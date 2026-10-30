ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું હેકિંગ, Binanceમાંથી 59 હજાર કરોડ સાફ, બિટકૉઈન ધડામ
6.3 અબજ ડૉલરની સિક્યોરિટી બ્રીચ બાદ Binance એ ડિપોઝિટ અને ઉપાડ અટકાવી દીધા; Bitcoin $77,000 ની નીચે સરક્યો, યૂઝર્સનું ફંડ સુરક્ષિત
Published : October 30, 2026 at 4:38 PM IST
નવી દિલ્હી: ક્રિપ્ટોકરન્સીની દુનિયામાંથી એક ખૂબ જ ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ બાયનાન્સે એક મોટા સિક્યોરિટી બ્રીચ બાદ તેના પ્લેટફોર્મ પર ડિપોઝિટ અને વિડ્રોઅલને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધા છે. પ્રારંભિક અંદાજ સૂચવે છે કે, આ બ્રીચની કુલ અસર લગભગ $6.3 બિલિયન (આશરે ₹59,944 કરોડ) હોઈ શકે છે. જો આ આંકડાઓની પુષ્ટિ થાય છે, તો તે ક્રિપ્ટોકરન્સીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી હેકિંગ ઘટના અથવા મોટા પાયે સિક્યોરિટી બ્રીચ સાબિત થઈ શકે છે.
એન્જિનિયરના લેપટોપથી હેકર્સે કર્યું હેકિંગ
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, બાયનાન્સે જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે કંપનીના એક DevOps એન્જિનિયરના લેપટોપ સાથે હેકર્સ દ્વારા ચેડા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ચેડા થયેલા લેપટોપનો ઉપયોગ કરીને, હુમલાખોરોએ સર્વિસ કન્ટેનરમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને અનધિકૃત ઉપાડ વ્યવહારો કર્યા. જો કે, બાયનાન્સે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે કોઈ પુરાવા નથી કે કોઈ પણ વોલેટની ખાનગી ચાવીઓ લીક થઈ છે. તપાસ પૂર્ણ થયા પછી અને તમામ તથ્યોની સંપૂર્ણ ચકાસણી થઈ ગયા પછી કંપની વિગતવાર તકનીકી અહેવાલ જાહેર કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
યુઝર ફંડ્સ સુરક્ષિત છે; નુકસાન SAFU ફંડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે
ક્રિપ્ટો રોકાણકારોને રાહત આપતા, Binance એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બધા યુઝર ફંડ્સ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. કંપની આ હેકથી થતા સમગ્ર નુકસાનને તેના 'ઇમર્જન્સી ઇન્સ્યોરન્સ ફંડ' - જેને SAFU તરીકે ઓળખવામાં આવે છે - તેના પોતાના આંતરિક અનામત ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને આવરી લેશે. વધુમાં, બ્લોકચેન ભાગીદારો સાથે મળીને, Binance એ લગભગ $3 બિલિયન મૂલ્યની અસરગ્રસ્ત સંપત્તિઓને તાત્કાલિક ફ્રીઝ કરવા માટે ઓન-ચેઇન કાર્યવાહી કરી છે. કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ અને બ્લોકચેન ઇન્ટેલિજન્સ ભાગીદારોની મદદથી, બાકીના ભંડોળને શોધી કાઢવા અને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે હાલમાં પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં ઉથલપાથલ; બિટકોઇન ધડામ
આ સમાચારે સમગ્ર ક્રિપ્ટોકરન્સી માર્કેટમાં હડકંપ મચાવ્યો, જેનાથી રોકાણકારોમાં ફફડાટ ફેલાયો. વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય ક્રિપ્ટોકરન્સી, બિટકોઇન, મોટા પાયે વેચવાલી વચ્ચે $77,000 ના સ્તરથી નીચે આવી ગયો, જે સપ્ટેમ્બર પછીના તેના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. આ મોટા બ્રીચથી ફેબ્રુઆરી 2025માં બાયબિટ સાથે સંકળાયેલી $1.5 બિલિયનની ઘટના - સૌથી મોટા હેકના અગાઉના રેકોર્ડને વટાવી ગયો છે. બાયનાન્સે જણાવ્યું છે કે તેની ટીમો સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત કરવા માટે ચોવીસ કલાક કામ કરી રહી છે, અને જરૂરી સુધારાઓ પૂર્ણ થયા પછી એક નવો 'પ્રૂફ ઑફ રિઝર્વ' પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.
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