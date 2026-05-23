ETV Bharat / business

SBI ગ્રાહકો માટે મોટી રાહતના સમાચાર, હવે નહીં રોકાય તમારું કોઈ કામ

મેનેજમેન્ટ દ્વારા માંગણીઓ સ્વીકારાયા બાદ, SBI કર્મચારીઓએ 25-26 મેના રોજ યોજાનારી હડતાળ પાછી ખેંચી લીધી; બધી બેંક શાખાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે

મેનેજમેન્ટ દ્વારા માંગણીઓ સ્વીકારાયા બાદ, SBI કર્મચારીઓએ 25-26 મેના રોજ યોજાનારી હડતાળ પાછી ખેંચી લીધી; બધી બેંક શાખાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે
મેનેજમેન્ટ દ્વારા માંગણીઓ સ્વીકારાયા બાદ, SBI કર્મચારીઓએ 25-26 મેના રોજ યોજાનારી હડતાળ પાછી ખેંચી લીધી; બધી બેંક શાખાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના લાખો ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને રાહત આપનારા સમાચાર આવ્યા છે. 25 અને 26 મે, 2026 ના રોજ બેંક કર્મચારીઓ દ્વારા નક્કી કરાયેલ બે દિવસીય રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ સત્તાવાર રીતે મુલત્વી રાખવામાં આવી છે. આ નિર્ણય બાદ, દેશભરની તમામ SBI શાખાઓ રાબેતા મુજબ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી રહેશે અને બેંકિંગ સેવાઓ અવિરત ચાલુ રહેશે.

મેનેજમેન્ટ અને કર્મચારી સંઘ વચ્ચેની બેઠકમાં સર્વસંમતિ

મુંબઈમાં SBI ના કોર્પોરેટ સેન્ટર ખાતે બેંક મેનેજમેન્ટ અને કર્મચારી સંઘ, ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશન (AISBISF) ના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે મેરેથોન સમીક્ષા બેઠક બાદ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. યુનિયનના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે બેંક મેનેજમેન્ટ સાથેની ચર્ચાઓ અત્યંત સકારાત્મક રહી હતી અને કર્મચારીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓ અને માંગણીઓ પર સર્વસંમતિ અને પ્રગતિ થઈ. આ સકારાત્મક પ્રતિભાવને ધ્યાનમાં રાખીને, ફેડરેશને તેની પ્રસ્તાવિત હડતાળ પાછી ખેંચવાની અથવા હાલ પૂરતી મુલત્વી રાખવાની જાહેરાત કરી.

સતત ચાર દિવસ બેંક બંધ રહેવાનું સંકટ ટળી ગયું છે. આ હડતાળ ટળી જતાં ગ્રાહકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. 23 મે, મહિનાના ચોથા શનિવાર અને 24 મે, રવિવારના રોજ બેંકો પહેલેથી જ બંધ હતી. જો 25 અને 26 મેના રોજ હડતાળ પડી હોત, તો તેનાથી મોટી કટોકટી સર્જાઈ હોત, જેમાં સતત ચાર દિવસ નાણાંકીય કામગીરી ઠપ્પ થઈ ગઈ હોત. આનાથી ચેક ક્લિયરન્સ, મોટી રોકડ જમા અને ઉપાડ, ડ્રાફ્ટ અને લોન પ્રોસેસિંગ જેવા આવશ્યક કાર્યોમાં લોકો માટે નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હોત.

કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓ શું હતી?

ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશને કર્મચારીઓના હિત અને બેંકના કાર્યપ્રણાલી અંગે મેનેજમેન્ટને 16-મુદ્દાનું મેમોરેન્ડમ રજૂ કર્યું. કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓમાં નીચે મુજબનો સમાવેશ થાય છે:

  • બેંક શાખાઓમાં સ્ટાફની તીવ્ર અછતને દૂર કરવી અને નવી જગ્યાઓ માટે કાયમી ભરતી કરવી.
  • સબ-સ્ટાફ શ્રેણીમાં મેસેન્જર અને સશસ્ત્ર ગાર્ડની ખાલી જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરવી.
  • નિયમિત અને કાયમી બેંક કામ બહારની એજન્સીઓને આપવાનું તાત્કાલિક બંધ કરવું.
  • નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા કર્મચારીઓને ફંડ મેનેજર પસંદ કરવાનો વિકલ્પ પૂરો પાડવો.
  • પેન્શનમાં થતી વિસંગતતાઓને દૂર કરવી, પગારમાં સુધારો કરવો અને કર્મચારીઓના કામ અને વ્યક્તિગત જીવન વચ્ચે સંતુલન સુનિશ્ચિત કરવું.

બેંક ગ્રાહકોને આપી ખાતરી

હડતાળ પાછી ખેંચાયા પછી તરત જ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ એક સત્તાવાર નિવેદન અને ગ્રાહક સલાહકારમાં જણાવ્યું કે, તેના આશરે 52 કરોડ ગ્રાહકોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સોમવારથી બધા કાઉન્ટર સામાન્ય રીતે કાર્ય કરશે. વધુમાં, બેંકના ATM, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને YONO જેવી ડિજિટલ સેવાઓ 24 કલાક કાર્યરત રહેશે. મેનેજમેન્ટે ગ્રાહકોને ખાતરી આપી કે તેઓ તેમના નાણાંકીય વ્યવહારો પૂર્ણ કરવા માટે ખચકાટ વિના તેમની નજીકની શાખાની મુલાકાત લઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SBI STIKE CALLED OFF
SBI STRIKE DEFERRED
STATE BANK OF INDIA
SBI STRIKE MANAGEMENT TALKS
SBI STRIKE DEFERRED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.