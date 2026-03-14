ભારતીય બજારોમાં 'કાળો સપ્તાહ': સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 2020 પછીનો સૌથી મોટો ઘટાડો; રૂપિયો રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો

મધ્ય પૂર્વના તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે અઠવાડિયે ભારતીય શેરબજારમાં 6%નો ઘટાડો થયો; ઓટો સેક્ટર ક્રેશ થયું, અને રૂપિયો રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 11:38 AM IST

મુંબઈ: પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) માં વધતા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને યુદ્ધના ભયે ભારતીય શેરબજારને ખોરવી નાખ્યું છે. આ અઠવાડિયે, ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો, નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં લગભગ 6 ટકાનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. શુક્રવારના અંતિમ સત્રમાં, સેન્સેક્સ 1,470 પોઈન્ટ ઘટીને 74,563 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 5.31% ઘટીને 23,151 પર બંધ થયો હતો.

ઘટાડા અને ક્ષેત્રીય અસરના મુખ્ય કારણો

આ મોટા પાયે વેચવાલીનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા આક્રમક ઉપાડ છે. ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતનો 85% આયાત કરે છે, જેના કારણે તેલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે ફુગાવો અને રાજકોષીય ખાધનો ભય છે.

ઓટો સેક્ટરને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો છે. આ અઠવાડિયે નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ 10-11% ઘટ્યો હતો, જે માર્ચ 2020 માં COVID-19 કટોકટી પછીનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો છે. બેંકિંગ અને મેટલ શેરોમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. શહેરી બજારોમાં LNG અને CNG ની સંભવિત અછતથી ઓટો અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રો અંગે ચિંતા વધી છે.

આર્થિક સૂચકાંકોમાં ગતિવિધિ

શેરબજારની સાથે, ભારતીય રૂપિયો પણ દબાણ હેઠળ રહ્યો, ડોલર સામે 92.45 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો. બજારના ભયને માપતો સૂચકાંક, ઇન્ડિયા VIX, 22 ના આંકને પાર કરી ગયો, જે આગામી દિવસોમાં વધુ અસ્થિરતા દર્શાવે છે. શુક્રવારના સત્રમાં જ રોકાણકારોએ આશરે ₹9.5 લાખ કરોડની સંપત્તિ ગુમાવી દીધી.

આગળ વધવું અને ટેકનિકલ સ્તરો

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 23,000 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મુખ્ય આધાર તરીકે જોવામાં આવે છે. જો તણાવ વધુ વધે અને નિફ્ટી આ સ્તર તોડે, તો ઘટાડો વધુ ઘેરો બની શકે છે. ઉપર તરફ, 23,300 અને 23,500 પર મજબૂત પ્રતિકાર છે. બેંક નિફ્ટી માટે 53,500 અને 53,000 મહત્વપૂર્ણ સ્તરો રહે છે.

