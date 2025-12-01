ETV Bharat / business

નવેમ્બરમાં ઓટો સેક્ટરના વેચાણમાં તેજી, GST દરમાં ઘટાડો થવાથી બજારમાં વધારો

અશોક લેલેન્ડે નવેમ્બરમાં કુલ 18,272 વાહનોનું વેચાણ કર્યું, જ્યારે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ 92,670 વાહનોનું વેચાણ કર્યું, જે 19% નો વધારો દર્શાવે છે.

નવેમ્બરમાં ઓટો સેક્ટરના વેચાણમાં તેજી
નવેમ્બરમાં ઓટો સેક્ટરના વેચાણમાં તેજી (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 9:07 PM IST

મુંબઈ: નવેમ્બર 2025માં ઓટો સેક્ટરે સારું પ્રદર્શન કર્યું. નવરાત્રી પછી લાગુ કરાયેલા ઓછા GST દરોની સકારાત્મક અસર ઓટો ઉદ્યોગમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ. નાની કાર, SUV, કોમર્શિયલ વાહનો, ટુ-વ્હીલર અને ટ્રેક્ટર - તમામ શ્રેણીઓમાં વેચાણમાં જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો.

અશોક લેલેન્ડના વેચાણમાં 29% નો વધારો

અશોક લેલેન્ડે નવેમ્બરમાં કુલ 18,272 વાહનોનું વેચાણ કર્યું, જે પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 29% નો વધારો દર્શાવે છે. કંપનીના ટ્રક, બસો અને હળવા કોમર્શિયલ વાહનોની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો.

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા: કુલ વેચાણ 92,670 યુનિટ

  • મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ નવેમ્બરમાં કુલ 92,670 વાહનોનું વેચાણ કર્યું, જે 19% નો વધારો દર્શાવે છે.
  • SUV સેગમેન્ટમાં સ્થાનિક વેચાણ 22% વધીને 56,336 યુનિટ થયું.
  • વાણિજ્યિક વાહનોના વેચાણમાં પણ 17%નો વધારો થયો.

આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીએ ભારતની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક ઓરિજિન 7-સીટર SUV, XEV 9S, અને વિશ્વની પ્રથમ ફોર્મ્યુલા E-થીમ આધારિત SUV, BE 6 એડિશન રજૂ કરી.

એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા: ટ્રેક્ટરનું વેચાણ મજબૂત

ટ્રેક્ટર ઉત્પાદક એસ્કોર્ટ્સ કુબોટાએ નવેમ્બરમાં 10,580 ટ્રેક્ટર વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 17.9% નો વધારો છે.

  • સ્થાનિક વેચાણ 10,122 યુનિટ (15.9% નો વધારો)
  • 458 યુનિટ નિકાસ (87.7% નો મોટો ઉછાળો)

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી છૂટછાટો, નીચા GST દરો અને સબસિડીએ ટ્રેક્ટરની માંગને મજબૂત બનાવી છે. ખરીફ લણણી અને રવિ વાવણીને કારણે છૂટક માંગમાં પણ વધારો થયો છે.

બજાજ ઓટોના વેચાણમાં વૃદ્ધિ

બજાજ ઓટોએ નવેમ્બર 2025માં ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 3%નો વધારો અને કોમર્શિયલ વાહનોના વેચાણમાં 37%નો વધારો નોંધાવ્યો હતો.

મારુતિ સુઝુકી: પીવી વેચાણ 1.70 લાખને પાર કર્યું

દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક, મારુતિ સુઝુકીએ નવેમ્બરમાં સ્થાનિક સ્તરે 170,971 પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ કર્યું, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં નોંધપાત્ર વધારો છે.

GST ઘટાડો ઉદ્યોગને ટેકો આપે છે

  • GST દરોમાં ઘટાડાથી ઓટો અને કૃષિ મશીનરી ઉદ્યોગોમાં માંગમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.
  • નાની કાર પર GST 28% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવ્યો
  • ટ્રેક્ટર અને ભાગો પર GST 5% કરવામાં આવ્યો
  • બસ અને ઓટો ભાગો પરના દર પણ ઘટાડવામાં આવ્યા

મુખ્ય GST કાઉન્સિલ સુધારા

સપ્ટેમ્બર 2025માં 56મી બેઠકમાં, GST માળખાને સરળ બનાવવામાં આવ્યું, જેમાં ચાર સ્લેબ ઘટાડીને બે મુખ્ય દર - 5% અને 18% કરવામાં આવ્યા. લક્ઝરી અને પ્રીમિયમ શ્રેણીઓ માટે 40% નો ખાસ દર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

