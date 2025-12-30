ETV Bharat / business

બ્લિંકિટના CFO વિપિન કપુરિયાનું રાજીનામું, ફ્લિપકાર્ટમાં પાછા ફરવાની અટકળો

વિપિન કપુરિયાએ ઓક્ટોબર 2024 માં બ્લિંકિટમાં CFOનું પદ સંભાળ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 7:22 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 7:28 PM IST

હૈદરાબાદ: ઇન્સ્ટન્ટ કોમર્સ કંપની બ્લિંકિટના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) વિપિન કપુરિયાએ કાર્યભાર સંભાળ્યાના લગભગ એક વર્ષની અંદર કંપની છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કપુરિયા ટૂંક સમયમાં ફ્લિપકાર્ટમાં ફરી જોડાઈ શકે છે. તેમણે ઓક્ટોબર 2024 માં બ્લિંકિટમાં CFOની ભૂમિકા સંભાળી.

બ્લિંકિટમાં એક મહત્વપૂર્ણ CFO નિમણૂક

બ્લિંકિટ માટે કપૂરિયાની નિમણૂક મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી હતી, કારણ કે તે લાંબા સમય પછી કંપનીએ પ્રથમ વખત પૂર્ણ-સમયના CFO ની નિમણૂક કરી હતી. અગાઉ, અમિત સચદેવાએ 2019 થી 2022 સુધી બ્લિંકિટમાં CFO અને ફાઇનાન્સ હેડ તરીકે સેવા આપી હતી. તેમના ગયા પછી, આ પદ ખાલી હતું.

ફ્લિપકાર્ટ સાથે લાંબા સમયથી જોડાણ

વિપિન કપુરિયા અગાઉ ફ્લિપકાર્ટમાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (બિઝનેસ ફાઇનાન્સ) તરીકે સેવા આપી હતી. ફ્લિપકાર્ટ સાથે આ તેમનો બીજો કાર્યકાળ હતો, જે ઓગસ્ટ 2020 થી ઓક્ટોબર 2024 સુધી ચાલ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના સંભવિત વળતરને ફ્લિપકાર્ટના આગામી IPO માટેની તૈયારીઓ સાથે પણ જોડી શકાય છે.

ઝોમેટોમાં મુખ્ય ભૂમિકા

બ્લિંકિટ અને ફ્લિપકાર્ટ પહેલાં, કપુરિયાએ પણ ઝોમેટોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ઝોમેટોએ આશરે ₹8,500 કરોડનું ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ પ્લેસમેન્ટ (QIP) પૂર્ણ કર્યું હતું, જે કંપનીની ભંડોળ વ્યૂહરચનામાં એક મુખ્ય પગલું માનવામાં આવતું હતું.

ઇન્સ્ટન્ટ કોમર્સ સેક્ટર ગરમાયું

કપુરિયાનું આ પગલું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઝડપી ઇન્સ્ટન્ટ કોમર્સ સેક્ટરમાં સ્પર્ધા અને ભંડોળ પ્રવૃત્તિ તીવ્ર બની છે. સ્વિગીએ તાજેતરમાં આશરે ₹10,000 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જ્યારે ઝેપ્ટોએ ગુપ્ત રીતે તેનું ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કર્યું હતું.

ક્ષેત્ર પર બ્લિંકિટના CEOનું નિવેદન

આ મહિને બ્લૂમબર્ગના એક અહેવાલમાં, બ્લિંકિટના CEO આલ્બિંદર ધિંડસાએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્સ્ટન્ટ વાણિજ્ય ક્ષેત્ર "ઝડપથી ઉથલપાથલ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે." તેમના મતે, સતત ભંડોળ પર આધારિત વૃદ્ધિ મોડેલ હવે ટકાઉ નથી, અને કંપનીઓએ ટૂંક સમયમાં નફા-કેન્દ્રિત વ્યૂહરચના તરફ વળવું પડશે.

રોકાણકારોની વધતી ચિંતાઓ

સોફ્ટબેંક, ટેમાસેક અને મધ્ય પૂર્વીય સોવરિન વેલ્થ ફંડ્સ જેવા મુખ્ય વૈશ્વિક રોકાણકારોએ આ ક્ષેત્રમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે. જો કે, આવા ઘણા મોડેલો પહેલાથી જ યુએસ અને યુરોપ જેવા બજારોમાં નિષ્ફળ ગયા છે, જેના કારણે રોકાણકારોની સાવચેતી વધી છે.

