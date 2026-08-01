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ઓગસ્ટમાં બેંકો 14 દિવસ માટે બંધ રહેશે; ઘરેથી નીકળતા પહેલા RBI ની નવી યાદી તપાસો

તહેવારો અને સપ્તાહના અંતને કારણે ઓગસ્ટ 2026 માં દેશભરની બેંકો 14 દિવસ માટે બંધ રહેશે, પરંતુ ઓનલાઈન અને ATM સેવાઓ કાર્યરત રહેશે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 1:12 PM IST

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હૈદરાબાદ: ઓગસ્ટ 2026 માં તહેવારો અને રાષ્ટ્રીય રજાઓને કારણે બેંકો કુલ 14 દિવસ બંધ રહેશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ સત્તાવાર યાદી બહાર પાડી છે. જો તમારી પાસે કોઈ તાત્કાલિક બેંક કામ હોય, તો કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે ઘરેથી નીકળતા પહેલા રજાઓની આ યાદી જોવાનું ભૂલશો નહીં.

સમગ્ર દેશમાં એક સાથે રજા નહીં

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ 14 દિવસની રજાઓ સમગ્ર દેશમાં એકસાથે લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. આ યાદીમાં સ્વતંત્રતા દિવસ જેવી રાષ્ટ્રીય રજાઓ શામેલ છે, જે રાષ્ટ્રીય રજાઓ છે. ઘણા પ્રાદેશિક તહેવારો પણ છે, જે ફક્ત સંબંધિત રાજ્યો અથવા શહેરોમાં જ રજાઓ રહેશે. વધુમાં, અન્ય કોઈપણ મહિનાની જેમ, ઓગસ્ટમાં બધા રવિવાર અને બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકો બંધ રહેશે.

ઓગસ્ટ 2026 માં બેંક રજાઓની સંપૂર્ણ યાદી

RBI ની યાદી અનુસાર, ઓગસ્ટમાં નીચેની તારીખો પર બેંકો બંધ રહેશે:

  • 2 ઓગસ્ટ (રવિવાર): દેશભરમાં સાપ્તાહિક રજા.
  • 4 ઓગસ્ટ (મંગળવાર): કેર પૂજા નિમિત્તે ફક્ત ત્રિપુરામાં બેંકો બંધ રહેશે.
  • 8 ઓગસ્ટ (શનિવાર): મહિનાનો બીજો શનિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેંકો બંધ. (આ દિવસ સિક્કિમમાં તેંડોંગ લ્હો રમ ફાટ તહેવાર સાથે પણ આવે છે).
  • 9 ઓગસ્ટ (રવિવાર): દેશભરમાં સાપ્તાહિક રજા.
  • 13 ઓગસ્ટ (ગુરુવાર): દેશભક્ત દિવસ નિમિત્તે મણિપુરમાં બેંકો બંધ.
  • 15 ઓગસ્ટ (શનિવાર): સ્વતંત્રતા દિવસ. આ રાષ્ટ્રીય રજા છે, તેથી ભારતભરમાં બધી બેંકો બંધ રહેશે. (આ દિવસ પારસી નવા વર્ષ સાથે પણ આવે છે).
  • 16 ઓગસ્ટ (રવિવાર): દેશભરમાં સાપ્તાહિક રજા.
  • 19 ઓગસ્ટ (બુધવાર): મહારાજા બીર બિક્રમ કિશોર માણિક્ય બહાદુરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ફક્ત ત્રિપુરામાં બેંકો બંધ.
  • 22 ઓગસ્ટ (શનિવાર): મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાથી દેશભરમાં બેંકો બંધ.
  • 23 ઓગસ્ટ (રવિવાર): દેશભરમાં સાપ્તાહિક રજા.
  • 25 ઓગસ્ટ (મંગળવાર): મિલાદ-ઉન-નબી અને પ્રથમ ઓણમ નિમિત્તે કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશમાં બેંકો બંધ.
  • 26 ઓગસ્ટ (બુધવાર): ઈદ-એ-મિલાદ અને તિરુવનમ નિમિત્તે દિલ્હી NCR, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ અને બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં રજા.
  • 28 ઓગસ્ટ (શુક્રવાર): રક્ષાબંધન અને શ્રી નારાયણ ગુરુ જયંતીના કારણે ગુજરાત, ઉત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને કેરળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં બેંકો બંધ.
  • 30 ઓગસ્ટ (રવિવાર): દેશભરમાં સાપ્તાહિક રજા.

ઓનલાઈન સેવાઓ કાર્યરત રહેશે

બેંક શાખાઓ બંધ હોય તો પણ ગ્રાહકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બધી ડિજિટલ અને ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે:

  • તમે Google Pay, PhonePe અને Paytm જેવી UPI એપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
  • નેટ બેંકિંગ અને મોબાઇલ બેંકિંગ એપ્સ દ્વારા નાણાં વ્યવહાર શક્ય બનશે.
  • દેશભરના તમામ ATM રોકડ ઉપાડ માટે કાર્યરત રહેશે.

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