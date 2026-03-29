પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ અને ક્રૂડ ઑઈલના ભાવ નક્કી કરશે માર્કેટની દિશા: વિશ્લેષક

ઈરાન સંઘર્ષ અંગે સકારાત્મક પહેલ ન થાય ત્યાં સુધી શેરબજાર દબાણ હેઠળ રહેશે

By PTI

Published : March 29, 2026 at 5:03 PM IST

નવી દિલ્હી: આ સપ્તાહે સ્થાનીક શેરબજારની દિશા પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઑઈલ પર પડનારી અસર અને વૈશ્વિક વલણોથી નક્કી થશે. વિશ્લેષકોએ કહ્યું કે, આ ઉપરાંત ડોલર-રૂપિયાનું વલણ અને વિદેશી રોકાણકારોની કારોબારી ગતિવિધિઓ પણ આ ઓછા કારોબારી સત્રવાળા સપ્તાહમાં ધારણાઓને પ્રભાવિત કરશે.

મંગળવારે 'મહાવીર જયંતિ' અને શુક્રવારે 'ગુડ ફ્રાઈડે' નિમિત્તે શેરબજાર બંધ રહેશે. રેલિગેર બ્રોકિંગ લિમિટેડના રિસર્ચના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અજિત મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ અઠવાડિયે, બજારની દિશા વૈશ્વિક મેક્રો વિકાસથી પ્રભાવિત થશે - ખાસ કરીને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટોની પ્રગતિ. વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોના પ્રવાહને વધારવા માટે રૂપિયાની સ્થિરતા મહત્વપૂર્ણ છે."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સ્થાનિક મોરચે, ફેબ્રુઆરી માટે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના આંકડા અને માર્ચ માટે HSBC મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા સંઘર્ષ અને નબળા પડતા રૂપિયા વચ્ચે, વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારોએ આ મહિને સ્થાનિક શેરબજારોમાંથી ₹1.14 લાખ કરોડ (આશરે $12.3 બિલિયન) પાછા ખેંચી લીધા છે. મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષ 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયો હતો, જ્યારે યુએસ અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા હતા; બદલામાં, ઈરાને યુએસના સાથી દેશો અને તેલ અવીવ પર હુમલા કર્યા હતા.

ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ અને વેલ્થ ટેકનોલોજી કંપની - એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આર - એ જણાવ્યું હતું કે, "આગળ જોતાં, બજારની અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે, જેમાં ભૂ-રાજકીય ઘટનાક્રમ મુખ્ય ચાલક રહેશે. રોકાણકારો પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખશે. સંઘર્ષમાં વધારો અથવા ઘટાડો બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર સીધી અસર કરશે."

તેમણે જણાવ્યું કે વિદેશી રોકાણકારોનો પ્રવાહ, રૂપિયામાં વધઘટ અને વ્યાપક વૈશ્વિક બજારના વલણો નજીકના ભવિષ્યમાં બજારનું સેન્ટિમેન્ટ નક્કી કરશે.

ઓછા ટ્રેડિંગવાળા ગત સપ્તાહ દરમિયાન BSE ના 30 શેરવાળા સેન્સેક્સમાં 949.74 પોઈન્ટ એટલે કે 1.27 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટીમાં 294.9 પોઈન્ટ એટલે કે 1.27 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.

લાઈવલોંગ વેલ્થના સ્થાપક અને રિસર્ચ એનાલિસ્ટ હરિપ્રસાદ કે.એ જણાવ્યું હતું કે, "આગામી સપ્તાહમાં, બજારની દિશા મોટાભાગે વૈશ્વિક વલણો દ્વારા નક્કી થવાની ધારણા છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ, ચલણમાં વધઘટ અને ભૂ-રાજકીય વિકાસ બજાર માટે મુખ્ય પરિબળો રહેશે."

