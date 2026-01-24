Home Loan Interest Rates 2026: આ બેંકોમાં મળી રહી છે સૌથી સસ્તી હોમ લોન, જુઓ આખું લિસ્ટ

ETV Bharat / business

હૈદરાબાદ: ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ બજાર હાલમાં જબરદસ્ત તેજીનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. ઘરના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા હોવા છતાં, માંગમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે બે મુખ્ય પરિબળો આ તેજીનું કારણ બની રહ્યા છે: ભારતીયોની વધતી જતી ખર્ચપાત્ર આવક અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા તાજેતરમાં રેપો રેટમાં ઘટાડો. વ્યાજ દરમાં આ ઘટાડાથી હોમ લોન સસ્તી થઈ છે, જેના કારણે મધ્યમ વર્ગ માટે ઘર રાખવાનું સ્વપ્ન વધુ સુલભ બન્યું છે.

વર્તમાન વ્યાજ દરનું દૃશ્ય
પૈસાબજારના (Paisabazaar) તાજેતરના ડેટા અનુસાર, હોમ લોનના વ્યાજ દર હાલમાં તાજેતરના વર્ષોમાં તેમના સૌથી નીચા સ્તરે છે. ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધા ચાલી રહી છે. જ્યારે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો 7.10% અને 7.50% ની વચ્ચે પ્રારંભિક દરો ઓફર કરી રહી છે, ત્યારે અગ્રણી ખાનગી બેંકો પણ 7.45% થી 8% ની રેન્જમાં સ્પર્ધાત્મક દરો ઓફર કરી રહી છે.

એક નજરમાં મુખ્ય બેંક દરો

જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો: બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, સેન્ટ્રલ બેંક અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયા હાલમાં સૌથી સસ્તા વિકલ્પોમાં શામેલ છે, જેમાં દર 7.10% થી શરૂ થાય છે. દેશની સૌથી મોટી બેંક, SBI, પણ 7.50% ની આસપાસ આકર્ષક દરો ઓફર કરી રહી છે.

ખાનગી બેંકો અને HFCs: ICICI બેંક અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક 7.45% થી શરૂ થતા દરો ઓફર કરે છે. LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ અને બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ જેવી કંપનીઓ પણ 7.15% થી શરૂ થતા લોન ઓફર કરી રહી છે.

શું દરો વધુ ઘટશે?
બજાર વિશ્લેષકોનો અંદાજ છે કે RBI પાસે આ નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીમાં નાના દર ઘટાડાની આશા છે. આનો અર્થ એ છે કે વ્યાજ દરો હવે તેમના સૌથી નીચા સ્તરની નજીક છે. જે લોકો દરો વધુ ઘટવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તેમના માટે 'Wait and Watch' ને બદલે નિર્ણય લેવાનો સમય આવી શકે છે.

ખરીદદારો માટે સલાહ
ઘર ખરીદતા પહેલા, ફક્ત વ્યાજ દર જ ન જુઓ, પરંતુ પ્રોસેસિંગ ફી અને છુપાયેલા ચાર્જની પણ તુલના કરો. વધુમાં, CIBIL સ્કોર 750 થી ઉપર રાખવાથી તમને સૌથી નીચા દરો સુરક્ષિત કરવામાં મદદ મળશે. જો તમે મહિલાના નામે મિલકત ખરીદી રહ્યા છો, તો તમે વધારાના 0.05% ડિસ્કાઉન્ટનો પણ લાભ મેળવી શકો છો.

