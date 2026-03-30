હવે પેટ્રોલ પંપ પર પણ મળશે કેરોસીન; ઊર્જા સંકટ વચ્ચે કેન્દ્રનો મોટો નિર્ણય
ઇરાન યુદ્ધને કારણે ઇંધણ સંકટ વચ્ચે સરકારે ગુજરાત સહિત 21 રાજ્યમાં પેટ્રોલ પંપ દ્વારા કેરોસીન વિતરણના નિયમમાં છૂટ આપી છે.
Published : March 30, 2026 at 10:38 AM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને કારણે રસોઇ ગેસના પુરવઠામાં વિક્ષેપનો જોતા ભારત સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયે રવિવારે પેટ્રોલિયમ સુરક્ષા અને લાઇસન્સિંગ નિયમોમાં અસ્થાયી છૂટ આપવાની જાહેરાત કરી છે, જેથી જનતા સુધી કેરોસીનની પહોંચને આસાન અને ઝડપી બનાવી શકાય.
પેટ્રોલ પંપ પર મળશે કેરોસીન
મંત્રાલય દ્વારા જાહેર નોટિફિકેશન અનુસાર, હવે સાર્વજનિક ક્ષેત્રની ઓઇલ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL)ના પેટ્રોલ પંપ પર કેરોસીનનું વેચાણ કરવામાં આવશે. આ પગલુ ખાસ કરીને 21 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ માટે ઉઠાવવામાં આવ્યું છે જ્યા ઇંધણની કમીની સંભાવના વધારે છે.
નિયમો હેઠળ, દરેક જિલ્લામાં વધુમાં વધુ બે પેટ્રોલ પંપને આ કામ માટે નિયુક્ત કરી શકાય છે. આ પેટ્રોલ પંપ 5,000 લીટર સુધી કેરોસીનનો સંગ્રહ અને વિતરણ કરી શકશે. આ વ્યવસ્થા આગામી 60 દિવસ સુધી અમલમાં રહેશે, જે સંકટના સમયે ઘરોમાં રસોઇ અને પ્રકાશ માટે વૈકલ્પિક ઇંધણ પુરૂ પાડશે.
'કેરોસીન મુક્ત' રાજ્ય પર ખાસ ધ્યાન
આ યોજનામાં ગુજરાત, દિલ્હી, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે જેમણે પહેલા 'કેરોસીન મુક્ત' રાજ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય આ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે LNGની વૈશ્વિક કમીને કારણે જો LPGની કમી થાય છે તો નાગરિકો પાસે એક મજબૂત વિકલ્પ રહે.
વધારાની ફાળવણી અને સલામતીના ધોરણો
કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોના નિયમિત ક્વોટા ઉપરાંત 48,000 કિલોલીટર કેરોસીનની વધારાની ફાળવણી કરી છે. પરંપરાગત રાશનની દુકાનો (PDS)ના માધ્યમથી પણ વિતરણ ચાલુ રહેશે, જેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોને પ્રાથમિકતા આપવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. જોકે, નિયમમાં છૂટ આપવામાં આવી છે પરંતુ મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કેરોસીનમાં ભેળસેળ કે કાળાબજારને રોકવા માટે સલામતી ધોરણો અને દેખરેખ સાથે કોઇ સમાધાન કરવામાં નહીં આવે.
કોલસા અને PNG પર પણ ભાર
માત્ર કેરોસીન જ નહીં, સરકારે કોલસા અને પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે. કોલસા મંત્રાલયે કોલ ઇન્ડિયાને રાજ્યોને કોલસાની વધુ માત્રા ફાળવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ, રાજ્યોને કહેવામાં આવ્યું છે કે તે ઘરેલું અને વાણિજ્યિક ગ્રાહકોને નવા PNG કનેક્શન પૂરા પાડવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવે.
