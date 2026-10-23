જિયો પ્લેટફોર્મનો IPO ભર્યો છે? જાણો કેટલો સબસ્ક્રાઈબ થયો, શું છે ગ્રે માર્કેટ પ્રાઈઝ અને કેવું રહેશે ઓપનિંગ
જિયોના IPO માટે એપ્લિકેશન કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે
Published : October 23, 2026 at 11:41 AM IST
નવી દિલ્હી: 23 ઓક્ટોબર, એટલે કે શુક્રવાર, 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms) ના IPO માટે અરજી કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) ની પેટાકંપની દ્વારા લાવવામાં આવેલા આ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) ને રોકાણકારો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. બીજા દિવસના આંકડા દર્શાવે છે કે, જિયો પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડના રૂ. 30,213 કરોડના IPO માટે રૂ. 3.73 લાખ કરોડની બોલીઓ (bids) મળી છે.
જિયો પ્લેટફોર્મ્સ IPO - GMP
જિયો પ્લેટફોર્મ્સનો IPO 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો. શેરની ફાળવણી (allotment) 26 ઓક્ટોબરના રોજ નક્કી થવાની અપેક્ષા છે. જિયો પ્લેટફોર્મ્સના શેર NSE અને BSE પર લિસ્ટ થશે, જેના માટે 28 ઓક્ટોબર, 2026ની સંભવિત લિસ્ટિંગ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર રૂ. 1065 થી રૂ. 1,119 નક્કી કરવામાં આવી છે.
કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ આ ઇશ્યૂ માટે 'બુક રનિંગ લીડ મેનેજર' છે અને કેફિન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ રજિસ્ટ્રાર છે.
'ઇન્વેસ્ટરગેઇન' ના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૩ ઓક્ટોબરના રોજ સવારે લગભગ 8.30 વાગ્યે જિયો પ્લેટફોર્મ્સ IPOનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) રૂ. 240 નોંધાયું હતું. રૂ. 1,119 ની ઉપલી પ્રાઇસ બેન્ડને ધ્યાનમાં લેતા, શેર રૂ. 1,359 પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે, જે 21.45 ટકાનો નફો સૂચવે છે.
JIO IPO સબસ્ક્રિપ્શન
આ પબ્લિક ઓફરને સંસ્થાકીય રોકાણકારો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેના પરિણામે ઓફર કરાયેલા શેરની સામે 5.57 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન નોંધાયું છે. આ ઉપરાંત, 'એન્કર' રોકાણકારો (anchor investors) તરફથી પણ મજબૂત માંગ જોવા મળી છે.
સબસ્ક્રિપ્શનના તાજેતરના આંકડા મુજબ, 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms) ના IPO ને 5.57 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. ઓફર પર મૂકવામાં આવેલા 19.75 કરોડ શેરની સામે રોકાણકારોએ 110.03 કરોડ શેર માટે બિડ લગાવી છે.
સ્ટોક એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIBs) દ્વારા 12.39 ટકા સબસ્ક્રિપ્શન નોંધાયું હતું. નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NIIs) નો હિસ્સો 5.97 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે રિટેલ વ્યક્તિગત રોકાણકારોનો હિસ્સો 1.54 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. 'એન્કર બુક' સિવાયની માંગ 1.23 લાખ કરોડ રૂપિયા રહી હતી.
'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ'નો IPO એ ₹30,213 કરોડનો 'બુક બિલ્ડ' ઇશ્યૂ છે. આ સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો ઇશ્યૂ (fresh issue) છે, જેમાં ₹30,213 કરોડના મૂલ્યના 27 કરોડ શેર ઓફર કરવામાં આવ્યા છે.
મૂડી બજાર નિયમનકાર સેબી સમક્ષ રજૂ કરાયેલા તેના ડ્રાફ્ટ પેપર્સમાં, જિયો પ્લેટફોર્મ્સે જણાવ્યું હતું કે તે તેની સંપૂર્ણ માલિકીની ટેલિકોમ પેટાકંપની, રિલાયન્સ જિયો ઇન્ફોકોમ લિમિટેડના ઉધાર ચૂકવવા માટે રૂ. 27,500 કરોડ સુધીનો ઉપયોગ કરશે, બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ વૃદ્ધિ મૂડી ખર્ચ અને કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાતો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
બ્રોકરેજિસ એમ્કે ગ્લોબલ અને એસબીઆઈ સિક્યોરિટીઝે JIO IPO ને સમર્થન આપ્યું છે. બ્રોકરેજિસે વધતા ડેટા વપરાશ અને સંચાલન કાર્યક્ષમતાના ફાયદાઓ તેમજ જિયોના ટેકનોલોજીકલ રોકાણોથી ઉદ્ભવતા સંભવિત વૃદ્ધિ તકો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
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