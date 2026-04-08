માર્કેટમાં વર્ષની સૌથી મોટી તેજી: 2946 પૉઈન્ટ્સના જમ્પ સાથે બંધ થયો સેન્સેક્સ

યુદ્ધવિરામ અને સ્થિર RBI નીતિએ બજારને વેગ આપ્યો; સેન્સેક્સ 2,946 પોઈન્ટ ઉછળીને 77,562 પર બંધ થયો, જેનાથી રોકાણકારોને મોટો નફો બુક કરવામાં મદદ મળી

Published : April 8, 2026 at 6:22 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારોએ બુધવારે ઇતિહાસ રચતા વર્ષનો એક દિવસનો સૌથી મોટો ઉછાળો નોંધાવ્યો. વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાના સંકેતો અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) તરફથી સ્થાનિક નીતિ સ્થિરતાથી રોકાણકારોને પ્રોત્સાહન મળ્યું. સતત પાંચમા સત્રમાં તેમની ઉપરની ગતિ ચાલુ રાખતા, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકોમાં રેકોર્ડ વધારો થયો.

ઐતિહાસિક ડેટા પર એક નજર

બજાર બંધ થતા સુધીમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 2,946.32 પોઈન્ટ (3.95%) વધીને 77,562.90 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 873.70 પોઈન્ટ (3.78%) વધીને 23,997.35 પર પહોંચ્યો, જે 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી થોડા પોઈન્ટ દૂર છે.

માર્કેટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

બજારમાં તેજીના મુખ્ય કારણો

વૈશ્વિક રાહત (યુદ્ધવિરામ)

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન પરના સંભવિત હુમલાઓને બે અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખવાની જાહેરાતથી વૈશ્વિક બજારોમાં રાહતનો માહોલ ફેલાયો. આના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો અને સપ્લાય ચેઇનની ચિંતાઓ હળવી થઈ.

RBI નાણાંકીય નીતિ

સ્થાનિક સ્તરે, RBIની નાણાંકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ રેપો રેટ 5.25% પર યથાવત રાખ્યો. બેંકના તટસ્થ વલણથી રોકાણકારોને સ્થિર વ્યાજ દરોની ખાતરી મળી, જેનાથી ખરીદીને વધુ પ્રોત્સાહન મળ્યું.

ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

ચોતરફી ખરીદી

બજારમાં તેજી ફક્ત બ્લુચિપ શેરો પૂરતી મર્યાદિત નહોતી. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકો અનુક્રમે 4.03% અને 4.39% વધ્યા, જે રિટેલ રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં પરત ફરવાનો સંકેત આપે છે.

સેક્ટર અને સ્ટોક્સનું પ્રદર્શન

નિફ્ટીમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ટાટા મોટર્સ (પેસેન્જર વ્હીકલ્સ) અને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ ટૉપ ગેઈનર્સ રહ્યાં. સેક્ટોરલ ઈન્ડેક્સમાં, રિયલ્ટી અને ઓટોએ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. જોકે, IT સેક્ટરની વૃદ્ધિ અન્ય સેક્ટર્સ કરતાં થોડી ધીમી હતી.

ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણ

બજારના નિષ્ણાંતો માને છે કે 23,600–23,700 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મજબૂત સપોર્ટ બની ગયા છે. જો બજાર 24,500 રેઝિસ્ટન્ટ લેવલને વટાવી જવામાં સફળ થાય તો તે વર્તમાન તેજીના વલણના આગામી તબક્કાની પુષ્ટિ કરશે. વિશ્લેષકો કહે છે કે જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે, તો આગામી દિવસોમાં ભારતીય બજાર નવી ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

