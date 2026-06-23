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ભારતમાં ઈન્ટરનેટ ગ્રાહકોની સંખ્યા 109 કરોડને પાર, ટેલિકૉમ સેક્ટરે 1.05 લાખ કરોડની કમાણી કરી

ડિસેમ્બર 2025થી માર્ચ 2026 દરમિયાન ભારતમાં નવા 6.41 કરોડ યૂઝર્સ જોડાયા

ડિસેમ્બર 2025થી માર્ચ 2026 દરમિયાન ભારતમાં નવા 6.41 કરોડ યૂઝર્સ જોડાયા
ડિસેમ્બર 2025થી માર્ચ 2026 દરમિયાન ભારતમાં નવા 6.41 કરોડ યૂઝર્સ જોડાયા (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 4:33 PM IST

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નવી દિલ્હી: ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) એ જાન્યુઆરી-માર્ચ 2026 ક્વાર્ટર માટે 'ઈન્ડિયન ટેલિકોમ સર્વિસીસ પર્ફોર્મન્સ ઈન્ડિકેટર્સ' રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતે તેની ડિજિટલ ક્રાંતિમાં વધુ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન પાર કર્યું છે. દેશમાં ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સની કુલ સંખ્યા 109.27 કરોડ (1,092.79 મિલિયન) ને વટાવી ગઈ છે, જે 6.24% ની નોંધપાત્ર ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. ડિસેમ્બર 2025 ના અંતે, આ આંકડો 102.86 કરોડ હતો, એટલે કે માત્ર ત્રણ મહિનામાં આશરે 6.41 કરોડ નવા ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સ ઉમેરાયા છે.

વાયરલેસ ઇન્ટરનેટનો દબદબો યથાવત

આ રિપોર્ટ સૂચવે છે કે, ભારતનું ઇન્ટરનેટ ઇકોસિસ્ટમ મોબાઇલ અને વાયરલેસ નેટવર્ક પર ખૂબ આધાર રાખે છે. કુલ 109.27 કરોડ ઇન્ટરનેટ ગ્રાહકોમાંથી, 104.62 કરોડ (1,046.26 મિલિયન) વાયરલેસ અથવા મોબાઇલ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે છે. દરમિયાન, દેશમાં વાયર્ડ ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સની સંખ્યા 4.65 કરોડ છે. વધુમાં, હાઇ-સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા 5.81% વધીને 106.58 કરોડ થઈ છે.

ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારો વચ્ચેનો તફાવત

દેશમાં ટેલિકૉમ સબ્સ્ક્રાઇબર્સની કુલ સંખ્યા પણ 1.87% વધીને 133.05 કરોડ થઈ છે. જોકે, અહેવાલ ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારો વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવે છે. શહેરી વિસ્તારોમાં, ટેલિફોન સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા 77.87 કરોડ થઈ છે, જે ટેલિ-ડેન્સિટી (100 લોકો દીઠ કનેક્શન) ને 151.47% ના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચાડે છે. તેનાથી વિપરીત, ગ્રામીણ ભારતમાં સબ્સ્ક્રાઇબર બેઝ 55.17 કરોડ છે, જેમાં ટેલિ-ડેન્સિટી માત્ર 60.46% છે. કુલ ટેલિકોમ માર્કેટમાં ગ્રામીણ હિસ્સો પણ થોડો ઘટીને 41.47% થયો છે.

ટેલિકોમ કંપનીઓની મજબૂત કમાણી

'ડિજિટલ ઇન્ડિયા'ના વિસ્તરણથી ટેલિકોમ ક્ષેત્રની નાણાંકીય સ્થિતિ વધુ મજબૂત થઈ છે. આ ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન, ટેલિકોમ્યુનિકેશન સર્વિસ સેક્ટરની કુલ આવક ₹1.05 લાખ કરોડ (₹1,05,118 કરોડ) રહી. કંપનીઓએ અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં એડજસ્ટેડ ગ્રોસ રેવન્યુ (AGR) માં પણ 2.90% નો વધારો નોંધાવ્યો, જે ₹86,716 કરોડ સુધી પહોંચ્યો.

રેડિયો અને કોમ્યુનિટી બ્રોડકાસ્ટિંગનું વિસ્તરણ

ઇન્ટરનેટ ઉપરાંત, પરંપરાગત મીડિયા પ્લેટફોર્મમાં પણ વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. માર્ચ 2026 ના અંત સુધીમાં, 120 ભારતીય શહેરોમાં કુલ 390 ખાનગી FM રેડિયો ચેનલો કાર્યરત હતી, જેણે ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન 414.03 કરોડનું રેવેન્યુ કમાયું. વધુમાં, ગ્રામીણ અને સ્થાનિક સ્તરે માહિતી પ્રસારિત કરતા કોમ્યુનિટી રેડિયો સ્ટેશનોની સંખ્યા વધીને 564 થઈ ગઈ છે.

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