્વની જોગવાઈઓ જાણીએ.
વર્ષ 2026-27ના વર્ષનું બજેટ રુ. 53.5 લાખ કરોડ
વર્ષ - 2026-27 માટે જાહેર કરાયેલા બજેટનું કદ રુ. 53.5 લાખ કરોડ છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા બજેટમાં સરકારે પોતાની કુલ આવક રુ. 36.5 લાખ કરોડ અંદાજી છે. આજે રજૂ થયેલા બજેટમાં મહત્વની વિશેષતા જોઈએ તો આવકવેરા માળખામાં કોઈ ફેર બદલ કરવામાં આવ્યો નથી, કેન્સરની દવામાં ઘટાડો, નવા પરિવહન કોરિડોરના નિર્માણ અને સંરક્ષણ બજેટમાં 16 ટકાનો વધારો મુખ્ય છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આવકવેરાના કરદાતાને રિવાઈઝ્ડ રિર્ટન ફાઈલ કરવા 31 માર્ચ સુધીનો સમય આપ્યો છે. નાણામંત્રીએ દેશને ફાસ્ટ રેલવે નેટવર્કથી જોડાવા માટે હાઈ સ્પીડ કોરિડોર નિર્માણ કરવાની જાહેરાત કરી છે. મોદી સરકાર કુલ સાત હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોરનું નિર્માણ કરશે, જેમાં મુંબઈ-પુણે, પુણે-હેદરાબાદ, ચેન્નાઈ - બેંગલુરુ, દિલ્હી - વારાણસી અને વારાણસી-સિલિગુડી વચ્ચે રેલ કોરિડોરની જાહેરાત કરી છે. હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરની સાથે દેશમાં રાષ્ટ્રીય 20 જળ માર્ગોને વિકસિત કરવામાં આવશે, જેમાં અગામી પાંચ વર્ષમાં જહાજ રિપેરિંગની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે.
કેન્સરની દવા સસ્તી બનશે, મેડિકલ ટુરિઝમ વિકસાવાશે
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને જાહેર કરેલા બજેટમાં જાહેર આરોગ્ય અને સારવાર અંગે મહત્વની જોગાવઈ રજૂ કરી છે. નાણામંત્રીએ કેન્સરની સારવાર માટે ઉપયોગી 17 દવા પરથી આયાત વેરો દૂર કર્યો છે. આ સાથે માનવોમાં જોવા મળતી વિવિધ સાત દુર્લભ બીમારીઓની દવા પર પણ ક્યુટી ફ્રી કરવાથી દવા સસ્તી બનશે. દેશમાં આર્યુવેદ આધારિત સારવાર માળખાને સજ્જ કરવા માટે ત્રણ એઈમ્સ (ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ)નું નિર્માણ થશે. ગુજરાતના જામનગર ખાતે પરંપરાગત ચિકિત્સા સુવિધાને વધુ સજ્જ કરી મહત્વના આયુર્વેદ સારવારનું કેન્દ્ર બનાવાશે. દેશને વિશ્વ સ્તરે જૈવિક દવા (બાયો ફાર્મા)ના ઉત્પાદનનું હબ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરાશે. દેશમાં બાયો ફાર્મા ઉત્પાદનોમાં આવનાર પાંચ વર્ષમાં એક લાખ આરોગ્ય નિષ્ણાતો તૈયાર કરવામાં આવશે. આ માટે કેન્દ્ર સરાર 10,000 કરોડનું રોકાણ કરશે.
મહિલા વિકાસ માટે મહત્વના પ્રયાસો
કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં સરકારે દેશના કુલ 800 જિલ્લામાં યુવતીઓ માટે હોસ્ટલ નિર્માણની જાહેરાત કરી છે. દેશના દરેક જિલ્લામાં યુવતીઓ માટે એક અલાયદી હોસ્ટલ બનશે. આ બજેટમાં યુવતીઓના છાત્રાલયો સાથે મહત્વની જાહેરાત મહિલા સ્વ-સહાય જૂથની આર્થિક અને વ્યાપારી પ્રવૃતિને સશક્ત કરવા માટે શી માર્ટ (SHE MARTS) બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. જેના થકી ગરીબ મહિલાઓ પોતાના ઉત્પાદનો, પરંપરગત ઉત્પાદનોને સીધા બજારમાં વેચવામાં સહાયક બનશે. નાની ઉંમરની છોકરીઓને ટેકનિકલ શિક્ષણ (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત)ને સવિશેષ પ્રાધાન્યતા આપવાની વાત કરી છે.
ગુજરાતને મળશે બજેટની વિવિધ જોગવાઇઓથી ફાયદો
વર્ષ 2026-27ના બજેટથી ગુજરાતને વિવિધ પ્રોજેક્ટ અને જોગવાઈનો ફાયદો મળશે. કચ્છ સ્થિત હડપ્પા સભ્યતાના કેન્દ્ર તરીકે જાણીતા ઘોળાવીરાને વાઈબ્રન્ટ એક્સપિરિયન્સ કલ્ચર સેન્ટર તરીકે વિકસાવવા માટે જાહેરાત થઈ છે, જેનાથી કચ્છમાં સભ્યતા આધારિત ટુરિઝમને વેગ આપશે. રેલવેના કોરિડરના વિકાસની જાહેરાતનો લાભ પણ ગુજરાતના રેલ માળખાને મળશે. હાલ જામનગર સ્થિત આર્યુવેદ સારવાર માટેના કેન્દ્રને વિકસાવવાની જાહેરાત કરાઈ છે. જેનાથી ગુજરાત વિશેષ તો હાલાર પંથક, રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના નાગરિકોને મળશે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના સહકારથી જામનગર સ્થિત પરંપરાગત મેડિસિન સેન્ટરનો આરંભ કરાશે.
ઉદ્યોગોને મળશે નવી જાહેરાતોથી સંજીવની
કેન્દ્રીય બજેટમાં મોદી સરકારે હાલના ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહનની સાથે જૂના ઉદ્યોગોને પુનઃ જીવિત કરવાના પ્રયાસો પર ભાર મૂક્યો છે. મોદી સરકાર હાલના વૈશ્વિક સ્તરે ચાલતા મેન્યુફેકચરીંગ સેક્ટરના મહત્વને ધ્યાને લેતા દેશમાં સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને નીતિ, આંતરમાળખાકીય અને ધિરાણની સહાયથી સજ્જ કરી વૈશ્વિક સ્તરે તેના પ્રદાનને લઈ જવા માટે સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે. દેશના શહેરો આર્થિક વિકાસના કેન્દ્ર બને અને શહેરો વેપાર માટેના પ્લેટફોર્મ બને એ માટે શહેરી વિકાસ માટે વિશેષ પગલા લેવા પર ભાર મૂક્યો છે. દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં ટેક્સટાઇલ પાર્ક તૈયાર કરવામાં આવશે, જેમાં મેન મેઈડ ફાઇબર થકી ટેક્સટાઇલ્સને વેગ અપાશે. સરકાર રિયલ એસ્ટેટના વિકાસ માટે રિસાયકલિંગ યોજનાનો અમલ કરશે, જેમાં ખાનગી ડેવલપર્સને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર રિસ્ક ગેરંટી ફંડ થકી આંશિક ગેરંટી સરકાર આપશે. વર્ષ 2047માં વિકસિત ભારતના ધ્યેયને આંબવા માટે મોદી સરકારના પ્રયાસ આર્ટિફિશીયલ ઈન્ટેલિજન્ટ, મેન્યુફેકચરીંગ, ટુરિઝમ, ચીપ અને સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદનોને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.
