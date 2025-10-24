1લી નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે બેંકોમાં આ નિયમ, જાણો તમારા પર શું અસર થશે?
1 નવેમ્બર, 2025 થી બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. આની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે.
હૈદરાબાદ: 1 નવેમ્બરથી બેંકિંગ નિયમોમાં ઘણા મોટા ફેરફારો થવાના છે. આ લોકોની બેંકિંગ સુવિધાઓને અસર કરશે. 1 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવનારા નવા બેંકિંગ નિયમો, ખાતાધારકોને તેમના બેંક ખાતા માટે ચાર નોમિની સુધી નોમિનેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. પહેલાં, આ મર્યાદા બે હતી. હવે, ચાર નોમિની સાથે, આ વ્યક્તિઓ તેમના પૈસા અને સંપત્તિ પર નિયંત્રણ મેળવશે. આ સિસ્ટમનો હેતુ દાવાની પતાવટ પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક, સુગમ અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવાનો છે.
મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ સરનામાંની નોંધણી ફરજિયાત
નવા નિયમો અનુસાર, બેંકોએ હવે નોમિનીનો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ સરનામું રજીસ્ટર કરાવવું જરૂરી રહેશે. આ ફેરફાર બેંક ખાતાધારકોના નાણાંની સલામતી સુનિશ્ચિત કરશે અને કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં ઝડપી દાવાની પતાવટની સુવિધા આપશે.
RBI એ નિર્દેશ જારી કર્યો
બેંકિંગ કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, 2025 હેઠળ, બેંકોને હવે ચાર નોમિની ઉમેરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. વધુમાં, તેમના ઇમેઇલ સરનામાં અને મોબાઇલ ફોન નંબર સાથે તેમની વિગતો પણ ફરજિયાત રહેશે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકે નિર્દેશ આપ્યો છે કે આ નિયમો 2025 પહેલા લાગુ કરવામાં આવે.
નવા નિયમો વધુ સુરક્ષા પૂરી પાડશે
બેંક ખાતાધારકો હવે તેમની થાપણો પરિવાર સિવાયના મિત્રો અથવા વ્યક્તિઓને સોંપી શકે છે. આનાથી તેમના ખાતાઓમાંથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ અનધિકૃત દાવાઓ અથવા વિવાદોનો ઝડપી ઉકેલ આવશે. આ નિયમ એવા ખાતાધારકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે જેમની પાસે બહુવિધ બેંક ખાતા છે અથવા જેઓ તેમના ભંડોળનું રક્ષણ કરવા માંગે છે.
1 નવેમ્બરથી અમલમાં આવનારા આ નિયમોનો હેતુ બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં વધુ પારદર્શિતા, જવાબદારી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
નાણા મંત્રાલય શું કહે છે?
નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આ નવા ફેરફારો બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પારદર્શિતા વધારશે અને દાવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવશે. વધુમાં, બેંક થાપણદારોનો તેમની થાપણો પર વધુ નિયંત્રણ રહેશે.
