ETV Bharat / business

સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં ભારે ઘટાડો, રેકોર્ડ સ્તરેથી ઊંધા માથે પટકાયા ભાવ

ગુરુવારે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનું ઘટીને ₹1,47,627 અને ચાંદી ₹2,33,303ના સ્તરે આવી ગયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી મળી રહેલા નબળા સંકેતો અને સ્થાનિક સ્તરે ભારે પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આજે બપોરના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોનાના વાયદામાં પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,47,627 ના સ્તરે ટ્રેડિંગ જોવા મળ્યું, જે 3.53 ટકા અથવા ₹5,398 નો તીવ્ર ઘટાડો દર્શાવે છે.

બીજી તરફ, ચાંદીની સ્થિતિ વધુ ખરાબ હતી. સ્થાનિક વાયદા બજારમાં, ચાંદી 6 ટકા, ₹14,891 ઘટીને ₹2,33,303 પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે સ્થિર થઈ.

15 દિવસમાં ભારે નુકસાન

ડેટા પર નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે છેલ્લા 15 દિવસમાં કિંમતી ધાતુઓએ તેમની ચમક ગુમાવી દીધી છે. આ 15 દિવસના સમયગાળામાં, સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹14,029 નો ઘટાડો થયો છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹32,257 જેટલા ઘટ્યા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આટલા ટૂંકા ગાળામાં આટલો મોટો ઘટાડો છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં જોવા મળ્યો નથી.

હાજર બજારના તાજા ભાવ

ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, આજે વિવિધ શુદ્ધતા સ્તરના સોનાના ભાવ નીચે મુજબ હતા:

  • 24 કેરેટ સોનું: ₹1,51,640 પ્રતિ 10 ગ્રામ
  • 22 કેરેટ સોનું: ₹1,48,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ
  • 18 કેરેટ સોનું: ₹1,22,830 પ્રતિ 10 ગ્રામ
  • 14 કેરેટ સોનું: ₹97,810 પ્રતિ 10 ગ્રામ

ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દર ઊંચા સ્તરે જાળવી રાખવા માંગે છે તેવા સંકેતોએ ડોલરને મજબૂત બનાવ્યો છે. વધુમાં, વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવમાં થોડો ઘટાડો અને મુખ્ય હેજ ફંડ્સ દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગથી બજાર પર નીચે તરફ દબાણ આવ્યું છે. સ્થાનિક બજારમાં, લગ્નની મોસમની મધ્યમાં આટલો નોંધપાત્ર ઘટાડો ગ્રાહકો માટે ખરીદી કરવાની સુવર્ણ તક રજૂ કરે છે.

હોલમાર્કિંગ: અધિકૃત સોનાનું સાચું ચિહ્ન

જો તમે સોનાના દાગીના ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ગુણવત્તા સાથે ક્યારેય સમાધાન કરશો નહીં. હંમેશા હોલમાર્ક તપાસ્યા પછી જ ઘરેણાં ખરીદો, કારણ કે આ સોનાની અધિકૃતતાની સરકારની ગેરંટી તરીકે કામ કરે છે. ભારતમાં, બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) હોલમાર્ક નક્કી કરવા અને પ્રમાણિત કરવા માટે જવાબદાર સત્તા છે. દરેક કેરેટ શુદ્ધતા સ્તરનું એક અલગ હોલમાર્ક માર્કિંગ હોય છે; તેથી, વ્યક્તિએ આ વિગતો કાળજીપૂર્વક ચકાસ્યા પછી જ સોનું ખરીદવું જોઈએ. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા ભેળસેળયુક્ત સોનું ખરીદવામાં પરિણમી શકે છે; તેથી, ખરીદી કરતા પહેલા હંમેશા સંપૂર્ણ તપાસ કરો.

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICE
PRICE CUT IN GOLD
SILVER RATE
GOLD RATE
SILVER AND GOLD PRICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.