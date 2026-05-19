PM મોદીનો UAE પ્રવાસ: ભારતને મળશે 30 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઑઈલ, રાંધણ ગેસ માટે પણ થયો ઐતિહાસિક કરાર
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વચ્ચે, ભારતે પીએમ મોદીની યુએઈ મુલાકાત દરમિયાન 30 મિલિયન બેરલ તેલ અને 5 અબજ ડોલરના રોકાણ માટે કરાર કર્યો
Published : May 19, 2026 at 4:14 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) નો તાજેતરનો પ્રવાસ ભારત માટે ખૂબ જ વ્યૂહાત્મક મહત્વનો સાબિત થયો છે. અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ચાલી રહેલી અસ્થિરતા વચ્ચે, બંને દેશોએ અનેક ઐતિહાસિક ઊર્જા કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ મુલાકાત પીએમ મોદીના પાંચ દેશોના પ્રવાસનો પ્રથમ તબક્કો હતો, જેમાં નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટાલીનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
વ્યૂહાત્મક નિષ્ણાતોના મતે, આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે મધ્ય પૂર્વમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ પ્રવર્તેલું છે અને ભારત તેના લાંબા ગાળાના ઊર્જા પુરવઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે સક્રિયપણે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ મુલાકાત UAE ના પેટ્રોલિયમ નિકાસ કરનારા દેશોના સંગઠન (OPEC) માંથી ખસી જવાના ઐતિહાસિક નિર્ણય પછી તરત જ થઈ હતી - એક પગલું જેણે ગલ્ફ ક્ષેત્રના ઊર્જા લેન્ડસ્કેપને મૂળભૂત રીતે ફરીથી આકાર આપ્યો છે. OPEC ના છઠ્ઠા સૌથી મોટા ઉત્પાદક તરીકે, UAE હવે ઉત્પાદન ક્વોટામાંથી મુક્ત થઈ ગયું છે અને તેની ઉત્પાદન ક્ષમતાને દરરોજ 4.8 મિલિયન બેરલથી વધુ વધારવા માટે સ્વતંત્ર છે. ભારત, જે તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના આશરે 10% UAE થી આયાત કરે છે, તેને આ નવી ઉત્પાદન સ્વાયત્તતાનો સીધો ફાયદો થશે.
મુખ્ય કરારો અને વ્યૂહાત્મક પહેલ
30 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ રિઝર્વ
'ઈન્ડિયન સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ લિમિટેડ' અને યુએઈના 'એડીએનઓસી' વચ્ચે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. આ કરાર હેઠળ, યુએઈ ભારતના વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વમાં ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો વધારીને ૩ કરોડ બેરલ કરશે.
એલપીજી સપ્લાય
રાજ્ય માલિકીની કંપની ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન અને એડીએનઓસીએ એલપીજી (રાંધણ ગેસ) ના લાંબા ગાળાના પુરવઠા માટે એક કરાર કર્યો છે.
વ્યૂહાત્મક ગેસ રિઝર્વ
બંને દેશો ભવિષ્યમાં ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભારતમાં વ્યૂહાત્મક ગેસ અનામતો સ્થાપિત કરવાની શક્યતાઓ પણ શોધશે.
5 બિલિયન ડૉલરનું રોકાણ
દ્વિપક્ષીય વેપારને વેગ આપવા માટે, UAE એ ભારતમાં 5 બિલિયન (આશરે ₹41,000 કરોડથી વધુ) ના નવા રોકાણનું વચન આપ્યું છે.
આ કરાર ખાસ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે, તાજેતરના યુદ્ધવિરામ છતાં, રવિવારે UAE અને સાઉદી અરેબિયાના ઉર્જા માળખા પર નવા ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા - એક એવી ઘટના જેણે ગલ્ફ દેશોમાં સંવેદનશીલતા વધારી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, રશિયા સાથેના તેના જોડાણ પછી, UAE સાથે ભારતના મજબૂત સંબંધો ભવિષ્યમાં કોઈપણ વૈશ્વિક તેલ કટોકટી અથવા પુરવઠા વિક્ષેપો સામે દેશને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરશે.
