પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે રશિયાનો મોટો નિર્ણય, ભારતને ક્રૂડ ઑઈલ અને LNGની સપ્લાય વધારવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો
પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી વચ્ચે, રશિયાએ ક્રૂડ ઓઇલ અને એલએનજીનો પુરવઠો વધારવાનો પ્રસ્તાવ મૂકીને ભારતને ઊર્જા સુરક્ષાની ખાતરી આપી છે
Published : April 3, 2026 at 10:26 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) માં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ થઈ છે. આ કટોકટી વચ્ચે, રશિયાએ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ભારતની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, રશિયાના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન ડેનિસ મન્તુરોવે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે રશિયા ભારતને ક્રૂડ તેલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) ના પુરવઠાને વધુ વિસ્તૃત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકોમાં ઉર્જા સુરક્ષા પર ભાર
ગુરુવારે, રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાન મન્તુરોવે નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલ અને વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજી હતી. આ બેઠકોનું મુખ્ય ધ્યાન દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને ખાસ કરીને તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવા પર હતું. મન્તુરોવે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સાથે પણ મુલાકાત કરી.
રશિયન પક્ષ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે, રશિયન કંપનીઓ ભારતીય બજારની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તેલ અને LNGનો પુરવઠો "સતત અને ઝડપથી વધારવા" માટે સંપૂર્ણ ક્ષમતા ધરાવે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કટોકટી
આ દરખાસ્ત એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધીને કારણે વૈશ્વિક તેલ અને ગેસના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ દરિયાઈ માર્ગ વિશ્વના કુલ તેલ અને LNG વેપારના આશરે 20 ટકાનું સંચાલન કરે છે. ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશો પાસેથી આયાત કરે છે; જોકે, વર્તમાન કટોકટીએ પુરવઠા શૃંખલાને ખોરવી નાખી છે.
ભારત માટે રશિયા કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
છેલ્લા બે વર્ષમાં, રશિયા ભારતના ક્રૂડ ઓઇલના સૌથી મોટા સપ્લાયર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. LNG સપ્લાય વધારવાનો વર્તમાન પ્રસ્તાવ ભારત માટે ખૂબ જ વ્યૂહાત્મક મહત્વ ધરાવે છે. આનાથી ભારતને રાહત દરે ઉર્જા સંસાધનો મેળવવામાં મદદ મળશે, પરંતુ તે ગલ્ફ દેશો પર તેની વધુ પડતી નિર્ભરતા પણ ઘટાડશે.
નિષ્ણાતો માને છે કે રશિયાનું આ પગલું ભારત સાથેના તેના લાંબા સમયથી ચાલતા અને વિશ્વસનીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે. પશ્ચિમ એશિયામાં પરિસ્થિતિ અસ્થિર રહે છે, ત્યારે રશિયા અને ભારત વચ્ચેની આ ઊર્જા ભાગીદારી એક રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરશે, જે વૈશ્વિક આંચકાઓ સામે ભારતીય અર્થતંત્રનું રક્ષણ કરશે.
