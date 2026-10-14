IDBI બેંકને વેચવાની મળી ગઈ મંજૂરી, કેબિનેટ સમિટીએ આપી લીલીઝંડી, જાણો કોણ ખરીદી રહ્યું છે?
શું IDBIમાંથી સરકાર સંપૂર્ણ રીતે નીકળી જશે? વાંચો સૌરભ શુક્લાનો રિપોર્ટ.
Published : October 14, 2026 at 8:04 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે મોદી સરકારે IDBI બેંકમાં 60.72% હિસ્સો 'ફેયરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ'ને વેચવાની મંજૂરી આપી હતી. આ નિર્ણયને આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCEA) દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
સરકારના આ નિર્ણયથી બેંકમાં 60.72% હિસ્સો ₹52,878.08 કરોડમાં વેચવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. આ હિસ્સામાં ભારત સરકાર પાસે રહેલો 30.48% અને 'લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા' (LIC) પાસે રહેલો 30.24% હિસ્સો સામેલ છે. વેચાણ બાદ, સરકાર IDBIમાં 15% હિસ્સો જાળવી રાખશે, જ્યારે LIC પાસે 19% હિસ્સો રહેશે.
આ ડીલ બે તબક્કાની બિડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં નિયમનકારી તપાસ અને સુરક્ષા મંજૂરીનો સામેલ છે. RBIએ સંભવિત ખરીદદારોનું મૂલ્યાંકન 'ફિટ એન્ડ પ્રોપર' માપદંડોના આધારે કર્યું હતું અને બિડર્સ આગળ વધે તે પહેલાં ગૃહ મંત્રાલયે સુરક્ષા મંજૂરી આપી હતી. આ પ્રક્રિયા ઓક્ટોબર 2022માં શરૂ થઈ હતી; શરૂઆતમાં પાંચ પક્ષોએ 'એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ' (EoI) સબમિટ કર્યા હતા, જેમાંથી ચાર માપદંડો હેઠળ પાત્ર જણાયા હતા. ત્યારબાદ, બે કંપનીઓએ ટેકનિકલ અને નાણાકીય બિડ્સ સબમિટ કરી હતી. બિડ્સનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી અને 'વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાતંત્ર' તથા 'ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ અંગેના સચિવોના કોર ગ્રુપ'ની ભલામણોને ધ્યાનમાં લીધા પછી અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જાહેરાત બાદ તરત જ, કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ CCEAની મંજૂરીનું સ્વાગત કર્યું અને તેને ભારતના બેંકિંગ સુધારામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પગલું વિદેશી રોકાણને આકર્ષશે અને બેંકિંગ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવશે.
IDBIના પ્રસ્તાવિત સ્ટ્ર્રૈટેજિક રીસ્ટ્રક્ચરિંગ વિશે વિગતો આપતા, સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, બેંકની નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારા બાદ આ પગલું લેવામાં આવી રહ્યું છે. બેંકે તાજેતરના સમયમાં તેની 'બેડ લોન્સ'માં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે અને તેની મૂડીની સ્થિતિ મજબૂત બનાવી છે. ધીમે ધીમે, બેંક નફાકારકતા તરફ આગળ વધી રહી છે.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ રીસ્ટ્રક્ચરિંગથી માલિકીનું નવું માળખું ઊભું થશે, તેમ છતાં બેંક RBIની નિયમનકારી દેખરેખ હેઠળ રહેશે. વધુમાં, હાલની બેંકિંગ સેવાઓ, થાપણ સુરક્ષા અને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રની જવાબદારીઓ યથાવત રહેશે.
સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે, આ પગલાથી બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં સરકારી નિયંત્રણ ઘટાડવા અંગેની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ છે. વિવિધ સરકારો હેઠળ રચાયેલી સુધારણા સમિતિઓએ આ વિચારનું સમર્થન કર્યું છે. સરકારનો તર્ક છે કે, આ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ બેંકની બેલેન્સ શીટ સુધારવાના વર્ષોના પ્રયાસોનું પરિણામ છે. અગાઉ, મોટી કોર્પોરેટ લોનને કારણે IDBI બેંક પર 'બેડ લોન'નો મોટો બોજ હતો. જોકે બેંક સરકારી માલિકી હેઠળ જ રહેશે, તેમ છતાં આ પ્રસ્તાવિત ફેરફારનો ઉદ્દેશ્ય ખાનગી અને વિદેશી બેંકિંગ એક્સપર્ટાઈઝ લાવવાનો, સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને એવી બેંકથી વેલ્યૂ કાઢવાનો છે જેણે મહદ અંશ સુધી રિકવરી કરી લીધી છે.
અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારે 2010 અને 2020ની વચ્ચે IDBI બેંકમાં ₹25,000 કરોડનું મૂડી રોકાણ કર્યું હતું. આ મૂડી રોકાણને પરિણામે, બેંકની ગ્રોસ NPA સપ્ટેમ્બર 2018માં 31.78% હતી તે ઘટીને માર્ચ 2026 સુધીમાં 2.32% થઈ ગઈ, જ્યારે તે જ સમયગાળા દરમિયાન નેટ NPA 17.30% થી ઘટીને 0.15% થઈ ગઈ.
બેંકનો 'કેપિટલ એડેક્વસી રેશિયો' પણ 2018માં રહેલા નબળા 6.22 ટકાના સ્તરથી સુધરીને માર્ચ 2026 સુધીમાં 26.65 ટકા પર પહોંચ્યો છે. RBIના 'પ્રોમ્પ્ટ કરેક્ટિવ એક્શન' માળખામાંથી બહાર આવ્યા બાદ, બેંક હવે નાણાકીય વર્ષ 2026 (FY26)માં ₹9,513 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવવાની સ્થિતિમાં છે.
એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં બેંકનો કુલ વ્યવસાય ₹6,27,149 કરોડને વટાવી ગયો હતો, જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં 18 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, રિસ્ટ્રક્ચરિંગથી ગ્રાહકોને અસર કરતી મુખ્ય કામગીરી પદ્ધતિઓમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. ડિપોઝિટ ઈન્શ્યોરન્સ અને પ્રાયોરિટી સેક્ટરને ધિરાણ અંગેની જરૂરિયાતો યથાવત રહેશે. IDBI નાણાકીય સમાવેશ, પેન્શન અને સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓ તેમજ માઇક્રો અને નાના ઉદ્યોગોને ટેકો આપવામાં પોતાની ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખશે. વધુમાં, માલિકીમાં સૂચિત ફેરફારથી વિદેશી બેંકિંગ નિપુણતા આવવાની, સ્પર્ધા વધવાની અને લાંબા ગાળાના રોકાણને આકર્ષવાની અપેક્ષા છે, ભલે અન્ય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં સરકારનો હિસ્સો યથાવત રહશે.
IDBIની આ તબક્કા સુધીની સફરના મુખ્ય પડાવો પર એક નજર:
મે 2017 – કેપિટલ એડિક્વેસી, એસેટ ક્વોલિટી, રિટર્ન ઓન એસેટ અને દેવાના ગુણોત્તર અંગેના નિર્ધારિત નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે RBIએ IDBI બેંકને 'પ્રોમ્પ્ટ કરેક્ટિવ એક્શન' (PCA) માળખા હેઠળ મૂકી. માર્ચ 2017 સુધીમાં, તેનું NPA સ્તર 13 ટકાથી વધી ગયું હતું.
જાન્યુઆરી 2019 – લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC) એ IDBI બેંકમાં 51 ટકા નિયંત્રણ હિસ્સો હસ્તગત કર્યો. ત્યારબાદ, RBIએ નિયમનકારી હેતુઓ માટે બેંકને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક તરીકે વર્ગીકૃત કરી.
માર્ચ 2021 – નાણાકીય કામગીરીમાં સુધારાને ટાંકીને, RBIએ લગભગ ચાર વર્ષ પછી IDBI બેંકને PCA માળખામાંથી દૂર કરી.
એપ્રિલ 2021 – સરકારની પ્રસ્તાવિક વ્યૂહાત્મક ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ (હિસ્સો વેચવાની) યોજનાને અનુરૂપ પોતાનો ઇક્વિટી હિસ્સો ઘટાડવાના પ્રસ્તાવને LICએ મંજૂરી આપી.
મે 2021 – આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ IDBI બેંકમાં સરકાર અને LICના હિસ્સાના વ્યૂહાત્મક વેચાણને મંજૂરી આપી. આ પ્રક્રિયામાં વ્યવસ્થાપકીય નિયંત્રણનું હસ્તાંતરણ પણ સામેલ હતું.
ઓક્ટોબર 2022 – સરકારે IDBI બેંકમાં 60.72 ટકા હિસ્સો વેચવા માટે 'એક્સપ્રેશન્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ' આમંત્રિત કર્યા. જેમાં સરકાર પાસે રહેલો 30.48 ટકા અને LIC પાસે રહેલો 30.24 ટકા હિસ્સો સામેલ હતો.
જાન્યુઆરી 2023 – સરકારને સંભવિત બોલી લગાવનારાઓ પાસેથી અનેક 'એક્સપ્રેશન્સ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ' પ્રાપ્ત થયા.
જુલાઈ 2024 – સંભવિત બોલી લગાવનારાઓને ગૃહ મંત્રાલય તરફથી જરૂરી સુરક્ષા મંજૂરી મળી અને RBIએ તેમની પાત્રતા તથા યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કર્યું.
જાન્યુઆરી 2026 – સરકારે પ્રસ્તાવિત હિસ્સાના વેચાણ માટે ફાઇનાન્શિયલ બિડ્સ મંગાવી.
ફેબ્રુઆરી 2026 – સરકારને પ્રેમ વત્સાની આગેવાની હેઠળની ફેરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સ અને દુબઈ સ્થિત એમિરેટ્સ NBD તરફથી ફાઇનાન્શિયલ બિડ્સ પ્રાપ્ત થઈ.
માર્ચ 2026 – ફાઇનાન્શિયલ બિડ્સ'રિઝર્વ પ્રાઇસ' કરતા ઓછી હોવાથી સરકારે વેચાણ પ્રક્રિયા અટકાવી દીધી.
એપ્રિલ 2026 – સરકારે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયા ફરી શરૂ કરી અને ભવિષ્યની વ્યૂહરચના નક્કી કરવા માટે તકનીકી મૂલ્યાંકન હાથ ધર્યું.
જુલાઈ 2026 – સરકારે સુધારેલી ફાઇનાન્શિયલ બિડ્સ મંગાવી. ત્યારબાદ, ફેયરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સ અને એમિરેટ્સ એનબીડી તરફથી સુધારેલા પ્રસ્તાવો પ્રાપ્ત થયા.
ઓક્ટોબર 2026 – આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ IDBI બેંકના રિસ્ટ્રક્ચરિંગ પુનર્ગઠનને મંજૂરી આપી. ફેયરફેક્સ ₹52,878 કરોડમાં બેંકમાં 60.72 ટકાનો નિયંત્રણકારી હિસ્સો હસ્તગત કરશે. હિસ્સાના વેચાણ બાદ, કેન્દ્ર સરકાર અને LIC સંયુક્ત રીતે 34 ટકા હિસ્સો ધરાવશે.
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