Budget 2026: કેન્સર અને ડાયાબિટીસની સારવાર સસ્તી થશે, રૂ.10,000 કરોડની 'બાયોફાર્મા શક્તિ'થી બદલાશે ભારતની હેલ્થ

બજેટ 2026માં રૂ.10000 કરોડની બાયોફાર્મા શક્તિ મિશનની જાહેરાત થઈ છે. તેનાથી કેન્સર અને ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓની સારવાર અને દવા સસ્તી થશે.

બજેટ 2026માં રૂ.10000 કરોડની બાયોફાર્મા શક્તિ મિશનની જાહેરાત થઈ છે.
બજેટ 2026માં રૂ.10000 કરોડની બાયોફાર્મા શક્તિ મિશનની જાહેરાત થઈ છે.
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 12:51 PM IST

નવી દિલ્હી: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં 2026-27નું બજેટ રજૂ કર્યું, જેનાથી આરોગ્યસંભાળ અને જીવન વિજ્ઞાન ક્ષેત્રને મોટો વેગ મળ્યો. તેમણે "બાયોફાર્મા શક્તિ" નામની એક નવી રાષ્ટ્રીય પહેલ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. આ યોજના આગામી પાંચ વર્ષમાં આશરે ₹10,000 કરોડનું રોકાણ કરશે. સરકાર ભારતને વૈશ્વિક બાયોફાર્માસ્ટિકલ હબ તરીકે સ્થાપિત કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે.

"બાયોફાર્મા શક્તિ" યોજના શું છે?

"બાયોફાર્મા શક્તિ" યોજના દેશમાં બાયોફાર્મા-આધારિત નવીનતા અને ઉત્પાદન નેટવર્કને મજબૂત બનાવશે. તેનું ધ્યાન બાયોલોજિક દવાઓના સંશોધન, વિકાસ અને ઉત્પાદન પર રહેશે, જે ડાયાબિટીસ, કેન્સર અને ઓટોઈમ્યૂન રોગો જેવી ગંભીર અને લાંબા ગાળાની બીમારીઓની સારવારમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સરકાર માને છે કે આવનારા સમયમાં હેલ્થકેર સેક્ટર બાયોલોજિક દવાઓ ભવિષ્યમાં આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રની કરોડરજ્જુ બનશે.

બાયોફાર્મામાં રોકાણ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતની બીમારી પ્રોફાઇલ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. દેશમાં હવે બિન-ચેપી રોગો ચેપી રોગો કરતાં વધુ ઘાતક સાબિત થઈ રહ્યા છે. આનાથી અદ્યતન સારવાર અને આધુનિક દવાઓની જરૂરિયાત વધી છે. "બાયોફાર્મા પાવર" દ્વારા, ભારત ફક્ત પોતાની જરૂરિયાતો જ નહીં પરંતુ વિશ્વ માટે એક વિશ્વસનીય દવા ઉત્પાદક પણ બની શકે છે.

બિન-ચેપી રોગો એક મોટો પડકાર બની રહ્યા છે
ગ્લોબલ બર્ડન ઓફ ડિસીઝ (GBD) અનુસાર, ભારતમાં લગભગ 60 ટકા મૃત્યુ હવે બિન-ચેપી રોગોને કારણે થાય છે. આમાં હૃદય રોગ, ડાયાબિટીસ, કેન્સર અને શ્વસન રોગોનો સમાવેશ થાય છે. આ રોગો માત્ર સ્વાસ્થ્યને જ નહીં પરંતુ દેશના અર્થતંત્રને પણ અસર કરે છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન અનુસાર, આ રોગો ભારતને વાર્ષિક આશરે $250 બિલિયનનું નુકસાન પહોંચાડે છે.

ડાયાબિટીસનું વધતું જોખમ
ભારત વિશ્વમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સૌથી વધુ સંખ્યા ધરાવતા દેશોમાંનો એક છે. ઇન્ટરનેશનલ ડાયાબિટીસ ફેડરેશન અનુસાર, ભારતમાં આશરે 90 મિલિયન લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાય છે. જો વર્તમાન વલણ ચાલુ રહે, તો 2050 સુધીમાં આ સંખ્યા 150 મિલિયનને વટાવી શકે છે. તે પણ ચિંતાનો વિષય છે કે મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓનું વહેલા નિદાન થતું નથી અથવા તેમને યોગ્ય સારવાર મળતી નથી.

ઓટોઇમ્યૂન રોગો પણ વધી રહ્યા છે
ભારતમાં હવે રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, લ્યુપસ અને ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ જેવા ઓટોઈમ્યૂન રોગો ઝડપથી વધી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, કોવિડ-19 પછી આ રોગોના કેસોમાં વધુ વધારો થયો છે. જોકે, દેશમાં આ રોગો માટે મર્યાદિત દેખરેખ અને નોંધણી પ્રણાલીને કારણે હજુ સુધી ચોક્કસ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી.

ભારતને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે
'બાયોફાર્મા શક્તિ' યોજના ભારતમાં અદ્યતન દવાઓના સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે, આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડશે. તે સંશોધન, નવીનતા અને રોજગાર માટે નવી તકો પણ ઊભી કરશે. સરકાર માને છે કે આ પહેલ ભારતીય દર્દીઓ માટે સારી સારવાર સુનિશ્ચિત કરશે નહીં પરંતુ વૈશ્વિક બાયોફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં ભારતને મજબૂત હાજરી પણ આપશે.

લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાનો ભાગ
એકંદરે, "બાયોફાર્મા શક્તિ" યોજના સરકારની લાંબા ગાળાની આરોગ્ય અને આર્થિક વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય ઘટક છે. આ પહેલ, રોગોની વિકસતી જરૂરિયાતોને સંબોધતી વખતે, ભારતની આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા અને તબીબી નવીનતાના વૈશ્વિક નકશા પર દેશને સ્થાન આપવા તરફ એક મુખ્ય પગલું માનવામાં આવે છે.

સંપાદકની પસંદ

