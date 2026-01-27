આજે દેશભરમાં બેન્કની હડતાળ, SBI-PNB સહિત સરકારી બેન્કોનું કામકાજ ઠપ્પ; ગ્રાહક પરેશાન
બેન્ક કર્મચારીઓ અને યૂનિયન્સે દેશભરમાં 27 જાન્યુઆરી એટલે કે આજે હડતાળની જાહેરાત કરી છે
Published : January 27, 2026 at 10:08 AM IST
નવી દિલ્હી: બેન્ક કર્મચારીઓ અને યૂનિયન્સે દેશભરમાં 27 જાન્યુઆરી એટલે કે આજે હડતાળની જાહેરાત કરી છે. આ હડતાળથી સૌથી વધુ સરકારી બેન્ક પ્રભાવિત થશે. જો તમારૂ ખાતુ સરકારી બેન્કમાં છે તો આજે કોઇ જરૂરી કામ કરતા પહેલા તપાસ કરો કે તમારી બેન્ક ચાલુ છે કે બંધ.
આજે બેન્ક યૂનિયનોની દેશવ્યાપી હડતાળ
27 જાન્યુઆરી 2026એ બેન્ક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની દેશભરમાં હડતાળ છે. યૂનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેન્ક યૂનિયન એટલે કે UFBUએ આજે બેન્કની હડતાળની જાહેરાત કરી હતી. આ સંગઠનમાં સરકારી બેન્ક અને કેટલીક જૂની પ્રાઇવેટ બેન્કોનું યૂનિયન સામેલ છે જેને કારણે કેટલાક શહેરોમાં બેન્ક પુરી રીતે અથવા આંશિક રીતે બંધ રહી શકે છે.
બેન્ક યૂનિયનોની શું છે માંગ?
યૂનિયનો અનુસાર, તેમની માંગ તે કમિટમેન્ટ પર આધારિત છે જે માર્ચ 2024માં ઇન્ડિયન બેન્ક એસોસિએશન (IBA) અને UFBU વચ્ચે સાઇન થયેલા વેતનમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
PTI અનુસાર, કરારના ભાગ રૂપે બન્ને પક્ષો શનિવારે બેન્કમાં રજા જાહેર કરવા સંમત થયા હતા, પરંતુ આ નિર્ણય હજુ સુધી લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી.
બેન્ક હડતાળની કઇ બેન્કો પર અસર જોવા મળશે
આ હડતાળની અસર માત્ર સરકારી બેન્કોમાં જોવા મળશે. SBI-PNB જેવી સરકારી બેન્ક પ્રાઇવેટ બેન્કમાં સામાન્ય દિવસોની જેમ કામકાજ ચાલુ રહેશે. HDFC બેન્ક, ICICI બેન્ક અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક જેવી પ્રાઇવેટ બેન્ક આજથી ખુલ્લી છે. તમે આજે તમારા બેન્કનું કામ કરી શકો છો પરંતુ જો તમારૂ એકાઉન્ટ સરકારી બેન્કમાં છે તો બેન્ક ગયા પહેલા કન્ફર્મ કરી લો કે બેન્ક બંધ છે કે ચાલુ.
કઇ-કઇ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે
PNB અનુસાર, હડતાળ અને સતત રજાઓને કારણે બ્રાન્ચ સંબંધિત ઘણા કાર્યોમાં વિલંબ થઇ શકે છે.
- ચેક ક્લિયરન્સમાં સમય લાગી શકે છે.
- RTGS અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ જેવી સેવાઓ પર અસર પડી શકે છે.
- બ્રાન્ચ વિઝિટ સાથે જોડાયેલા કામ રોકાઇ શકે છે.
ડિજિટલ બેન્કિંગ ચાલુ
બેંકોએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હડતાળ દરમિયાન ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ એપ્લિકેશન્સ અને ATM સેવાઓ સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે. ગ્રાહકોને શક્ય તેટલો ડિજિટલ ચેનલોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
