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સોના-ચાંદીના ભાવમાં રહી શકે છે ચઢાવ-ઉતારી, વિશેષજ્ઞોએ આપ્યા આ કારણો

15-16 સપ્ટેમ્બરે મળવા જઈ રહેલી ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટીની બેઠક વૈશ્વિક બજાર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 10:25 PM IST

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નવી દિલ્હી: બજારના નિષ્ણાતો આવતા સપ્તાહે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત અસ્થિરતાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ કિંમતી ધાતુઓના ભાવને અસર કરતા મુખ્ય પરિબળોમાં US ફેડરલ રિઝર્વનો વ્યાજ દર અંગેનો નિર્ણય, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થતી વધઘટ, US ડોલરની ચાલ અને અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષ સંબંધિત ઘટનાક્રમનો સમાવેશ થશે.

15-16 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનારી ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC)ની બેઠક વૈશ્વિક બુલિયન માર્કેટ માટે આગામી સપ્તાહની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટના બની રહેશે. ફેડનો નિર્ણય અને તેના વડા દ્વારા કરવામાં આવતી ટિપ્પણીઓ સોના અને ચાંદીના ભાવની દિશા નક્કી કરી શકે છે.

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LKP સિક્યોરિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કોમોડિટી તથા કરન્સી રિસર્ચ એનાલિસ્ટ જતિન ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, સોનાના ભાવ US ફેડની ટિપ્પણીઓ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ, US ડોલર, ફુગાવા અંગેની અપેક્ષાઓ અને ભૌગોલિક-રાજકીય ઘટનાક્રમ પ્રત્યે સંવેદનશીલ રહેશે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો અથવા US ફેડરલ રિઝર્વનું વલણ નરમ પડવું સોનાના ભાવમાં રિકવરીને ટેકો આપી શકે છે; બીજી તરફ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરી વધારો કે આક્રમક નીતિના સંકેતોને કારણે નવેસરથી વેચવાલી જોવા મળી શકે છે.

ગત અઠવાડિયે સ્થાનિક બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના (ઓક્ટોબર ડિલિવરી) ફ્યુચર્સ ભાવમાં ₹17નો વધારો થતાં તે પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,52,784 પર બંધ થયા હતા, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં ₹2,684 અને 13 ટકાનો ઘટાડો થતાં તે પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ ₹2.34 લાખ પર સ્થિર થયા હતા.

જોકે, વૈશ્વિક બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું; જેમાં ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટેના COMEX ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ 1.5 ટકા ઘટીને 4,408.9 ડોલર પર બંધ થયા, જ્યારે ચાંદીના ભાવ 2.34 ટકા ઘટીને 65.19 ડોલર રહ્યો હતો.

જેએમ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (કોમોડિટી એન્ડ કરન્સી રિસર્ચ) પ્રણવ મેરે જણાવ્યું કે, ગયા અઠવાડિયે સોનાના વાયદાના ભાવમાં અસ્થિરતા જોવા મળી હતી, જેમાં ભાવ વધ-ઘટ થતા રહ્યા હતા. જોકે એકંદરે વેચવાલીનું દબાણ જળવાઈ રહ્યું હતું અને સપ્તાહના અંતે ભાવ 1.5 ટકા જેટલા નીચે બંધ થયા હતા. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, આમ છતાં રૂપિયાના મૂલ્યમાં થયેલા તીવ્ર ઘટાડાને કારણે સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં થયેલો ઘટાડો મર્યાદિત રહ્યો હતો.

પ્રણવ મેરના જણાવ્યા અનુસાર, ફેડરલ રિઝર્વના નિર્ણય બાદ રોકાણકારો બેંક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ અને બેંક ઓફ જાપાનની નાણાકીય નીતિના નિર્ણયો પર પણ નજીકથી નજર રાખશે. ત્રણેય મધ્યસ્થ બેંકો દ્વારા વ્યાજદરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, ભારત, જર્મની, યુકે, યુરોઝોન, યુએસ અને જાપાનના ફુગાવાના આંકડા પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ચીનમાં રોકાણ અને ફેક્ટરી પ્રવૃત્તિ સંબંધિત આંકડા ઔદ્યોગિક ધાતુઓના ભાવ માટે નિર્ણાયક સાબિત થશે.

દરમિયાન પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે, સપ્તાહના અંત સુધીમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ બેરલ દીઠ $100થી ઉપર રહ્યા હતા. પરિણામે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ બુલિયન માર્કેટ માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ બની રહ્યા છે.

ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, સોના અને ચાંદી અંગેનું દૃશ્ય હાલમાં અસ્થિર છે અને તે આર્થિક આંકડાઓ પર આધારિત છે. તેમના મતે ફેડરલ રિઝર્વનો નિર્ણય ભાવોમાં આગામી મુખ્ય વલણ નક્કી કરનાર મહત્વનું પરિબળ બની શકે છે.

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