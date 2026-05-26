ETV Bharat / business

પેન્શનરોની લૉટરી લાગી! સરકારે DR માં 483% નો જંગી વધારો કર્યો. જાણો તમારા ખિસ્સામાં કેટલા વધારાના પૈસા આવશે

8મા પગાર પંચ પર ચર્ચા વચ્ચે, સરકારે 5મા CPC પેન્શનરોનો DR વધારીને 483% કર્યો, જેનાની વૃદ્ધોને વધેલુ એરિયર મળશે

8મા પગાર પંચ પર ચર્ચા વચ્ચે, સરકારે 5મા CPC પેન્શનરોનો DR વધારીને 483% કર્યો, જેનાની વૃદ્ધોને વધેલુ એરિયર મળશે
8મા પગાર પંચ પર ચર્ચા વચ્ચે, સરકારે 5મા CPC પેન્શનરોનો DR વધારીને 483% કર્યો, જેનાની વૃદ્ધોને વધેલુ એરિયર મળશે (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: 8મા પગાર પંચની રચના, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ના મર્જર અંગે દેશભરમાં ચાલી રહેલી ઉગ્ર ચર્ચાઓ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. સરકારે મોંઘવારી રાહત (DR) દરોમાં નોંધપાત્ર વધારો મંજૂર કર્યો છે, જે 5મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (5મા CPC) હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા વૃદ્ધ પેન્શનરો અને CPF લાભાર્થીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. પેન્શન અને પેન્શનરોના કલ્યાણ વિભાગ (DoP&PW) દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર ઓફિસ મેમોરેન્ડમ (OM) અનુસાર, ચોક્કસ શ્રેણીઓ માટે મોંઘવારી રાહત દર રેકોર્ડ 483 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે.

આ ઐતિહાસિક વધારાનો લાભ કોને મળશે?

સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલી નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, આ લાભ મુખ્યત્વે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળશે જેઓ હાલમાં 5મા પગાર પંચના પગાર ધોરણ અથવા એક્સ-ગ્રેશિયા માળખા હેઠળ લાભ મેળવી રહ્યા છે. આ શ્રેણીઓમાં ખાસ કરીને શામેલ છે:

  • 18 નવેમ્બર, 1960 અને 31 ડિસેમ્બર, 1985 વચ્ચે નિવૃત્ત થયેલા જીવિત CPF લાભાર્થીઓ.
  • પેન્શનરો (જૂથ A, B, C અને D) ને એક્સ-ગ્રેશિયા ચુકવણીઓ મળી રહી છે.
  • મૃત CPF કર્મચારીઓની પાત્ર વિધવાઓ અને આશ્રિત પરિવારો.

મોંઘવારી રાહત (DR) ના નવા દર નીચે મુજબ છે: સુધારેલા આદેશ હેઠળના નવા દરો બે તબક્કામાં (1 જુલાઈ, 2025 અને 1 જાન્યુઆરી, 2026) અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે:

ઉલ્લેખિત એક્સ-ગ્રેશિયા શ્રેણીઓ

  • 1 જુલાઈ, 2025 થી: 474%
  • 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી: 483%
  • અન્ય CPF લાભાર્થીઓ અને આશ્રિત શ્રેણીઓ:
  • 1 જુલાઈ, 2025 થી: 466%
  • 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી: 475%

483% ડીઆર પાછળનું વાસ્તવિક ગણિત જાણો

પ્રથમ નજરમાં, 483% નો આ આંકડો ખૂબ મોટો લાગે છે, પરંતુ નાણાકીય નિષ્ણાતોના મતે, તેને 7મા પગાર પંચના વર્તમાન ડીએ માળખા સાથે સીધો જોડી શકાય નહીં. હકીકતમાં, ૫મા પગાર પંચ હેઠળ મૂળભૂત એક્સ-ગ્રેશિયા રકમ ખૂબ જ નાની છે (દા.ત., ગ્રુપ ડી માટે રૂપિયા 650 અને ગ્રુપ એ માટે રૂપિયા 3000). નાનો આધાર ટકાવારી એટલી ઊંચી દેખાય છે. જો કે, વૃદ્ધ પેન્શનરો માટે જે લાંબા સમયથી જૂના માળખા પર નિર્ભર છે, તેમની માસિક આવક વધારવા માટે આ એક ખૂબ જ પ્રશંસનીય અને રાહતદાયક પગલું છે.

8મા સીપીસી પર નજર રાખીને બાકી રકમ સાથે ચુકવણી કરવાની રહેશે

વધારેલા લાભો અગાઉની અસરકારક તારીખોથી બાકી રકમ તરીકે પેન્શનરોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. નિષ્ણાતો માને છે કે સરકારનું આ પગલું આગામી 8મા પગાર પંચના અમલ પહેલાં જૂની નાણાકીય વિસંગતતાઓને દૂર કરવામાં તેની ગંભીરતા દર્શાવે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

5TH CPC PENSIONERS DR HIKED
8TH PAY COMMISSION
BIG RELIEF FOR 5TH CPC PENSIONERS
5TH CPC PENSIONERS DR HIKED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.