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ઑગસ્ટમાં રોકાણકારો માટે કમાણીની મોટી તક, Zepto સહિત ઘણી કંપનીઓ લાવશે IPO

ઓગસ્ટમાં 12 થી વધુ કંપનીઓ IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ ઑફર દ્વારા તેઓ આશરે 25,000 કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે

ઓગસ્ટમાં 12 થી વધુ કંપનીઓ IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ ઑફર દ્વારા તેઓ આશરે 25,000 કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે
ઓગસ્ટમાં 12 થી વધુ કંપનીઓ IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ ઑફર દ્વારા તેઓ આશરે 25,000 કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે (Getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 4:05 PM IST

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હૈદરાબાદ: ઓગસ્ટ 2026 માં ભારતીય સ્ટોક એક્સચેન્જનું પ્રાઈમરી માર્કેટ ખૂબ જ સક્રિય રહેવાની ધારણા છે. અનુકૂળ બજાર વાતાવરણ અને મજબૂત રોકાણકારોની ભાગીદારી વચ્ચે, 12 થી વધુ કંપનીઓ તેમના ઈનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) લૉન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ પ્રસ્તાવિત ઇશ્યૂ માટે સામૂહિક ભંડોળ ઊભું કરવાનો લક્ષ્યાંક આશરે ₹25,000 કરોડ છે. જોકે, દરેક IPOનું કદ, સમય અને લોન્ચિંગ નિયમનકારી મંજૂરીઓ અને પ્રવર્તમાન બજાર પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત રહેશે.

મુખ્ય આકર્ષણ બની શકે છે ઝેપ્ટોનો IPO

ઓગસ્ટ માટે પ્રસ્તાવિત IPO માં, ક્વિક-કોમર્સ કંપની Zepto સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે કંપની લગભગ 8,010 કરોડનો IPO લોન્ચ કરી શકે છે. વધુમાં, શિપ્રોકેટ, ટ્રુહોમ ફાઇનાન્સ અને એલિવેટ કેમ્પસ જેવી કંપનીઓ તેમના શેરબજારમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયારી કરી રહી છે. સંસ્થાકીય અને છૂટક રોકાણકારો આ IPO પર નજીકથી નજર રાખે તેવી શક્યતા છે.

વિવિધ ક્ષેત્રોની કંપનીઓ શામેલ

આ વખતે IPO માર્કેટની એક નોંધપાત્ર વિશેષતા વિવિધ ક્ષેત્રોની કંપનીઓની ભાગીદારી છે. સંભવિત યાદીમાં ઇનોવેટીવ્યુ ઇન્ડિયા, મિલ્કી મિસ્ટ ડેરી ફૂડ, ધૂત ટ્રાન્સમિશન, ARCIL, આર્ડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ગાજા અલ્ટરનેટિવ એસેટ મેનેજમેન્ટ, રેઝ ઓફ બિલીફ, હાઇ ટેક એન્જિનિયર્સ, શંકેશ જ્વેલર્સ અને લર્નફ્લુઅન્સ એજ્યુકેશન જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે. આ રોકાણકારોને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવાની તકો પ્રદાન કરે છે.

2026માં IPO માર્કેટ મજબૂત રહ્યું

2026માં અત્યાર સુધીમાં ઘણી કંપનીઓએ IPO દ્વારા સફળતાપૂર્વક મૂડી એકત્ર કરી છે. જુલાઈમાં અનેક નવા જાહેર ઇશ્યૂ પણ લોન્ચ થયા હતા, જેનાથી પ્રાથમિક બજારમાં રોકાણકારોની પ્રવૃત્તિ જાળવી રાખવામાં આવી હતી. સતત હકારાત્મક પ્રતિસાદને પગલે, ઘણી અન્ય કંપનીઓ હવે મૂડી એકત્ર કરવા માટે શેરબજાર તરફ વળી રહી છે.

રોકાણ કરતા પહેલા કરો પૂરી તપાસ

બજારના નિષ્ણાતો જણાવે છે કે, ફક્ત લિસ્ટિંગ લાભની આશામાં IPOમાં રોકાણ કરવું એ સમજદારીભર્યું વ્યૂહરચના નથી. રોકાણ કરતા પહેલા, વ્યક્તિએ કંપનીના બિઝનેસ મોડેલ, નાણાકીય કામગીરી, દેવું, નફાકારકતા, વેલ્યુએશન અને ભવિષ્યની વિકાસ યોજનાઓનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. વધુમાં, રોકાણકારોએ સમજવું જોઈએ કે શેરબજાર જોખમોને આધીન છે અને કોઈપણ IPO નું પ્રદર્શન બજારની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.

ડિસ્ક્લેમર: ETV ભારત સ્ટોક્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અથવા IPO સંબંધિત રોકાણ સલાહ પ્રદાન કરતું નથી. અહીં માત્ર સ્ટોક્સની માહિતી આપવામાં આવી છે. કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાંકીય સલાહકારની સલાહ લો.

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