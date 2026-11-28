આ ટેલિકૉમ કંપનીની ગ્રાહકોને શાનદાર ઑફર: 2499 રૂપિયાના રિચાર્જમાં 380 દિવસ વેલિડિટી, ફ્રી ઈન્શ્યોરન્સ
BSNLના 2,449 રૂપિયાના વાર્ષિક પ્લાનમાં 30 નવેમ્બર સુધી 380 દિવસની વેલિડિટી, 2GB દૈનિક ડેટા, અમર્યાદિત કોલિંગ અને 1 લાખનો મફત વીમો
Published : November 28, 2026 at 5:21 PM IST
હૈદરાબાદ: સરકારી ટેલિકોમ કંપની ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL) એ તેના પ્રીપેડ ગ્રાહકો માટે એક ખાસ તહેવારોની ઓફર શરૂ કરી છે. કંપની તેના લોકપ્રિય 2,449 રૂપિયાના વાર્ષિક રિચાર્જ પ્લાન (STV 2449) પર કોઈ વધારાના ચાર્જ વિના 15 દિવસની વધારાની વેલિડિટી ઓફર કરી રહી છે. આ મર્યાદિત સમયગાળાની ઓફર ગ્રાહકોને કુલ 380 દિવસની સેવા પ્રદાન કરે છે. જોકે, ગ્રાહકોને આ ખાસ ઓફરનો લાભ લેવા માટે 30 નવેમ્બર, 2026 સુધીનો સમય છે.
દરરોજ ફક્ત રૂપિયા 6.44 અને 15 દિવસની વધારાની વેલિડિટી
BSNL નો ₹2,449નો પ્લાન સામાન્ય રીતે 365 દિવસની વેલિડિટી ઓફર કરે છે. જોકે, 1 નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર, 2026 વચ્ચે રિચાર્જ કરનારા ગ્રાહકોને વધારાના 15 દિવસ મળી રહ્યા છે. 380 દિવસની કુલ વેલિડિટી સાથે, આ પ્લાનની કિંમત પ્રતિ દિવસ માત્ર ₹6.44 છે, જે તેને બજારમાં સૌથી સસ્તું વાર્ષિક પ્લાન બનાવે છે. આ ઓફર આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા સહિત દેશભરના મુખ્ય ટેલિકોમ સર્કલમાં ઉપલબ્ધ છે.
2GB દૈનિક ડેટા અને અમર્યાદિત કૉલિંગ
આ પ્લાનના મુખ્ય ટેલિકોમ લાભોમાં સંપૂર્ણ 380 દિવસ માટે બધા નેટવર્ક પર અમર્યાદિત સ્થાનિક અને STD વૉઇસ કૉલિંગનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, 2GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા અને 100 મફત SMS સંદેશાઓ પણ દરરોજ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. દૈનિક 2GB ડેટા મર્યાદા પૂર્ણ થયા પછી, ઇન્ટરનેટ સ્પીડ 40 Kbps સુધી ઘટાડી દેવામાં આવે છે, જે બીજા દિવસે રીસેટ થાય છે.
1 લાખનો અકસ્માત વીમો અને સાયબર સુરક્ષા કવરેજ સંપૂર્ણપણે મફત
ટેલિકોમ સેવાઓ ઉપરાંત, BSNL એ આ પ્લાનમાં મફત વીમા કવરેજ પણ ઉમેર્યું છે. ધ ઓરિએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (OICL) સાથે ભાગીદારીમાં, ₹2,449 માં રિચાર્જ કરનારા પાત્ર ગ્રાહકોને ₹1 લાખનો મફત વ્યક્તિગત અકસ્માત મૃત્યુ વીમો કવરેજ અને ₹10,000 નો સાયબર છેતરપિંડી સુરક્ષા કવરેજ આપવામાં આવે છે. કોઈ અલગ પ્રીમિયમની જરૂર રહેશે નહીં. સફળ રિચાર્જના 24 કલાકની અંદર પોલિસી સક્રિયકરણ અને નોમિની નોંધણીની માહિતી SMS દ્વારા મોકલવામાં આવે છે.
તમે આ ઓફર કેવી રીતે અને ક્યારે મેળવી શકો?
BSNL દ્વારા આ પગલું ખાનગી ટેલિકોમ કંપનીઓના મોંઘા વાર્ષિક પ્લાનની તુલનામાં બજેટ-ફ્રેંડલી વિકલ્પો શોધી રહેલા ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. રસ ધરાવતા ગ્રાહકો 30 નવેમ્બર, 2026 સુધી BSNL સેલ્ફકેર એપ, સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા અધિકૃત UPI એપ્સ દ્વારા રિચાર્જ કરીને આ ઓફરનો લાભ લઈ શકે છે. 30 નવેમ્બર પછી રિચાર્જ કરવાથી પ્લાન તેની અગાઉની 365 દિવસની માન્યતા પર પાછો ફરશે.
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