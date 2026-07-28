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અમુલની બંગાળમાં ચાના બગીચા બનાવવાની યોજના; સીએમ સુવેન્દુ અધિકારીએ જમીન ફાળવણીની જાહેરાત કરી

અમુલ આશરે રૂ. 600 થી રૂ. 650 કરોડના પ્રારંભિક રોકાણની યોજના ધરાવે છે

અમુલ આશરે રૂ. 600 થી રૂ. 650 કરોડના પ્રારંભિક રોકાણની યોજના ધરાવે છે
અમુલ આશરે રૂ. 600 થી રૂ. 650 કરોડના પ્રારંભિક રોકાણની યોજના ધરાવે છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 10:26 AM IST

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જલપાઇગુડી: ભારતની સૌથી મોટી ડેરી સહકારી સંસ્થા, અમૂલ, પશ્ચિમ બંગાળમાં તેની કામગીરીનો વિસ્તાર કરવા માટે તૈયાર છે. દક્ષિણ બંગાળમાં કર્ડ (દહીં) પ્લાન્ટના લૉન્ચ પછી, કંપની હવે ઉત્તર બંગાળમાં ચાના બગીચા ખોલવાની યોજના બનાવી રહી છે.

મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ સોમવારે જલપાઇગુડીની મુલાકાત દરમિયાન આ વિકાસની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ બંગાળમાં અમૂલને 15 એકર અને ઉત્તર બંગાળમાં 15 એકર જમીન ફાળવવામાં આવી રહી છે. "25 ચાના બગીચાઓમાંથી, 10 થી 12 બે થી ત્રણ મહિનામાં ફરીથી ખોલવામાં આવશે. વધુમાં, કામદારોને 'પ્રધાનમંત્રી ચા શ્રમિક યોજના' હેઠળ તમામ લાભો મળશે, જે 332 કરોડ રૂપિયાના ભંડોળ દ્વારા સમર્થિત છે," અધિકારીએ જણાવ્યું.

આ જાહેરાતથી ચા કામદારોમાં આશા જાગી છે, જેઓ જલપાઇગુડી અને અલીપુરદુઆર જિલ્લામાં ઘણા બગીચા લાંબા સમયથી બંધ રહેવાથી પરેશાન છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, શ્રમ મંત્રી અર્જુન સિંહે ઉત્તરકન્યા (એક મીની-સચિવાલય) ખાતે ચાના બગીચાઓને લગતા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે એક બેઠક યોજી હતી. તેમણે જલપાઈગુડીમાં બંધ રાયપુર ચાના બગીચાની પણ મુલાકાત લીધી હતી અને ખાતરી આપી હતી કે તેને ફરીથી ખોલવામાં આવશે.

ચાના બગીચાના માલિકો સામે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે જેઓ કામદારોના વેતનમાંથી પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) ફાળો કાપી રહ્યા છે પરંતુ ભંડોળ જમા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે; પોલીસે કુર્સિઓંગના એક ચાના બગીચાના માલિકની ધરપકડ કરી છે.

તાજેતરમાં, અમુલે હાવડાના સંકરેલ ખાતે વિશ્વની સૌથી મોટી દહીં ઉત્પાદન સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો માને છે કે આ પ્રોજેક્ટ ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર પૂર્વ ભારતમાં ડેરી ક્ષેત્રને બદલી શકે છે. અમુલ આશરે રૂ. 600 થી રૂ. 650 કરોડના પ્રારંભિક રોકાણની યોજના ધરાવે છે. આ પ્લાન્ટ દરરોજ લગભગ 1.5 મિલિયન કિલોગ્રામ ડેરી ઉત્પાદનોનું પ્રક્રિયા કરવા સક્ષમ છે. ઉત્પાદન દહીંથી શરૂ થશે અને આ સુવિધા આખરે માખણ, પનીર અને લસ્સી સહિત વિવિધ અન્ય ડેરી ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરશે.

સૂત્રો સૂચવે છે કે પશ્ચિમ બંગાળના 14 જિલ્લાઓમાં 1.2 લાખથી વધુ મહિલાઓ હાલમાં અમુલ સાથે સીધી કે આડકતરી રીતે સંકળાયેલી છે. નવો પ્લાન્ટ કાર્યરત થયા પછી આ સંખ્યામાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે.

જલપાઇગુડીમાં બોલતા, સીએમ સુવેન્દુએ કહ્યું, “પીએમ કિસાન નિધિ ફાળવણીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર તરફથી પ્રધાનમંત્રીના 6,000 રૂપિયા ઉપરાંત 3,000 રૂપિયા મળશે. ચકાસણી પછી ખેડૂતોને ભંડોળ મળશે. મફત રાશન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.”

તેમણે સ્થળાંતરિત કામદારો વિશે પણ વાત કરતા કહ્યું, "સ્થળાંતરિત કામદારોએ રાજ્યમાં પાછા ફરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. ઉત્તર બંગાળમાં અનેક ઉદ્યોગો શરૂ કરવાની યોજના છે. અમે માલદામાં લીચી પ્રોસેસિંગ તેમજ અનાનસ, મકાઈ અને તુલાઈપંજી ચોખા પર કામ કરીશું. અમે અમૂલને જમીન ફાળવી રહ્યા છીએ - દક્ષિણ બંગાળમાં 15 એકર અને ઉત્તર બંગાળમાં 15 એકર. જમીન ઓળખી કાઢવામાં આવી છે, અને અમૂલ ત્યાં આઈસ્ક્રીમ ફેક્ટરી સ્થાપશે."

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