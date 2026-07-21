ટોલ પ્લાઝા પાસે રહેનારાઓની લૉટરી લાગી! NHAIની મોટી સોગાત, હવે ઘરે બેઠા થશે આ કામ
NHAI એ 20 કિમીના ત્રિજ્યામાં રહેતા રહેવાસીઓ માટે ડિજિટલ લોકલ ટોલ પાસ અને રાજમાર્ગયાત્રા એપ પર 22 ભાષાઓમાં 'માર્ગમિત્ર' હેલ્પ સેન્ટર શરૂ કર્યું
Published : July 21, 2026 at 10:28 AM IST
હૈદરાબાદ: નેશનલ હાઇવે ઑથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર મુસાફરી કરતા વાહનચાલકો માટે, ખાસ કરીને ટોલ પ્લાઝાની નજીક રહેતા સ્થાનિક રહેવાસીઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ ડિજિટલ પહેલ શરૂ કરી છે. ટોલ પ્લાઝાની 20 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેતા રહેવાસીઓ હવે 'રાજમાર્ગયાત્રા' મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને તેમના ઘરેથી ડિજિટલ રીતે તેમનો માસિક લોકલ પાસ ખરીદી શકે છે, જેનાથી કોઈપણ મુશ્કેલી કે દોડાદોડની જરૂર રહેતી નથી. આ પાસ તેમને આખા મહિના માટે સંબંધિત ટોલ પ્લાઝામાંથી અમર્યાદિત ટ્રિપ્સ કરવા સક્ષમ બનાવે છે.
ફિઝિકલ વેરિફિકેશનની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ
પહેલાં, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ લોકલ ટોલ પાસ મેળવવા અથવા રિન્યુ કરવા માટે ટોલ પ્લાઝાની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી પડતી હતી. તેમની યોગ્યતા સ્થાપિત કરવા માટે તેમને રહેઠાણના પુરાવા અને વાહન દસ્તાવેજોની ભૌતિક નકલો સબમિટ કરવાની જરૂર હતી - એક પ્રક્રિયા જેમાં નોંધપાત્ર સમય લાગતો હતો. હવે, NHAI ના નવા ડિજિટલ માળખાને કારણે, આખી પ્રક્રિયા માત્ર થોડી મિનિટોમાં ઓનલાઈન પૂર્ણ કરી શકાય છે.
ડિજિલૉકર અને વાહન પોર્ટલ સાથે સીધું લિંકિંગ
આ નવી સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને સુરક્ષિત છે. પાત્રતા ચકાસવા માટે, આ એપ્લિકેશનને 'DigiLocker' અને 'Vahan' પોર્ટલ જેવા સરકારી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે લિંક કરવામાં આવી છે. યૂઝર્સની સંમતિથી, સિસ્ટમ આપમેળે તેમના સરનામા, વાહન નોંધણી નંબર અને સંકળાયેલ FASTag સંબંધિત ચકાસાયેલ માહિતી મેળવે છે. વધુમાં, GIS-આધારિત ભૂ-ચકાસણી તકનીકનો ઉપયોગ અરજદારનું રહેઠાણ ટોલ પ્લાઝાના 20-કિલોમીટર ત્રિજ્યામાં આવે છે કે કેમ તેની પુષ્ટિ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
દિલ્હીમાં લોન્ચ; ટૂંક સમયમાં દેશવ્યાપી રોલઆઉટ
NHAI એ શરૂઆતમાં દિલ્હીના અર્બન એક્સટેન્શન રોડ-II (UER-II) પર મુંડકા-બક્કરવાલા ટોલ પ્લાઝા પર આ ડિજિટલ સ્થાનિક ટોલ પાસ સુવિધા શરૂ કરી છે. આગામી મહિનાઓમાં, આ સિસ્ટમ દેશભરના અન્ય તમામ ટોલ પ્લાઝામાં તબક્કાવાર રીતે લાગુ કરવામાં આવશે.
'માર્ગ મિત્ર' હેલ્પ સેન્ટર શરૂ
મુસાફરોને મુસાફરી સરળ બનાવવા માટે, 'માર્ગ મિત્ર' નામનું એક ઈન્ટેલિજન્ટ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ પ્લેટફોર્મ એપ્લિકેશનમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તે એક AI-સંચાલિત ચેટબોટ છે જે ભારતની 22 સત્તાવાર ભાષાઓમાં કાર્ય કરે છે.
વોઇસ અથવા ટેક્સ્ટ દ્વારા સમાધાન: યૂઝર્સ તેમની પસંદગીની ભાષામાં ટાઇપ કરીને અથવા બોલીને ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે અથવા માહિતી મેળવી શકે છે.
FASTag સેવાઓ સાથે સહાય: તે FASTag રિચાર્જ, KYC અપડેટ્સ, રિફંડ સ્ટેટસ ચેક અને બ્લેકલિસ્ટ સ્ટેટસ પૂછપરછની સુવિધા આપે છે.
લાઈવ ફરિયાદ ટ્રેકિંગ: યૂઝર્સ માર્ગ સલામતી, અતિક્રમણ અથવા વાહન ભંગાણ સંબંધિત ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે અને રીઅલ-ટાઇમમાં તેમની પ્રગતિને ટ્રેક કરી શકે છે. જો વપરાશકર્તા ઉકેલથી સંતુષ્ટ ન હોય તો અપીલ કરવાનો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે.
NHAI એ તમામ હાઇવે યૂઝર્સને સલામત અને સ્માર્ટ મુસાફરી અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે Android અથવા iOS સ્ટોર પરથી 'રાજમાર્ગયાત્રા' એપ્લિકેશન તાત્કાલિક ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી કરી છે.
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