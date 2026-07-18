ભારતના ભરોસે Appleએ રચ્યો ઈતિહાસ, મસ્કની કંપનીઓને પછાડી બની ગઈ દુનિયાની સૌથી વેલ્યુએબલ કંપની
4.9 ટ્રિલિયન ડૉલરના માર્કેટ કેપ સાથે એપલે NVIDIAને પછાડી ફરી એકવાર દુનિયાની સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીનો તાજ મેળવ્યો છે
Published : July 18, 2026 at 5:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ફરી એકવાર માર્કેટ કેપમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. ટેક જાયન્ટ એપલે ચિપમેકર NVIDIAને પાછળ છોડીને વિશ્વની સૌથી વેલ્યૂએબલ કંપનીનો ખિતાબ પાછો મેળવ્યો છે. યુએસ શેરબજારમાં એપલની માર્કેટ વેલ્યૂ વધીને 4.9 ટ્રિલિયન ડૉલર (આશરે રૂ. 411 લાખ કરોડ) થઈ ગઈ છે, જ્યારે NVIDIAના શેર 3.5 ટકા ઘટ્યા છે, જેના કારણે તેનું માર્કેટ કેપ 4.86 ટ્રિલિયન ડૉલર રહી ગયું છે.
ભારતમાં ઉત્પાદન અને રોકાણકારોનો વધતો વિશ્વાસ
એપલની ઐતિહાસિક સફળતામાં ભારતે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. કંપનીના સુધારેલા ઉત્પાદન અને ભારતમાં વધતા વ્યવસાયિક વિકાસને કારણે તેને વૈશ્વિક રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મેળવવામાં મદદ મળી છે. છેલ્લા એક મહિનામાં જ કંપનીના શેરમાં 20 ટકાનો જંગી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વધુમાં, વૈશ્વિક રેટિંગ એજન્સીઓએ પણ એપલ પર સકારાત્મક વલણ અપનાવ્યું છે. તાજેતરમાં, અગ્રણી નાણાંકીય સંસ્થા HSBC PLC એ એપલના શેરને 'બાય' રેટિંગ આપ્યું છે, જેનાથી તેની બજાર માંગમાં વધુ વધારો થયો છે.
AI રેસમાં એપલનું રણનીતિક કમબેક
વૈશ્વિક સ્તરે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (એઆઈ) ની વધતી જતી લોકપ્રિયતા વચ્ચે, NVIDIA છેલ્લા એક વર્ષથી વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની બનેલી હતી. નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, એપલ શરૂઆતમાં AI રેસમાં પાછળ રહી ગઈ હતી અને તેના AI મોડેલ્સમાં ભારે રોકાણ કરી રહી ન હતી. જો કે, એપલે હવે તેની વ્યૂહરચના બદલી છે. કંપનીએ તેની મજબૂત AI સેવાઓ, ઇકોસિસ્ટમ લૉક-ઇન અને હાર્ડવેર અપગ્રેડને કારણે બજારમાં મજબૂત પુનરાગમન કર્યું છે.
ફોલ્ડેબલ આઇફોન સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ થશે
વિશ્વભરમાં બ્રોકરેજ હાલમાં એપલ પર ભારે દાવ લગાવી રહ્યા છે, મુખ્યત્વે સપ્ટેમ્બરમાં એક મોટી લૉન્ચિંગને કારણે. અહેવાલો સૂચવે છે કે એપલ આ આવતા સપ્ટેમ્બરમાં તેનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઇફોન લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જાપાની સ્ટોક એક્સચેન્જ, નિક્કી અનુસાર, એપલે તેના સપ્લાયર્સને 1 કરોડ ફોલ્ડેબલ આઇફોન તૈયાર રાખવા સૂચના આપી છે, જ્યારે પહેલા આ ટાર્ગેટ 70થી 80 લાખ યુનિટ્સનો હતોય. ઉત્પાદનમાં આ વધારો આગામી મહિનાઓમાં એપલના બજારના આક્રમક પ્રયાસને દર્શાવે છે.
Nvidiaનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ યથાવત
Nvidia ભલે વર્તમાન માર્કેટ કેપ રેસમાં Apple થી પાછળ રહી ગઈ હોય, તેમ છતાં ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી વૃદ્ધિનો તેનો રેકોર્ડ અકબંધ છે. Nvidia એ ગયા ઑક્ટોબરમાં $5 ટ્રિલિયન માર્કેટ કેપનો જાદુઈ આંક વટાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. કંપનીને તેના AI રોકાણો અને ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસર્સ (GPUs) માટે મજબૂત વૈશ્વિક માંગથી નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે. જો કે, હાલમાં, કન્ઝ્યૂમર ટેક અને વધુ સારી AI સેવાઓના આધારે બાજી સંપૂર્ણપણે Apple ના હાથમાં હોય તેવું લાગે છે.
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