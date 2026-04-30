ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો, કિંમત 125 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર; 2022 પછી સૌથી વધુ ભાવ

ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં વધતી જતી અનિશ્ચિતતાઓને કારણે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો આસમાન પહોંચી

ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં વધતી જતી અનિશ્ચિતતાઓને કારણે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો આસમાન પહોંચી
ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં વધતી જતી અનિશ્ચિતતાઓને કારણે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો આસમાન પહોંચી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 4:16 PM IST

નવી દિલ્હી: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $125 પર પહોંચી ગયા છે. 2022ના ઉછાળા પછી ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો આટલે ઊંચે ગઈ નથી. અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદન બાદ ક્રૂડના ભાવમાં વધારો થયો છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ઈરાનને વધુ એક ધમકી આપી છે. બંને દેશો વચ્ચે અટકેલી વાટાઘાટોને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે.

જૂન ડિલિવરી માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડ શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં 6.2 ટકા વધીને $125.36 પ્રતિ બેરલ થયું, જ્યારે જુલાઈ ડિલિવરી માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડ $113.85 પ્રતિ બેરલ થયું. ફેબ્રુઆરીમાં યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ પ્રતિ બેરલ $70 આસપાસ હતો.

ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે બે મહિનાથી વધુ સમયથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. યુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થશે તે કોઈને ખબર નથી. ટ્રમ્પના વારંવાર બદલાતા નિવેદનો અને ઈરાનના પ્રતિભાવથી અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

EY ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સરેરાશ US$120 પ્રતિ બેરલ રહે, તો ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં ભારતનો GDP વૃદ્ધિ દર ઘટીને લગભગ 6 ટકા થઈ શકે છે અને રિટેલ ઈન્ફ્લેશન RBI દ્વારા નિર્ધારિત 6 ટકાની ઉપલી મર્યાદા સુધી વધી શકે છે.

EY ઇન્ડિયાના મુખ્ય નીતિ સલાહકાર ડીકે શ્રીવાસ્તવે PTIને જણાવ્યું હતું કે નીતિગત હસ્તક્ષેપનો અવકાશ મર્યાદિત હોવા છતાં, નીતિ નિર્માતાઓએ રેપો રેટ વધારવા અને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય સ્ત્રોતોના વૈવિધ્યકરણને વેગ આપવાનું વિચારવું જોઈએ, કારણ કે જો પશ્ચિમ એશિયાઈ કટોકટી ચાલુ રહે તો ભારતીય ક્રૂડ બાસ્કેટ (ICB) ની કિંમત વધુ વધી શકે છે.

શ્રીવાસ્તવે કહ્યું, "જો નાણાંકીય વર્ષ 2027 માં ICB ના ભાવ સરેરાશ US$120 પ્રતિ બેરલ રહે, તો ભારતનો વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિદર લગભગ 6 ટકા ઘટી શકે છે અને CPI ફુગાવો 6 ટકા સુધી વધી શકે છે. રાજકોષીય ખાધ પરની પ્રતિકૂળ અસરને ઘટાડવા માટે, વધેલા ઉર્જા ભાવનો મોટો હિસ્સો રિટેલર્સને આપવો જોઈએ."

યુએસ એનર્જી ઇન્ફર્મેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન (EIA) દ્વારા એપ્રિલ 2026 માં જાહેર કરાયેલ ટૂંકા ગાળાના ઉર્જા આગાહી અનુસાર, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 2026 ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં સરેરાશ US$81 પ્રતિ બેરલથી વધીને 2026 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં US$115 પ્રતિ બેરલની ટોચ પર પહોંચવાનો અંદાજ છે. કટોકટીની પરિસ્થિતિના આધારે, ભવિષ્યમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પણ ઘટી શકે છે.

ભારતમાં મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 10,000 રૂપિયા પ્રતિ બેરલને વટાવી ગયા છે. MCX ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ત્રણ ટકાનો વધારો થયો છે.

સંપાદકની પસંદ

