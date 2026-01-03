'મહિલાઓની ગરિમા પર હુમલો'... કેન્દ્રએ GROK ને અશ્લીલ સામગ્રી દૂર કરવા કહ્યું
ભારત સરકારે Xને Grok AI નો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી અશ્લીલ અને ગેરકાયદેસર સામગ્રી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, ઉલ્લંઘન બદલ કાનૂની કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી છે.
Published : January 3, 2026 at 11:36 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) એ કંપનીને નોટિસ જારી કરી છે, જેમાં તેને તાત્કાલિક અશ્લીલ, વાંધાજનક અને ગેરકાયદેસર સામગ્રી દૂર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી ખાસ કરીને X ના AI ટૂલ, ગ્રોકનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી સામગ્રી સાથે સંબંધિત છે.
2 જાન્યુઆરીના રોજ જારી કરાયેલ કડક આદેશ
2 જાન્યુઆરીના રોજ જારી કરાયેલ સરકારના આદેશમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે ગ્રોક AI નો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી સામગ્રી જે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અથવા સમાજ માટે હાનિકારક છે તેને તાત્કાલિક દૂર કરવી જોઈએ. આ સૂચનાઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા X સામે કાનૂની કાર્યવાહીની પણ ધમકી આપે છે.
ચીફ કમ્પ્લાયર ઓફિસરને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે
સરકારે આ બાબત અંગે ભારતમાં X ના ચીફ કમ્પ્લાયર ઓફિસરને સીધી નોટિસ મોકલી છે. નોટિસમાં જણાવાયું છે કે કંપની તેની કાનૂની જવાબદારીઓનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. આ ઉલ્લંઘન ગંભીર શ્રેણીમાં આવે છે અને તેને અવગણી શકાય નહીં.
સરકાર IT નિયમોના ઉલ્લંઘનથી નારાજ
MeitY એ X પર માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 અને IT (મધ્યસ્થી માર્ગદર્શિકા અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) નિયમો, 2021નું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. સરકાર જણાવે છે કે મધ્યસ્થી તરીકે, X ની જવાબદારી છે કે તે તેના પ્લેટફોર્મ પર ગેરકાયદેસર સામગ્રી ફેલાતી અટકાવે.
AI નો દુરુપયોગ ચિંતાનો વિષય બને છે
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા વપરાશકર્તાઓ Groq AI નો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. અહેવાલોમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક અન્ય વપરાશકર્તાઓ, ખાસ કરીને મહિલાઓની છબીઓને મોર્ફ કરી રહ્યા છે. આ માત્ર ગોપનીયતાનું ઉલ્લંઘન જ નથી કરતું પણ સાયબર ક્રાઇમ પણ બનાવે છે.
Grok પહેલા પણ વિવાદમાં ફસાયેલ છે
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે Grok વિવાદમાં ફસાયેલ છે. અગાઉ એવા આરોપો લાગ્યા છે કે Grok તાલીમ દરમિયાન કર્મચારીઓને ખૂબ જ વાંધાજનક સામગ્રી જોવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, તેના સાથી મોડને તેના વાંધાજનક વર્તન અને ડિઝાઇન માટે નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
આગળ શું પગલાં લેવામાં આવશે?
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો X નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કેસ AI ના જવાબદાર ઉપયોગ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મની જવાબદારી માટે એક મહત્વપૂર્ણ મિસાલ સ્થાપિત કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: