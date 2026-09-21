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સતત પાંચ દિવસ સુધી બંધ રહેશે બેંક, SBIએ કહ્યું- ફટાફટા પૂરા કરી લો જરુરી કામ

UFBUએ પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઇને 28 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસની દેશવ્યાપી હડતાળનો પ્રસ્તાવ મુક્યો

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 12:23 PM IST

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નવી દિલ્હી: જો તમારું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) કે અને અન્ય કોઇ સરકારી બેંકમાં જરુરી કામ પેન્ડિંગ છે તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. આગામી દિવસોમાં દેશમાં બેન્કિગ કામકાજ પર અસર પડવાની છે. આગામી 26 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી સતત 5 દિવસ માટે દેશના ઘણા ભાગોમાં બેંક બંધ રહી શકે છે. બેન્કિંગ સેવાઓ માટે આ અડચણને ધ્યાનમાં રાખતા દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક SBIએ પોતાના કરોડો ગ્રાહકો માટે એક જરુરી એડવાઇઝરી બહાર પાડી છે. બેંકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઇપણ અસુવિધાથી બચાવા માટે પોતાની મહત્વની નાણાકીય લેવડદેવડ સમયસર પૂર્ણ કરી લે.

બેંક કેમ બંધ રહેવાની છે?

બેંકો બંધ રહેવાનું મુખ્ય કારણ યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU) દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી ત્રણ દિવસની રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ છે. UFBUએ પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઇને 28 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસની દેશવ્યાપી હડતાળનો પ્રસ્તાવ મુક્યો છે.

મુશ્કેલીએ છે કે આ હડતાળના બે દિવસ પહેલા સપ્તાહિક રજાઓ આવે છે. 26 સપ્ટેમ્બરે મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે અને 27 સપ્ટેમ્બરે રવિવાર હોવાને કારણે બેંકોમાં પહેલાથી જ રજા રહેશે. ત્યાર બાદ સોમવાર એટલે કે 29 સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ દિવસની બેંક હડતાળ શરુ થવાની છે જે 30 સપ્ટેમ્બર બુધવાર સુધી ચાલશે. આમ શનિવારથી લઇને બુધવાર સુધી કુલ મળીને 5 દિવસ સુધી બેંકોના શટર ડાઉન રહી શકે છે.

SBIએ જાહેર કરેલી જરુરી સૂચનાઓ

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પોતાના ગ્રાહકોને એલર્ટ કરતા કહ્યું છે કે બેંક હડતાળ દરમિયાન જરુરી બેન્કિંગ સેવાઓ સામાન્ય રીતે જારી રાખવાનો દરેક શક્ય પ્રયાસ કરીશું. પરંતુ ગ્રાહકો માટે સારુ એ રહેશે કે તેઓ હડતાળની તારીખોની રાહ ન જુઓ. ચેક ક્લિયરન્સ, પાસબુક અપડેટ, ડ્રાફ્ટ બનાવવા, લોન ડોક્યુમેન્ટેશન અને લોકર જેવી સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલા મહત્વના કામ 25 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી દરેક સ્થિતિમાં પૂર્ણ કરી લો.

SBIએ ગ્રાહકો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી
SBIએ ગ્રાહકો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી (SBI)

આ પાંચ દિવસમાં આ રીતે કામ કરી લો

બેંકની શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ગ્રાહકોને વધુ પરેરાન થવાની જરુર નથી. એસબીઆઇએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ દરમિયાન બેંકની બધા ડિજીટલ અને વૈકલ્પિક ચેનલ્સ સંપૂર્ણ રીતે એક્ટિવ રહેશે.

  • કેશ માટે એટીએમનો ઉપયોગ કરો: રોકડ રકમની જરુરિયાત માટે ગ્રાહક પોતની નજીકના એટીએમ કે ઓટોમેટિક ડિપોઝિટ કમ વિડ્રોઅલ મશીનનો ઉપયોગ કરી શકી છે.
  • ડિજીટલ બેન્કિંગની મદદ લો: પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં કે બિલ ચૂકવવા માટે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, યોનો (YONO) એપ, મોબાઇલ બેન્કિંગ અને યુપીઆઇ સેવાનો 24 કલાક ઉપયોગ કરી શકાય છે.
  • ગ્રાહક સેવા કેન્દ્ર: ગ્રામ્ય અને અર્ધ શહેરી વિસ્તારોના ગ્રાહકો પોતાની પાયાની બેન્કિંગ જરુરિયાતો માટે એસબીઆઇના અધિકૃત ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રોની મદદ લઇ શકે છે.
  • જો તમારુ કોઇ મોટુ કે જરુરી ટ્રાન્જેક્શન અટકેલું છે તે વિલંબ કર્યા વિના આજે જ તેના ક્લિયરન્સ માટે કામગીરી કરી લો, જેથી અંતિમ સમયે કોઇ મોટી મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.

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BANK WILL BE CLOSE FIVE DAYS
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