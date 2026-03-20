શેરબજાર સકારાત્મક રીતે ખુલ્યું, સેન્સેક્સ 891 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટી 23,200 ને પાર થયો
મધ્ય પૂર્વના તણાવમાં ઘટાડો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 3% ઘટાડાની આશા સાથે, સેન્સેક્સ 891 પોઈન્ટ ઉછળ્યો અને નિફ્ટી 280 પોઈન્ટ ઉછળીને પ્રભાવશાળી વધારા સાથે ખુલ્યો.
Published : March 20, 2026 at 10:28 AM IST
મુંબઈ: શુક્રવારની સવાર ભારતીય શેરબજાર માટે સ્વાગત રાહત લઈને આવી. પાછલા સત્રમાં તીવ્ર ઘટાડા પછી, સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી શાનદાર વધારા સાથે ખુલ્યા. આ તેજી મુખ્યત્વે પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) માં તણાવ ઓછો થવાના સમાચાર અને વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા દ્વારા પ્રેરિત હતી.
BSE સેન્સેક્સ 352 પોઈન્ટના વધારા સાથે 74,559 પર ખુલ્યો. જોકે, થોડીવારમાં ખરીદીનું દબાણ વધુ તીવ્ર બન્યું, જેના કારણે સેન્સેક્સ 891 પોઈન્ટ (1.20%) વધીને 75,000 ની નજીક પહોંચી ગયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી 108 પોઈન્ટના વધારા સાથે 23,110 પર ખુલ્યો અને ટૂંક સમયમાં 23,281.85 પર પહોંચ્યો, જે 279.7 પોઈન્ટ (1.21%) વધીને 23,281.85 પર પહોંચ્યો.
ક્ષેત્રવાર કામગીરી
આજના ટ્રેડિંગમાં બોર્ડ પર ખરીદી જોવા મળી રહી છે.
PSU બેંકો: જાહેર ક્ષેત્રના બેંકિંગ શેરોમાં સૌથી મોટો વધારો જોવા મળ્યો, જે 2% થી વધુના વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
IT અને ઉર્જા: IT ઇન્ડેક્સ 2% વધ્યો, અને ઉર્જા ક્ષેત્ર 1.7% વધ્યો.
અન્ય: રોકાણકારોએ ઓટો, મેટલ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ક્ષેત્રોમાં પણ મજબૂત રસ દર્શાવ્યો, જેના કારણે બજારનો સેન્ટિમેન્ટ સકારાત્મક રહ્યો.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાનો લાભ
ભારતીય અર્થતંત્ર માટે સૌથી મોટી રાહત કોમોડિટી બજારમાંથી મળી. ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષમાં ઘટાડો થવાના સંકેતો બાદ, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 3.39% ઘટીને $104.96 પ્રતિ બેરલ થયા. ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશ માટે, ક્રૂડ ઓઇલના નીચા ભાવ ફુગાવા અને ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
નિષ્ણાતોના મંતવ્યો અને ડેટા
ચોઇસ બ્રોકિંગના વિશ્લેષક હિતેશ ટેલરના મતે, બજારને હજુ પણ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. 23,200–23,250 સ્તર નિફ્ટી માટે મજબૂત પ્રતિકારક શક્તિ છે, જ્યારે 22,850–22,900 સારો ટેકો આપે છે.
સંસ્થાકીય રોકાણની દ્રષ્ટિએ, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ગુરુવારે ₹7,558 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, પરંતુ સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ ₹3,864 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા, જેનાથી બજાર સંપૂર્ણપણે તૂટી પડતું અટક્યું હતું. આજની તેજી આ સ્થાનિક સમર્થન અને વૈશ્વિક રાહતનું પરિણામ છે.
