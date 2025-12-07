Indigo સંકટે રોકાણકારોને પણ રડાવ્યા, કંપનીના શેર તૂટતા 5 દિવસમાં શેર દીઠ રૂ.500થી વધુનું નુકસાન
છેલ્લા પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ઇન્ડિગોના શેરમાં 8.76%નો ઘટાડો થયો છે. રોકાણકારોએ સરેરાશ ₹515.50 પ્રતિ શેર ગુમાવ્યા છે.
Published : December 7, 2025 at 3:16 PM IST
નવી દિલ્હી: તાજેતરના ઇન્ડિગો એરલાઇન સંકટે મુસાફરો અને રોકાણકારો બંને માટે મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં ઇન્ડિગોની સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે અને ઘણી ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે મુસાફરો માટે નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ છે. લોકો સમયસર તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો પર પહોંચી શકતા નથી, અને એરલાઇન દ્વારા વારંવાર વિલંબ થવાથી તેમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.
શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડો
ઇન્ડિગોની પેરેન્ટ કંપની, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન લિમિટેડના શેરમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં શેર 8.76% ઘટ્યો છે. રોકાણકારોને પ્રતિ શેર સરેરાશ ₹515.50 નું નુકસાન થયું છે, જ્યારે પાછલા છ મહિનામાં આ શેરનો ઘટાડો માત્ર 5.75% હતો. આ અચાનક અને નોંધપાત્ર ઘટાડાને કારણે કંપનીનું માર્કેટ કેપ પણ ₹2.08 લાખ કરોડ થયું છે.
DGCA એ એરલાઇનને નોટિસ ફટકારી છે
એવિએશન રેગ્યુલેટર DGCA એ ઇન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સ અને એકાઉન્ટ્સ મેનેજર ઇસિડ્રો પોર્કેરાસને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. ડીજીસીએએ જણાવ્યું હતું કે, ફ્લાઇટમાં વ્યાપક વિલંબ અને રદ થવાથી એરલાઇનના આયોજન, દેખરેખ અને સંસાધન વ્યવસ્થાપનમાં ગંભીર ખામીઓ જોવા મળે છે. નિયમનકારે એરલાઇનને 24 કલાકની અંદર જવાબ આપવા જણાવ્યું છે.
પાઇલટના કલાકોમાં ફેરફાર કટોકટીનું મુખ્ય કારણ છે
નિષ્ણાતોના મતે, પાઇલટના કલાકોમાં ઘટાડો એ કટોકટી પાછળનું મુખ્ય કારણ છે. અગાઉ, પાઇલટ્સને અઠવાડિયામાં 36 કલાક આરામની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી, જે હવે વધારીને 48 કલાક કરવામાં આવી છે. આના પરિણામે ઓછા પાઇલટ્સ ઉપલબ્ધ થયા છે, અને બધા વિમાનો ઉડાડવા માટે પૂરતા પાઇલટ્સ નથી. એરએશિયાના ભૂતપૂર્વ સીએફઓ વિજય ગોપાલનના મતે, જ્યાં સુધી એરલાઇન પાઇલટ્સની સંખ્યા નહીં વધે, ત્યાં સુધી ઓપરેશનલ સુધારણા મુશ્કેલ બનશે.
મુસાફરો અને રોકાણકારો માટે બેવડું નુકસાન
આ સામાન્ય મુસાફરો માટે મુશ્કેલ સમય છે, જેના કારણે ઘણા લોકોને તેમની મુસાફરી યોજનાઓ બદલવાની ફરજ પડી રહી છે. રોકાણકારોને શેરબજારમાં પણ ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે જો એરલાઇન્સ પાઇલટ્સની સંખ્યા વધારીને કામગીરીમાં સુધારો નહીં કરે, તો કટોકટી લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે.