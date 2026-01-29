ETV Bharat / business

મોટાપાથી પીડાઈ રહ્યું છે ભારત! જંક ફૂડની જાહેરાતો પર લાગી શકે છે પ્રતિબંધ

સર્વે અનુસાર, ભારતમાં 24 ટકા મહિલાઓ અને 23 ટકા પુરુષો વધુ વજન અથવા મેદસ્વિતાનો શિકાર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 7:11 PM IST

નવી દિલ્હી: આર્થિક સર્વેક્ષણમાં ભારતમાં અલ્ટ્રા-પ્રોસેસ્ડ ફૂડ (UPF) એટલે કે જંક ફૂડની ઝડપથી વધી રહેલી ખપત અને તેના કારણે બાળકો તથા યુવાનોમાં વધતી મેદસ્વિતા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. લોકસભામાં રજૂ કરાયેલા પ્રી-બજેટ દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે કે, ભારત હવે દુનિયાના સૌથી ઝડપી વિકસતા UPF બજારોમાં સામેલ થઈ ગયું છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ અને અસમાનતાઓ વધી શકે છે.

બાળકોમાં વધતી મેદસ્વિતા

સર્વે મુજબ, પાંચ વર્ષથી ઓછા વયના બાળકોમાં વધુ વજનની સમસ્યા ઝડપથી વધી છે. વર્ષ 2015-16માં જ્યાં આ આંકડો 2.1 ટકા હતો, ત્યાં 2019-21માં વધીને 3.4 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે. અંદાજ મુજબ વર્ષ 2020માં દેશમાં આશરે 3.3 કરોડ બાળકો મોટાપાથી પીડિત હતા, જે 2035 સુધીમાં વધીને 8.3 કરોડ થઈ શકે છે.

વયસ્કોમાં પણ વધી રહી છે સમસ્યા

રાષ્ટ્રીય પરિવાર આરોગ્ય સર્વેક્ષણ (NFHS)ના આંકડાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં આર્થિક સર્વેક્ષણમાં જણાવાયું છે કે, ભારતમાં 24 ટકા મહિલાઓ અને 23 ટકા પુરુષો વધુ વજન અથવા મેદસ્વિતાની શ્રેણીમાં આવે છે. 15થી 49 વર્ષની વય જૂથની મહિલાઓમાં 6.4 ટકા મેદસ્વિતાથી પીડિત છે, જ્યારે પુરુષોમાં આ આંકડો 4 ટકા છે.

જાહેરાતો પર કડકાઈની ભલામણ

સર્વેક્ષણમાં જંક ફૂડની ખપતને નિયંત્રિત કરવા માટે સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી તમામ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અલ્ટ્રા-પ્રોસેસ્ડ ફૂડની જાહેરાતો પર પ્રતિબંધ મૂકવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને બાળકોને લક્ષ્ય કરતી જાહેરાતો, ડિજિટલ મીડિયા તેમજ દૂધ અને પીણાંના પ્રચાર પર કડકાઈ કરવાની વાત કરવામાં આવી છે.

નીતિગત સુધારાઓની જરૂર

આર્થિક સર્વેક્ષણનું માનવું છે કે માત્ર ઉપભોક્તાઓના વર્તનમાં ફેરફારથી સ્વસ્થ આહાર શક્ય નથી. તેના માટે ખાદ્ય પ્રણાલી સાથે જોડાયેલા સંકલિત નીતિગત સુધારાઓ જરૂરી છે. તેમાં વધુ ચરબી, ખાંડ અને મીઠું (HFSS) ધરાવતા ખાદ્ય પદાર્થો પર ચેતવણી લેબલ, ફ્રન્ટ-ઓફ-પેક પોષણ લેબલિંગ, જવાબદાર માર્કેટિંગ અને અલ્ટ્રા-પ્રોસેસ્ડ ફૂડ (UPF)ના ઉત્પાદનના નિયમન જેવા પગલાંનો સમાવેશ થાય છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઉદાહરણો

સર્વેક્ષણમાં ચિલી, નોર્વે અને બ્રિટન જેવા દેશોના ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યા છે, જ્યાં જંક ફૂડની જાહેરાતો પર કડક પ્રતિબંધો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. બ્રિટનમાં તાજેતરમાં બાળકો પર પડતી અસર ઘટાડવાના હેતુથી રાત્રે 9 વાગ્યા પહેલા જંક ફૂડની જાહેરાતો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ઝડપથી વધતો વ્યવસાય

રિપોર્ટ મુજબ, ભારતમાં UPFની વેચાણમાં 2009થી 2023 વચ્ચે 150 ટકા કરતાં વધુ વધારો થયો છે. વર્ષ 2006માં તેનો બજાર કદ જ્યાં 0.9 અબજ ડોલર હતો, ત્યાં 2019 સુધીમાં તે વધીને આશરે 38 અબજ ડોલર સુધી પહોંચી ગયો છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન પુરુષો અને મહિલાઓ બંનેમાં મોટાપાની દર લગભગ દોગણી થઈ ગઈ છે.

TAGGED:

JUNK FOOD
OBESITY
OBESITY IN INDIA
NFHS OBESITY DATA
BAN ON JUNK FOOD ADS

