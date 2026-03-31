1 એપ્રિલથી ATMમાં પૈસા કાઢવાનું થશે મોંઘું, પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન લાગશે આટલા રૂપિયાનો ચાર્જ
1 એપ્રિલથી HDFC, PNB અને બંધન બેંકના ATM નિયમો બદલાશે. રોકડ ઉપાડ મર્યાદા ઘટાડવામાં આવશે અને ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન પછી ₹23 ની ફી વસૂલવામાં આવશે
Published : March 31, 2026 at 4:21 PM IST
હૈદરાબાદ: ડિજિટલ અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવા અને સંચાલન ખર્ચને સંતુલિત કરવાના હેતુથી દેશની અગ્રણી બેંકિંગ સંસ્થાઓએ 1 એપ્રિલ, 2026 થી ATM વ્યવહાર અને રોકડ ઉપાડના નિયમોમાં મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. HDFC બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) અને બંધન બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ગ્રાહકોને હવે મફત મર્યાદા સમાપ્ત થયા પછી વધારાની ફી ચૂકવવી પડશે.
HDFC બેંક: UPI કેશ વિડ્રોઅલ હવે 'ફ્રી' ક્વોટામાં શામેલ
HDFC બેંકે UPI દ્વારા કાર્ડલેસ ઉપાડ માટે તેના ઇન્ટરઓપરેબલ કાર્ડલેસ કેશ વિડ્રોઅલ (ICCW) નિયમોમાં મોટો સુધારો કર્યો છે.
- નવો નિયમ: અત્યાર સુધી, UPI નો ઉપયોગ કરીને રોકડ ઉપાડ એક વધારાની સુવિધા હતી, પરંતુ આવતીકાલથી, તે 5 મફત ટ્રાન્ઝેક્શનની તમારી માસિક મર્યાદામાં ગણવામાં આવશે.
- વધારાના શુલ્ક: મફત મર્યાદા (5 ટ્રાન્ઝેક્શન) સમાપ્ત થયા પછી, દરેક ઉપાડ પર ₹23 અને ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે.
- અન્ય બેંક ATM: મેટ્રો શહેરોમાં અન્ય બેંકોના ATM પર 3 અને નોન-મેટ્રો શહેરોમાં 5 મફત ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા યથાવત રહેશે.
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB): દૈનિક ઉપાડ મર્યાદામાં 50% ઘટાડો
જાહેર ક્ષેત્રની પંજાબ નેશનલ બેંકે સુરક્ષા અને ડિજિટલ પેમેન્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેના વિવિધ ડેબિટ કાર્ડ્સ પર દૈનિક રોકડ ઉપાડ મર્યાદા અડધી કરી દીધી છે.
- પ્લેટિનમ, ગોલ્ડ અને બિઝનેસ કાર્ડ્સ: આ કાર્ડ્સ પર દૈનિક મર્યાદા ₹1,00,000 થી ઘટાડીને ₹50,000 કરવામાં આવી છે.
- સિલેક્ટ અને સિગ્નેચર કાર્ડ્સ: આ પ્રીમિયમ કાર્ડ્સ પર મર્યાદા ₹1,50,000 થી ઘટાડીને ₹75,000 કરવામાં આવી છે.
બંધન બેંક: ટ્રાન્ઝેક્શન પૉલિસીમાં સુધારા
બંધન બેંકે તેના ગ્રાહકો માટે નાણાંકીય વ્યવહારો પર મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે.
- નાણાંકીય વ્યવહારો: બેંકના પોતાના ATM પર દર મહિને ફક્ત 5 નાણાંકીય વ્યવહારો (રોકડ ઉપાડ) મફત રહેશે.
- બિન-નાણાંકીય વ્યવહારો: એ રાહતની વાત છે કે બેલેન્સ ચેક અને મિની-સ્ટેટમેન્ટ જેવા બિન-નાણાકીય વ્યવહારો પર કોઈ મર્યાદા નથી; બંધન બેંકના ATM પર આ અમર્યાદિત અને મફત રહેશે.
નિષ્ણાંતોનો અભિપ્રાય અને ગ્રાહક સલાહ
બેંકિંગ નિષ્ણાતો માને છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ATM જાળવણીના વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન ફી ₹23 ગ્રાહકોને UPI, નેટ બેંકિંગ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ જેવા ડિજિટલ માધ્યમો તરફ સ્વિચ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.
ગ્રાહકોને વધારાના શુલ્ક ટાળવા માટે તેમના માસિક રોકડ ખર્ચનું અગાઉથી આયોજન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિગતવાર માહિતી માટે, ગ્રાહકો તેમની સંબંધિત બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરી શકે છે.
