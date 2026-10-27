દેશની સૌથી મોટી ખાનગી બેંક HDFCમાં મોટું નેતૃત્વ પરિવર્તન: અનૂપ બાગચી બન્યા નવા MD અને CEO
બેંકે શેરબજારને આપવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતીમાં આ નેતૃત્વ પરિવર્તનની પુષ્ટિ કરી છે
Published : October 27, 2026 at 11:39 AM IST
મુંબઈ: દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક, HDFC બેંકના ટોચના મેનેજમેન્ટમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. અનુપ બાગચીએ HDFC બેંકના નવા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. આ નિમણૂક 27 ઓક્ટોબર, 2026 થી અમલમાં છે. અગાઉ આ પદ સંભાળી રહેલા શશીધર જગદીશનનો કાર્યકાળ 26 ઓક્ટોબરના રોજ કામકાજના કલાકો પછી સમાપ્ત થયો.
બેંકે સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથેની સત્તાવાર ફાઇલિંગમાં આ નેતૃત્વ પરિવર્તનની પુષ્ટિ કરી. HDFC બેંકે શશીધર જગદીશનનો તેમના વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અને બેંકમાં યોગદાન બદલ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. બેંકે કહ્યું કે જગદીશનના નેતૃત્વ હેઠળ, બેંકનું પ્રદર્શન મજબૂત થયું એટલું જ નહીં, પરંતુ તેમણે કોર્પોરેટ ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા મર્જરને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
પડકારો વચ્ચે સંભાળ્યો કાર્યભાર
અનુપ બાગચીએ એવા સમયે HDFC બેંકનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે જ્યારે બેંક મિશ્ર નાણાકીય સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના તાજેતરમાં જાહેર થયેલા બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામોમાં બેંકનું પ્રદર્શન વિશ્લેષકોની અપેક્ષાઓ કરતા થોડું નબળું હતું.
નાણાકીય વર્ષ 2026-27 ના બીજા ક્વાર્ટર (Q2) માં, HDFC બેંકનો ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે 5.2 ટકા વધીને ₹19,610 કરોડ થયો, જે બજારની અપેક્ષાઓ કરતા ઓછો હતો. વધુમાં, બેંકની ચોખ્ખી વ્યાજ આવક (NII) પણ ₹34,991 કરોડની બજાર અપેક્ષાઓની તુલનામાં 9.7 ટકા વધીને ₹34,619 કરોડ થઈ. ત્રિમાસિક ગાળા માટે બેંકનું ચોખ્ખું વ્યાજ માર્જિન (NIM) 3.16 ટકા હતું. લોન અને થાપણોમાં મજબૂત વૃદ્ધિ છતાં, બેંકના પરિણામો ઉચ્ચ જોગવાઈઓ અને ધીમી વ્યાજ આવક દ્વારા દબાણ હેઠળ આવ્યા છે.
ગુપ્ત માહિતી લીક થવાની આંતરિક તપાસ
આ નેતૃત્વ પરિવર્તન વચ્ચે, બેંક હાલમાં આંતરિક તપાસનો સામનો કરી રહી છે. તાજેતરમાં, અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે બે વરિષ્ઠ બેંક અધિકારીઓએ ગુપ્ત માહિતી શેર કરી હતી. એક પ્રવક્તાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સંપૂર્ણ હકીકતો જાણવા માટે નીતિ મુજબ આંતરિક સમીક્ષા ચાલી રહી છે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે તપાસની ગુપ્તતા અને સંડોવાયેલા લોકોની ગોપનીયતાને કારણે, તે હાલમાં વિગતોની ચર્ચા કરી શકતી નથી, પરંતુ રિપોર્ટ પ્રકાશિત થયા પછી યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.
આ વર્ષે ઘણા મોટા ફેરફારો થયા
HDFC બેંકના ટોચના મેનેજમેન્ટ માટે આ વર્ષ ખૂબ જ તોફાની રહ્યું છે. માર્ચની શરૂઆતમાં, તત્કાલીન ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ ચોક્કસ બેંક પ્રથાઓ અને તેમના વ્યક્તિગત મૂલ્યો વચ્ચેના તફાવતોને ટાંકીને રાજીનામું આપ્યું હતું. દરમિયાન, ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કૈઝાદ ભરૂચાએ પણ પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે, અને તેમની સેવા આ વર્ષની 31 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે. હવે નવા CEO અનુપ બાગચી પાસે આ બધા પડકારો વચ્ચે બેંકને આગળ વધારવાની જવાબદારી રહેશે.
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