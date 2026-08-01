LPG, તત્કાલ ટિકિટ અને ITR પર મોટો નિર્ણય... આજથી બદલાઇ ગયા આ 8 નિયમ, જાણો કઇ વસ્તુના ભાવ ઘટશે
આજથી LPG, તત્કાલ ટિકિટ, ITR લેટ ફી, ક્રેડિટ કાર્ડ અને GST સહિત 8 નાણાકીય નિયમ બદલાઇ ગયા છે જેનાથી તમારા ખિસ્સા પર અસર પડશે.
Published : August 1, 2026 at 10:39 AM IST
હૈદરાબાદ: 1 ઓગસ્ટ, 2026થી, સામાન્ય માણસ અને ઉદ્યોગપતિઓ માટે દેશમાં ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ નાણાકીય નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા નિયમોની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા અને માસિક બજેટ પર પડશે. આ મહિને LPG, રેલવે ટિકિટ, ટેક્સ પેનલ્ટી અને બેંકિંગ સેવાઓના ભાવમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આવો જાણીયે આ 8 મોટા ફેરફાર વિશે.
1. કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર સસ્તો થયો
દર મહિનાની પહેલી તારીખની જેમ આ વખતે પણ LPGના ભાવમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આજથી 19 કિલોના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 202 રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડા બાદ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત દિલ્હીમાં ₹2728 અને કોલકાતામાં ₹2872.50 થઈ ગઈ છે. જોકે, ઘરોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે ગૃહિણીઓને હાલમાં કોઈ વધારાની રાહત મળી નથી.
2. રેલવે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગનો નવો નિયમ
તત્કાલ ટિકિટ કાઉન્ટર પર ભારે ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે ભારતીય રેલ્વેએ નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે રેલવે સ્ટેશનો પર તત્કાલ બુકિંગ શરૂ કરતી વખતે મુસાફરોને ટોકન આપવામાં આવશે. આ ટોકન સિસ્ટમ લાગુ થવાથી રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર અવ્યવસ્થા ઓછી થશે અને મુસાફરો ટોકન નંબરના આધારે કતારમાં ઉભા રહીને સરળતાથી ટિકિટ મેળવી શકશે.
3. બેંક સર્વિસ અને SMS એલર્ટમાં બદલાવ
1 ઓગસ્ટથી ઘણી બેંકોએ તેમની બેંકિંગ સેવાઓ અને સર્વિસ ચાર્જમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ સંદર્ભમાં, ઉજ્જિવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકે તેના ગ્રાહકો માટે SMS એલર્ટ ચાર્જમાં સુધારો કર્યો છે. હવેથી, ગ્રાહકોએ એકાઉન્ટ સાથે સંબંધિત દરેક મેસેજ માટે નવા ફિક્સ ચાર્જ ચૂકવવા પડશે.
4. રોજબરોજની વસ્તુ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મોંઘા થશે
વૈશ્વિક સ્તરે વધી રહેલા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને કાચા માલની વધતી કિંમતને કારણે આ મહિનાથી ફુગાવો વધવાની પ્રબળ શક્યતા છે. બજારના નિષ્ણાતોના મતે, ચાના કપ અને કપડાથી લઈને ટેલિવિઝન, રેફ્રિજરેટર અને વોશિંગ મશીન જેવી ઈલેક્ટ્રોનિક ચીજવસ્તુઓ સુધીની વસ્તુઓના ભાવ વધી શકે છે. આ સિવાય કાર અને સાબુની કિંમતમાં પણ 4થી 6 ટકાનો વધારો જોવા મળી શકે છે.
5. ITR ભરવા પર હવે લાગશે લેટ ફી
પગારદાર અને અન્ય વ્યક્તિગત કરદાતાઓ માટે આકારણી વર્ષ 2026-27 માટે આવકવેરા રિટર્ન (ITR-1 અને ITR-2) ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ હતી. જેઓ ગઈકાલ સુધી તેમનું રિટર્ન ફાઇલ કરી શક્યા નથી તેઓએ આજથી 'વિલંબિત ITR' ફાઇલ કરવાનું રહેશે. આ માટે, કરદાતાઓએ ₹1,000 થી ₹5,000 સુધીની લેટ ફી (દંડ) ચૂકવવી પડી શકે છે.
6. ક્રેડિટ કાર્ડની નીતિઓમાં બદલાવ
દેશની ઘણી મોટી બેંકોએ આજથી તેમની ક્રેડિટ કાર્ડ પોલિસીમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ અંતર્ગત ક્રેડિટ કાર્ડ રિવોર્ડ પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ, વાર્ષિક મેઈન્ટેનન્સ ફી અને અન્ય છુપાયેલા સર્વિસ ચાર્જમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફારો વિવિધ બેંકોના કાર્ડના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, તેથી ગ્રાહકોએ તેમની બેંકની નવી માર્ગદર્શિકા તપાસવી આવશ્યક છે.
7. બેન્કિંગને આસાન બનાવશે CKYC 2.0
'એડવાન્સ્ડ સેન્ટ્રલ કસ્ટમર આઈડેન્ટિફિકેશન 2.0' (CKYC 2.0) આજથી બેંકિંગ, ઈન્સ્યોરન્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સેક્ટરમાં લોન્ચ થઈ રહ્યું છે. આ ટેક્નોલોજીના આગમન સાથે, નાણાકીય સંસ્થાઓ તમારી ડિજિટલ મંજૂરી લેશે અને કેન્દ્રીય ડેટાબેઝમાંથી સીધા તમારા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરશે. આનો ફાયદો એ થશે કે ગ્રાહકોએ દર વખતે નવું બેંક ખાતું ખોલાવતી વખતે અથવા વીમા પોલિસી લેતી વખતે અલગ KYC દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પડશે નહીં.
8. બિઝનેસ અને GST નિયમ કડક
GST ઈ-ઈનવોઈસ અને ઈ-વે બિલ સિસ્ટમને વેપારીઓ અને દુકાનદારો માટે વધુ પારદર્શક બનાવવામાં આવી છે. આજથી, 'બિલ-ટુ-શિપ-ટુ' વ્યવહાર હેઠળ માલ મોકલવા માટે 'શિપ-ટુ-GSTIN' માહિતી આપવી ફરજિયાત રહેશે. આ નવા નિયમથી કરચોરી પર અંકુશ આવશે અને રાજ્ય કોડ અને GST નંબરનું વેરિફિકેશન તરત જ કરવામાં આવશે.
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