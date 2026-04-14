BSE-NSE ની મોટી કાર્યવાહી, 19 શેરો પર નિયંત્રણો કડક કર્યા; 15 એપ્રિલથી ટ્રેડિંગ નિયમો બદલાશે
BSE-NSE એ 19 શેરો પર નિયંત્રણો કડક કર્યા છે અને સર્કિટ ફિલ્ટર્સ ઘટાડ્યા છે. નવા ટ્રેડિંગ નિયમો અને દેખરેખ 15 એપ્રિલથી અમલમાં આવશે.
Published : April 14, 2026 at 2:55 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના નિયમનકારી સંસ્થાઓ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) એ રોકાણકારોને સુરક્ષિત રાખવા અને બજાર સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. એક્સચેન્જોએ તેમના સર્કિટ ફિલ્ટર્સ અને ટ્રેડિંગ નિયમોમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે, જેમાં 19 મુખ્ય શેરો પર કડક દેખરેખ લાદવામાં આવી છે. આ નવા નિયમો 15 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે.
આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો?
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, આ કાર્યવાહી એવા શેરો સામે કરવામાં આવી છે જેમણે તાજેતરના સમયમાં "અસામાન્ય" વધઘટ જોઈ છે. ઘણીવાર, સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિ અને ઓપરેટરોની પ્રવૃત્તિ ઓછી લીકવીડિટી ધરાવતા શેરોમાં વધે છે, જેના કારણે છૂટક રોકાણકારો ફસાઈ જવાનું જોખમ રહે છે. એક્સચેન્જનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય કંપનીના વાસ્તવિક નાણાકીય પ્રદર્શન સાથે મેળ ખાતા ન હોય તેવા કૃત્રિમ ઉછાળા અથવા ઘટાડાને રોકવાનો છે.
સર્કિટ ફિલ્ટર્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
આ કાર્યવાહી હેઠળ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર "પ્રાઇસ બેન્ડ" અથવા સર્કિટ ફિલ્ટરમાં કરવામાં આવ્યો છે. 19 લિસ્ટેડ કંપનીઓ માટે સર્કિટ 20% થી ઘટાડીને 10%, 10% થી ઘટાડીને 5% અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં 5% થી ઘટાડીને માત્ર 2% કરવામાં આવી છે.
મુખ્ય શેરો પર અસર
- એટલાસ સાયકલ્સ અને પાર્શ્વનાથ ડેવલપર્સ: તેમની સર્કિટ 20% થી ઘટાડીને 10% કરવામાં આવી છે.
- ઝેનિથ સ્ટીલ અને લોર્ડ્સ ઈશ્વર હોટેલ્સ: તેમનો બેન્ડ 10% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે.
- ડીસીએમ ફાઇનાન્શિયલ અને રામગોપાલ પોલિટેક્સ: સૌથી કડક સર્કિટ માત્ર 2% સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવી છે.
ટ્રેડ-ટુ-ટ્રેડ (T2T) નો વધતો ખતરો
એક્સચેન્જોએ રોકાણકારોને ચેતવણી આપી છે કે ભવિષ્યમાં આ શેરો ટ્રેડ-ટુ-ટ્રેડ (T2T) સેગમેન્ટ હેઠળ પણ મૂકવામાં આવી શકે છે. T2T નો અર્થ એ છે કે આ શેરોમાં ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. જો તમે સ્ટોક ખરીદો છો, તો તમારે 100% ડિલિવરી લેવી પડશે અને તે જ દિવસે તેને વેચી શકાતી નથી. આ નિયમને સટ્ટાને રોકવા માટે સૌથી અસરકારક સાધન માનવામાં આવે છે.
રોકાણકારો માટે આનો શું અર્થ થાય છે?
લીકવીડિટીનો અભાવ
એક સાંકડી સર્કિટ ફિલ્ટર ટ્રેડેડ શેરના જથ્થાને ઘટાડી શકે છે, જેના કારણે રોકાણકારો માટે તેમની સ્થિતિ છોડવી મુશ્કેલ બને છે.
જોખમ વ્યવસ્થાપન
2% અથવા 5% મર્યાદા લાદવાથી રોકાણકારો નોંધપાત્ર નુકસાન ટાળી શકે છે, પરંતુ તેઓ નોંધપાત્ર લાભનો તાત્કાલિક લાભ પણ મેળવી શકશે નહીં.
વ્યૂહરચનામાં ફેરફાર
ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ અને સ્કેલ્પર્સ માટે હવે આ શેરોમાં કામ કરવું મુશ્કેલ બનશે.
BSE અને NSE દ્વારા આ પગલું બજારમાં પારદર્શિતા લાવવાની દિશામાં એક પ્રશંસનીય પગલું છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈપણ શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા શેરનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરે અને કંપનીના PE રેશિયો અને નેટવર્થની તપાસ કરે. 14 એપ્રિલે આંબેડકર જયંતિને કારણે બજાર બંધ રહેશે, તેથી 15 એપ્રિલે, આ ફેરફારો સાથે બજારમાં નવી પ્રવૃત્તિ જોવા મળી શકે છે.