બેન્કમાંથી ₹50,000 કરતા વધુ વ્યાજ મળ્યું તો શું TDS કપાશે? જાણો નવો નિયમ
આવકવેરા વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે બધી બેંકો દ્વારા ₹50,000 (વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ₹1 લાખ) થી વધુ વ્યાજ પર TDS કાપવામાં આવશે; નિયમો સમાન છે.
Published : March 31, 2026 at 10:50 AM IST
નવી દિલ્હી: આવકરેવા વિભાગે બેન્ક ગ્રાહકોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખતા મહત્ત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરી છે. નવા 'આવકવેરા અધિનિયમ, 2025' હેઠળ વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશભરની તમામ બેન્કિંગ સંસ્થાઓ- પછી તે સરકારી હોય કે પ્રાઇવેટ- વ્યાજની આવક પર ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) માટે એક જ નિયમનું પાલન કરશે. આ પગલાથી બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં પારદર્શિતા વધશે અને ગ્રાહકોમાં ભ્રમ દૂર થશે.
શું છે TDCની નવી મર્યાદા?
નવા નિયમ અનુસાર, TDS કપાતના હેતુ માટે વ્યાજની આવક નક્કી કરવામાં આવી છે.
- સામાન્ય નાગરિક: જો કોઈ વ્યક્તિની એક જ નાણાકીય વર્ષમાં બેન્ક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા રકમ (FD અથવા RD)માંથી કૂલ વ્યાજની આવક ₹50,000 કરતા વધારે હોય તો બેન્ક તેના પર ટેક્સ કાપશે.
- સીનિયર નાગરિક: 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે આ મર્યાદા ₹1,00,000 નક્કી કરવામાં આવી છે.
વિભાગે કેમ સ્પષ્ટતા કરવી પડી?
નવા આવકવેરા કાયદાની કલમ 402 હેઠળ "બેન્કિંગ કંપની"ની પરિભાષાને લઇને કેટલાક ટેકનિકલ સવાલ ઉભા થયા હતા. જૂના કાયદામાં વિવિધ પ્રકારની સરકારી અને ખાનગી બેન્કોને અલગ અલગ શ્રેણીમાં રાખવામાં આવી હતી. આવકવેરા વિભાગે હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 'બેન્કિંગ નિયમન અધિનિયમ, 1949'ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી તમામ સંસ્થાઓને આ નિયમ માટે 'બેન્કિંગ કંપની' ગણવામાં આવશે, જેનો સીધો અર્થ એ થયો કે હવે જાહેર ક્ષેત્રની મોટી બેન્ક (SBI) અને નાની સહકારી બેન્કો બન્ને પર એક જ નિયમ લાગુ થશે.
ગ્રાહક માટે શું છે તેનો અર્થ?
આ સ્પષ્ટતાનો સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ફાયદો બેન્કો પાસે વ્યાજ પર ટેક્સ કાપવાની મનમાની શક્તિ નહીં હોય. જો તમારા વ્યાજની આવક નક્કી મર્યાદા (₹50,000 અથવા ₹1 લાખ) કરતા ઓછી છે તો કોઇ પણ બેન્ક તમારો ટેક્સ કાપી શકતી નથી, જેને કારણે નાના બચતકર્તાઓની મહેનતની કમાણી સુરક્ષિત રહેશે.
ટેક્સ કપાતથી કેવી રીતે બચી શકાય?
નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે જો તમારી કૂલ વાર્ષિક આવક ટેક્સની છૂટની સીમાથી ઓછી છે તો તમે બેન્કમાં ફોર્મ 15G (સામાન્ય નાગરિકો માટે) અથવા ફોર્મ 15H (સીનિયર નાગરિકો માટે) જમા કરાવી શકો છો. આ ફોર્મ જમા કરાવ્યા બાદ વ્યાજ આવકની મર્યાદા કરતા વધારે હોવા પર બેન્ક TDS નથી કાપતું. સાથે જ બેન્ક ખાતામાં PAN કાર્ડ અપડેટ રાખવું જરૂરી છે. આવું ના કરવા પર બેન્ક 10%ની જગ્યાએ સીધો 20% ટેક્સ કાપી શકે છે.
આ પણ વાંચો: